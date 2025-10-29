Koopadvies: welke Apple Watch moet je halen in 2025?

Ben je op zoek naar een nieuwe Apple Watch, maar twijfel je welke je moet kiezen? In dit koopadvies vertellen we welke Apple Watch je het beste kunt kopen in 2025!

Apple Watch in 2025

Apple heeft afgelopen september de nieuwe Apple Watch Series 11, de Apple Watch SE 3 en de Apple Watch Ultra 3 uitgebracht. Maar welke Apple Watch moet je halen in 2025? En welke uitvoering past het beste bij jou? Wij zetten de beste opties voor je onder elkaar!

1. Apple Watch Series 11

De Apple Watch Series 11 draait op de S11-chip. Deze is krachtiger en sneller dan de huidige S10-chip. Daarnaast heeft de Apple Watch Series 11 een nieuw 5G-modem, dat door Apple zelf is geproduceerd. Het is voor het eerst dat de Apple Watch 5G-ondersteuning heeft.

Bij de Apple Watch Series 11 zien we hetzelfde ontwerp als bij de Apple Watch Series 10. Dat betekent dat de smartwatch opnieuw een dunne behuizing heeft, met het grootste scherm tot nu toe bij de Apple Watch. Daarbij is het scherm nu 2x meer krasvast dan dat van zijn voorganger. De Apple Watch Series 11 geeft voor het eerst meldingen bij een langdurig hoge bloeddruk door 30 dagen lang te monitoren hoe je bloed­vaten reageren op het kloppen van je hart.

2. Apple Watch Ultra 3

Wil je geen functie van de Apple Watch missen? Dan moet je de Apple Watch Ultra 3 halen in 2025. Het toestel beschikt over geavanceerde functies als bergbeklimmen en diepzeeduiken, bij de Apple Watch Series 11 heb je deze features niet. De Apple Watch Ultra 3 is daarmee vooral bedoeld voor fanatieke sporters en het buitenleven. Dat zien we ook terug bij de enorme batterijduur en de behuizing, want de Apple Watch Ultra 3 is gemaakt van titanium en saffierglas.

De Apple Watch Ultra 3 is geen revolutie, maar een doorontwikkeling met een aantal interessante verbeteringen. Wie al een Ultra 2 heeft hoeft echter niet meteen naar de winkel te rennen, want daar zijn de upgrades toch echt te klein voor. Bezitters van een Ultra 1 kunnen inmiddels wel overwegen om over te stappen. Dat komt omdat de eerste generatie van de Ultra nu behoorlijk wat functies mist in vergelijking met de nieuwere versies.

1. Apple Watch Series 10

De Apple Watch Series 10 is Apple’s nieuwste smartwatch. Het toestel heeft een vernieuwd design, dat veel dunner is dan we bij eerdere modellen zagen. Dat is niet de enige verandering die Apple heeft doorgevoerd, want de Apple Watch Series 10 heeft het grootste scherm van alle Watches. Opvallend is dat de Apple Watch Series 10 zelfs een groter display heeft dan de Apple Watch Ultra (2). Je kunt bij de tiende generatie kiezen voor een scherm van 42 of 46 millimeter.

De Apple Watch Series 10 heeft niet alleen het grotere scherm overgenomen van de Apple Watch Ultra (2), ook de dieptesensor en verbeterde waterbestendigheid zijn nieuwe features bij de Series 10. Onder de motorkap vinden we de S10-chip bij de Apple Watch Series 10, waarmee het de beste smartwatch van 2025 is. Twijfel je welke Apple Watch je moet halen in 2025? Dan is de Apple Watch Series 10 de beste keuze op dit moment. Dit zijn de laagste prijzen:

4. Apple Watch SE 3

Ben je van plan om in 2025 een nieuwe smartwatch te halen? Dan is de Apple Watch SE 3 een hele goede en betaalbare optie. De nieuwste generatie van de Apple Watch SE heeft zowel onder als boven de motorkap een grote update gekregen. Het toestel draait op de nieuwe S10-chip. Daarmee heeft de smartwatch nog jarenlang ondersteuning voor watchOS-updates.

