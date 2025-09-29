iPhone 17 vs iPhone 17 Pro: dit is wat de Pro extra te bieden heeft

Als je van plan bent om een nieuwe iPhone te kopen, twijfel je mogelijk tussen de iPhone 17 en de iPhone 17 Pro – dit zijn de verschillen!

iPhone 17 vs iPhone 17 Pro

Het zijn allebei uitstekende smartphones, dus je kunt geen echt verkeerde keuze maken. De Pro-versie heeft zoals gebruikelijk wat extra dingen te bieden. Of die voor jou de meerprijs waard zijn of niet, is natuurlijk heel persoonlijk. Daarom is het belangrijk om de toestellen even goed te vergelijken.

iPhone 17 iPhone 17 Pro 6,3 inch Super Retina XDR OLED 6,3 inch Super Retina XDR OLED A19-chip A19 Pro-chip 256 GB, 512 GB opslagruimte 256 GB, 512 GB, 1 TB opslagruimte 8 GB werkgeheugen 12 GB werkgeheugen Tot 30 uur video afspelen Tot 31 uur video afspelen Lavendel, Saliegroen, Nevelblauw, Wit, Zwart Zilver, Kosmisch Oranje, Diepblauw € 969,- € 1.328,-

Behuizing

Als we kijken naar de afmetingen van beide toestellen, verschillen ze eigenlijk niet zo heel veel. De Pro is ietsje groter, maar vooral een stukje dikker: de iPhone 17 komt op 149,6 x 71,5 x 8 mm, de iPhone 17 Pro op 150 x 71,9 x 8,8 mm. De Pro is daardoor ook zwaarder: 206 gram ten opzichte van 177 gram. Beide toestellen hebben een aluminium frame.

Scherm

Beide iPhones hebben een 6,3 inch Super Retina XDR OLED-scherm met dezelfde resolutie van 1206 x 2622 pixels. Ook zijn ze allebei voorzien van ProMotion en always-on. Het enige echte verschil tussen de schermen is dat het scherm van de iPhone 17 Pro is voorzien van een antireflectiecoating en dat van de iPhone 17 niet.

Camera

De grootste verschillen tussen de iPhone 17 en de iPhone 17 Pro, vinden we bij de camera. Beide iPhones hebben een 48-megapixel groothoek- en een 48-megapixel ultragroothoekcamera. Alleen de Pro heeft daarnaast nog een 48-megapixel zoomcamera met maximaal een 8x optische zoom. Ook zit er een LiDAR scanner (een soort 3D-sensor die diepte kan detecteren tijdens het fotograferen) op, die ontbreekt ook op de ‘reguliere’ iPhone. Voor echte fotografiefanaten is de iPhone 17 Pro dus duidelijk de beste keuze.

De frontcamera’s op beide toestellen zijn overigens wel weer hetzelfde (18-megapixel ultragroothoekcamera).

Prestaties

De iPhone 17 Pro is sneller dan de iPhone 17. Dat is te danken aan de A19 Pro-chip (de iPhone 17 heeft een A19-chip) en aan de 12 GB werkgeheugen (de iPhone 17 heeft 8 GB werkgeheugen). Bij alledaags gebruik zul je echter niet echt verschil merken. Ze zijn gewoon allebei heel snel en ondersteunen Apple Intelligence.

Pas wanneer je grafisch zware games gaat spelen of aan video-rendering doet, merk je dat de Pro beter presteert. Ook mede dankzij het nieuwe koelsysteem (vapor chamber) dat er in zit. Onderwerp je je iPhone nooit aan echt zware taken, dan heb je de extra rekenkracht van de Pro waarschijnlijk ook niet nodig.

Batterij

Hier zijn de verschillen niet enorm groot. De Pro heeft weliswaar een wat krachtigere batterij (3998 mAh) dan het ‘reguliere’ model (3692 mAh), maar dit zorgt in de praktijk voor een batterijduur die slechts een uurtje langer is: 31 uur video afspelen ten opzichte van 30 uur video afspelen. Niet echt een doorslaggevende reden om voor de Pro te kiezen.

Voor- en nadelen

Voordelen iPhone 17 Pro 48-megapixel zoomcamera met 8x optische zoom

48-megapixel zoomcamera met 8x optische zoom Snellere chip + meer werkgeheugen

Snellere chip + meer werkgeheugen 1 TB opslag mogelijk Nadelen iPhone 17 Pro Best flink duurder

Best flink duurder Dikker en zwaarder

Dikker en zwaarder Relatief weinig extra’s ten opzichte van de iPhone 17

Conclusie

Het verschil tussen de ‘reguliere’ iPhone en de Pro is in de iPhone 17-serie kleiner geworden. Alleen als je een fanatieke gamer of fotofanaat bent, heeft de iPhone 17 Pro voldoende extra’s te bieden die de meerprijs waard zijn: een snellere processor, meer werkgeheugen, een 48-megapixel zoomcamera met maximaal 8x optische zoom. Ook als je om wat voor reden dan ook 1 TB aan opslagruimte nodig hebt, kom je automatisch bij de Pro uit. Voor alledaags gebruik heb je echter zonder meer voldoende aan de ‘reguliere’ iPhone 17 en kun je dus een paar honderd euro besparen.

iPhone 17 of iPhone 17 Pro kopen?

Heb je je keuze gemaakt en wil je de iPhone 17 of de iPhone 17 Pro aanschaffen? Houd dan zeker de onderstaande deals in de gaten, dan weet je zeker dat je niet teveel betaalt!

