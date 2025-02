Wat is de beste iPhone? Welke iPhone je (niet) moet kopen

“Welke iPhone kan ik het beste kopen?” Die vraag krijgen wij regelmatig. Volgens ons zijn dit de beste iPhones die je momenteel kunt kopen.

De beste iPhone

Is het verstandig om de nieuwste (en daarmee duurste) iPhone te kopen, of zijn de verschillen zo klein dat je net zo goed voor een iets ouder (maar goedkoper) model kunt gaan?

iPhone 16 Pro (Max)

Dit vinden we goed Prachtig scherm

Prachtig scherm Uitstekende camera

Uitstekende camera Lange batterijduur Dit vinden we minder goed Hoge prijs

De iPhone 16 Pro (Max) is het nieuwste vlaggenschip van Apple die alles heeft wat de iPhone 15 Pro Max heeft, en meer. De 16 Pro Max heeft een indrukwekkende Super Retina XDR-display van 6,9 inch (1320 x 2868 pixels), de 16 Pro heeft er een van 6,3 inch (1206 x 2622 pixels). Het scherm biedt een levendige en gedetailleerde weergave, ideaal voor het bekijken van foto’s, video’s en games. Aangedreven door de krachtige A18 Pro-chip levert de iPhone 16 Pro (Max) uitzonderlijke prestaties en soepelheid, zelfs bij intensief gebruik.

Een van de opvallendste kenmerken van de iPhone 16 Pro (Max) is de vernieuwde camera-setup. De 48-megapixel sensor zorgt voor fantastische foto- en videokwaliteit, zelfs bij weinig licht. Daarnaast introduceert Apple een cameraregelaar, die het voor gebruikers gemakkelijker maakt om snel toegang te krijgen tot belangrijke camerafuncties en instellingen.

De iPhone 16 Pro Max heeft een krachtige batterij met een capaciteit van 4685 mAh, wat zorgt voor een lange batterijduur. De iPhone 16 Pro heeft een batterij van 3582 mAh. De Pro Max houdt het dus nog langer vol, maar beide iPhone 16 Pro-modellen zijn ideaal voor iedereen die zijn smartphone de hele dag intensief wil gebruiken en zich geen zorgen wil maken over opladen.

De iPhone 16 Pro (Max) wordt opgeladen met een USB-C kabel en is verkrijgbaar in de kleuren Naturel titanium, Desert titanium, Zwart titanium of Wit titanium. Je kunt kiezen uit verschillende opslagcapaciteiten: 128 GB, 256 GB, 512 GB of 1 TB. Al deze vernieuwde specificaties en de snelle processor maken de iPhone 16 Pro Max de beste iPhone van dit moment.

Wil je meer weten? Lees dan onze review van de iPhone 16 Pro.

De iPhone 16 Pro kost bij Apple 1229 euro , de iPhone 16 Pro Max 1479 euro .

, de iPhone 16 Pro Max . De laagste prijs van de iPhone 16 Pro is momenteel € 1.049,-.

De laagste prijs van de iPhone 16 Pro Max is momenteel € 1.269,-.

iPhone 16 (Plus)

Dit vinden we goed Macrofoto’s met verbeterde ultragroothoeklens

Macrofoto’s met verbeterde ultragroothoeklens Cameraregelaar Dit vinden we minder goed Nog geen Apple Intelligence in Nederland

De iPhone 16 (Plus) heeft een aantal verbeteringen ten opzichte van zijn voorgangers. De iPhone 16 is uitgerust met een scherp 6,1-inch Super Retina XDR-display. Dat zorgt voor een indrukwekkend en haarscherp beeld, ideaal voor het bekijken van foto’s en video’s. De iPhone 16 Plus heeft hetzelfde scherm, maar dan met een diagonaal van 6,7 inch. De nieuwe A18-chip levert krachtige prestaties, waardoor apps en games soepel draaien.

De camera’s van de iPhone 16 (Plus) zijn ook flink verbeterd, met een 48-megapixel sensor die heldere en gedetailleerde foto’s maakt, zelfs bij weinig licht. Apple heeft ook nieuwe functies geïntroduceerd, zoals verbeterde Photographic Styles en een geavanceerd videomodus, waardoor het gemakkelijker wordt om professionele kwaliteit opnames te maken.