Bovendien heeft de Apple Watch SE 3 een vernieuwde behuizing met een verbeterd scherm. Je kunt bij de Apple Watch SE kiezen voor 40 of 44 millimeter, waarmee de smartwatch de afmetingen van de Apple Watch Series 5 overneemt. Dat geldt ook voor het scherm, want de goedkopere Apple Watch heeft voor het eerst een always-on scherm.

Twijfel je nog tussen de Apple Watch SE 2022 en de Apple Watch SE 2025? De nieuwe generatie van de Apple Watch heeft veel nieuwe functies gekregen (always-on scherm, snelle S10-chip, meer opslagruimte, snelladen, een sensor voor het meten van je lichaamstemperatuur en slaapapneudetectie). Dit zijn allemaal voordelen die je bij de Apple Watch SE 2022 moet missen. Zeker als je niet teveel geld wilt uitgeven aan de smartwatch is de Apple Watch SE 3 de beste keuze.

5. Refurbished Apple Watch

Wil je toch de nieuwste Apple Watch in 2025, maar vind je de prijzen te hoog? In dat geval is een refurbished Apple Watch interessant. Bij refurbished worden gebruikte Apple Watches voorzien van nieuwe onderdelen, zodat het toestel weer als nieuw functioneert. Groot voordeel hiervan is dat je weer fabrieksgarantie krijgt bij de smartwatch, net als bij een nieuwe Apple Watch.

Vaak zijn refurbished Apple Watches goedkoper dan nieuwe uitvoeringen, maar dit is niet altijd het geval. Dat heeft te maken met de uitvoering van de refurbished Apple Watch, zo heeft het toestel mogelijk een groter display of meer opslagruimte. Je moet dan zelf afwegen of je een compleet nieuwe Apple Watch belangrijker vindt, of toch voor de geavanceerdere refurbished uitvoering kiest. Deze refurbished Apple Watches kun je halen in 2025:

Conclusie

Ben je van plan om in 2025 een nieuwe Apple Watch te halen? Dan is de Apple Watch Series 11 de beste keuze. Het toestel is voorzien van de nieuwste processor, heeft een vernieuwd design en heeft het grootste scherm van alle Apple Watches. Sport je veel? In dat geval is de Apple Watch Ultra 3 een interessante optie. Met functies als bergbeklimmen en diepzeeduiken is de smartwatch bedoeld voor fanatieke sporters en buitenmensen. Vind je de Apple Watch Series 11 of de Apple Watch Ultra 3 te duur? Voor de Apple Watch Series 10 betaal je intussen al een stuk minder, terwijl de smartwatch wel ondersteuning heeft voor alle nieuwe functies. Dat maakt de Apple Watch Series 10 ook nu nog een goede keuze. De Apple Watch SE 3 beschikt over de belangrijkste features, maar is minder compleet dan de reguliere Apple Watch. Dat terug te zien is in de lagere prijs, de Apple Watch SE 3 is Apple’s goedkoopste smartwatch in 2025. Het is daarom je persoonlijke voorkeur hoeveel je wilt uitgeven aan een nieuwe smartwatch en welke functies je belangrijk vindt. Wil je het beste van het beste, maar niet de hoofdprijs betalen? Houd dan de refurbished Apple Watches van 2025 goed in de gaten!

Niet gevonden wat je zocht?

Niet gevonden waar je naar op zoek was in dit koopadvies. Geen probleem! Op de Apple Watches overzichtspagina hebben we alle watches op een rij gezet met daarbij de laagste prijs en de verschillen in specificaties. Neem hier zeker even een kijkje als je er nog niet helemaal uit bent welke Apple Watch je uiteindelijk wil aanschaffen.