De iPhone 16 (Plus) is net als de 16 Pro-modellen voorzien van de nieuwe cameraregelaar, waarmee je toegang krijgt tot veel camerafuncties. Deze zijn gemakkelijk te bedienen met de nieuwe knop, zo maak je foto’s of video’s met één druk op de knop. Bij de iPhone 15 (en oudere toestellen) heb je geen cameraregelaar. Bovendien kun je door de verbeterde ultragroothoekcamera nu ook macrofoto’s maken met de iPhone 16, terwijl de iPhone 15 het zonder die functie moet doen.

Wanneer je de iPhone 16 (Plus) vergelijkt met de iPhone 15 Pro (Max), zie je dat veel functies overeenkomen. Je mist natuurlijk wel de zoomlens met een 3x optische zoom (5x optische zoom op de iPhone 15 Pro Max) en je hebt geen always-on display. Maar misschien is een felle kleur, sneller opladen en een langere batterijduur voor jou belangrijker en is de nieuwe iPhone daardoor beter geschikt. Daar komt bij dat je voor de iPhone 16 veel minder betaalt, maar bijna evenveel functies krijgt. Dat maakt de iPhone 16 (bijna) even goed als de iPhone 15 Pro.

Met verschillende opslagopties van 128 GB tot 512 GB en een nieuwe USB-C oplaadpoort is de iPhone 16 (Plus) niet alleen veelzijdig, maar ook gebruiksvriendelijker. Ze zijn verkrijgbaar in de kleuren Ultramarijn, Blauwgroen, Roze, Wit en Zwart.

Wil je meer weten? Lees dan onze review van de iPhone 16.

De iPhone 16 kost bij Apple 969 euro , de iPhone 16 Plus 1119 euro .

, de iPhone 16 Plus . De laagste prijs van de iPhone 16 is momenteel € 799,-.

De laagste prijs van de iPhone 16 Plus is momenteel € 929,-.

iPhone 15 Pro Max

Dit vinden we goed Verbeterde camera’s

Verbeterde camera’s Actieknop Dit vinden we minder goed Nog steeds vrij prijzig

De iPhone 15 Pro Max beschikt over de A17 Pro-chip, een nieuwe titanium behuizing en veel dunnere schermranden dan zijn voorganger. Door de titanium behuizing is de iPhone heel stevig, zodat het toestel wel tegen een stootje kan.

De iPhone 15 Pro Max valt vooral op door de verbeterde camera’s. De hoofdlens is een 48-megapixelcamera. Bij goed licht kun je foto’s met 48 megapixel maken in het ProRAW-formaat. Hierbij schiet je foto’s in zeer hoge resolutie en zijn ze geschikt om (professioneel) te bewerken. Nieuw is de tetraprismalens, waarmee je tot 5x in kunt zoomen zonder kwaliteitsverlies. Je hebt dus geen last meer van korrelige foto’s als je veel inzoomt. Wel zo handig als je bijvoorbeeld bij een concert een afbeelding of filmpje van veraf wilt maken.

Nog een belangrijke toevoeging aan de iPhone 15 Pro Max is Apple Intelligence. Apple’s nieuwe AI-techniek is nog niet beschikbaar in Nederland, maar dat is een kwestie van tijd. Alleen de iPhone 16-serie, de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max hebben ondersteuning voor Apple Intelligence.

Bij de iPhone 15 Pro Max worden vrijwel alle Apple-apps uitgebreid met Apple Intelligence. Je krijgt er een handige schrijfhulp bij, die teksten kan samenvatten, verbeteren, herschrijven en de toon van de tekst kan veranderen. Maar ook de Foto’s-app krijgt nieuwe functies dankzij Apple Intelligence. Zo kun je storende objecten op de achtergrond gemakkelijk wegwerken. Wil je juist een afbeelding creëren? Ook dat is mogelijk met Apple Intelligence.

Verder beschikt de iPhone 15 Pro Max over het Dynamic Island en een nieuwe actieknop. Bij deze knop bepaal je zelf welke functie er wordt geactiveerd. Je kunt daarbij bijvoorbeeld kiezen uit de zaklamp, camera, Shazam, gesproken memo of één van de taken in de Opdrachten-app. Dit is de eerste iPhone met een actieknop, eerdere toestellen beschikken juist over een mute-knop om de telefoon op stil te zetten.

De iPhone 15 Pro Max heeft een ProMotion-scherm. Hierdoor ververst het scherm maximaal 120 keer per seconde, in plaats van 60 keer op de iPhone 15 (Plus). Voordelen van 120Hz zijn soepelere animaties en het always-on scherm. Laatstgenoemde zorgt ervoor dat je altijd de tijd kunt lezen op het scherm en dat de iPhone 15 Pro Max werkt met de Stand-by modus.

Wanneer je de iPhone 15 Pro Max in horizontale richting neerzet bij het opladen verschijnt de Stand-by modus vanzelf. Je kiest zelf welk scherm van deze modus je ziet, daarbij heb je verschillende keuzes. Zo kun je de iPhone 15 Pro Max als wekker gebruiken op je nachtkastje, als fotolijstje op je bureau of als agenda op je werk. Door het always-on scherm blijft de Stand-by modus beschikbaar, terwijl de iPhone 15 (Plus) of lager juist weer uitschakelt na een bepaalde tijd.

Wil je meer weten? Lees dan onze review van de iPhone 15 Pro Max.

De iPhone 15 Pro Max kost bij Apple 1479 euro .

. De laagste prijs van de iPhone 15 Pro Max is momenteel € 1.193,-.

iPhone 13 mini

Dit vinden we goed Klein formaat Dit vinden we minder goed Beperkte batterijduur

Wil je een kleine iPhone? Dan kom je uit bij de iPhone 13 mini. Helaas heeft Apple geen mini-versie van de iPhone 14 of iPhone 15 uitgebracht. Daarom moet je terugvallen op de iPhone van 2022. Zoals de naam doet vermoeden is dit een kleine uitvoering van de iPhone 13. Dankzij de veel dunnere schermranden is het toestel zelfs compacter dan de iPhone SE. Hij past dus zeker weten in je broekzak.

Verder is de iPhone 13 mini identiek aan de iPhone 13. Het toestel heeft een oled-scherm, is dankzij de A15 Bionic-chip ontzettend krachtig en je kunt aan de slag met 5G. Ook op fotogebied heeft de telefoon een streepje voor in vergelijking met de iPhone SE, dankzij de dubbele camera achterop. Het toestel beschikt over twee 12-megapixelcamera’s.

Het belangrijkste verschil tussen de 13 mini en iPhone 13 is het formaat. Eerstgenoemde heeft een 5,4-inch scherm, dat veel kleiner is dan het 6,1-inch display van de ‘normale’ toestellen. Enige nadeel: door de kleinere behuizing is de batterij ook een maat kleiner. Volgens Apple kan het toestel tot 17 uur achter elkaar video’s afspelen. De iPhone 13 houdt het twee uur langer vol.

Wil je meer weten? Lees dan onze review van de iPhone 13 mini.

De iPhone 13 mini is bij Apple niet meer verkrijgbaar.

De laagste prijs voor een refurbished iPhone 13 mini is momenteel € 299,-.

iPhone SE 2022

Dit vinden we goed Relatief veel iPhone voor weinig geld Dit vinden we minder goed Verouderd design

Geef je niet zoveel om de nieuwste technologische snufjes? Dan is de iPhone SE 2022 jouw iPhone. Apple bracht het toestel dit in het voorjaar van 2022 uit en het is veruit de goedkoopste iPhone die het bedrijf aanbiedt.

Van buiten ziet de iPhone SE er met de thuisknop er wat verouderd uit, maar van binnen is het instapmodel helemaal bij de tijd. Met de A15 Bionic-chip kan het toestel nog wel een aantal jaar vooruit, deze processor is ook te vinden in de iPhone 13 en iPhone 13 Pro. Zware taken zijn dus geen probleem voor deze kleinere én goedkopere telefoon.

Het grootste nadeel van de iPhone SE is dat het toestel aan de achterkant slechts één camera heeft, al maak je daar wel prima foto’s mee. Bovendien is het 4,7-inch scherm aan de kleine kant, al zien veel iPhone SE-liefhebbers dat juist als een voordeel. Overigens is de iPhone SE niet de compactste: dat is de iPhone 13 mini. Die heeft weliswaar een groter scherm (5,4 inch), maar is vanwege de smallere randen om het scherm toch kleiner.

Wil je meer weten? Lees dan onze review van de iPhone SE 2022.

De iPhone SE 2022 is bij Apple niet meer verkrijgbaar.

De laagste prijs voor een iPhone SE 2022 is momenteel € 183,99.

Welke iPhone is voor wie?

Er zijn dus vijf goede iPhones om te kiezen (of zeven, afhankelijk van of je de iPhone 16 Pro Max en de iPhone 16 Plus meetelt). Hieronder vatten we het nog even samen: welke iPhone is voor wie?

iPhone 16 Pro (Max): de beste iPhone van dit moment. Het is de eerste iPhone met de cameraregelaar. Hiermee heb je toegang tot vrijwel alle camerafuncties, zodat je gemakkelijk foto’s en video’s maakt. Ook de actieknop is aanwezig. Daarnaast heeft Apple gekozen voor een gepolijste titanium afwerking, waardoor de telefoon veel meer glanst dan de iPhone 15 Pro Max.

de beste iPhone van dit moment. Het is de eerste iPhone met de cameraregelaar. Hiermee heb je toegang tot vrijwel alle camerafuncties, zodat je gemakkelijk foto’s en video’s maakt. Ook de actieknop is aanwezig. Daarnaast heeft Apple gekozen voor een gepolijste titanium afwerking, waardoor de telefoon veel meer glanst dan de iPhone 15 Pro Max. iPhone 16 (Plus): Met de nieuwe A18-chip heeft de iPhone 16 (Plus) ondersteuning voor alle functies die werken met Apple Intelligence. Het is bovendien de eerste iPhone die beschikt over de cameraregelaar, waarmee je toegang hebt tot vrijwel alle camerafuncties. En de iPhone 16 (Plus) is voorzien van de actieknop, waar je zelf een functie aan kunt toewijzen.

Met de nieuwe A18-chip heeft de iPhone 16 (Plus) ondersteuning voor alle functies die werken met Apple Intelligence. Het is bovendien de eerste iPhone die beschikt over de cameraregelaar, waarmee je toegang hebt tot vrijwel alle camerafuncties. En de iPhone 16 (Plus) is voorzien van de actieknop, waar je zelf een functie aan kunt toewijzen. iPhone 15 Pro Max: de schermdiagonaal meet 6,7 inch, tegenover 6,1 inch bij de ‘gewone’ Pro. Daarmee leent de Max-versie zich nog beter voor het bekijken van films en het spelen van games. De grotere behuizing zorgt bovendien voor een langere accuduur. Bovendien beschikt de telefoon over de beste camera op dit moment, met de nieuwe tetraprismalens om probleemloos in te zoomen.

de schermdiagonaal meet 6,7 inch, tegenover 6,1 inch bij de ‘gewone’ Pro. Daarmee leent de Max-versie zich nog beter voor het bekijken van films en het spelen van games. De grotere behuizing zorgt bovendien voor een langere accuduur. Bovendien beschikt de telefoon over de beste camera op dit moment, met de nieuwe tetraprismalens om probleemloos in te zoomen. iPhone 13 mini: voor de liefhebber van de compacte iPhone. Wil je vooral een telefoon die wél goed in je broekzak past en die je met één hand kunt bedienen? Dan is de iPhone 13 mini de beste keuze, want dit is de kleinste, moderne iPhone. Ondanks de kleinere behuizing is het toestel net zo goed als de reguliere iPhone 13.

voor de liefhebber van de compacte iPhone. Wil je vooral een telefoon die wél goed in je broekzak past en die je met één hand kunt bedienen? Dan is de iPhone 13 mini de beste keuze, want dit is de kleinste, moderne iPhone. Ondanks de kleinere behuizing is het toestel net zo goed als de reguliere iPhone 13. iPhone SE 2022: de goedkoopste iPhone die er is. Goedkoop is vaak duurkoop, maar dat geldt niet voor de SE. Met zijn moderne A15 Bionic-chip krijgt de instap-iPhone voorlopig nog software-updates. De grootste nadelen zijn het gedateerde ontwerp en de beperktere camerafuncties. Maar als jij daar je schouders voor ophaalt, is de iPhone SE jouw iPhone.

Niet gevonden wat je zocht?

Niet gevonden waar je naar op zoek was in deze koopwijzer? Geen probleem! Op de iPhone overzichtspagina hebben we alle iPhones op een rij gezet met daarbij de beste deal. Neem hier zeker even een kijkje als je er nog niet helemaal uit bent welke iPhone je uiteindelijk wil aanschaffen.