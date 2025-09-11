iPhone 17 vs iPhone 16: zoveel beter is de gloednieuwe iPhone 17

Apple heeft de opvolger van de iPhone 16 onthuld: de iPhone 17 – we vergelijken de toestellen om te kijken hoeveel beter de nieuwe iPhone is.

iPhone 17 vs iPhone 16

Inhoud Behuizing Scherm Camera Prestaties Batterij Conclusie

Nu de nieuwe iPhone is gepresenteerd, rijst voor veel mensen de vraag of het de moeite waard is om over te stappen. We vergelijken de iPhone 17 met de iPhone 16 om je met deze vraag te helpen.

iPhone 17 iPhone 16 6,3 inch Super Retina XDR OLED 6,1 inch Super Retina XDR OLED A19-chip A18-chip 256 GB of 512 GB opslagruimte 128 GB, 256 GB of 512 GB opslagruimte 8 GB werkgeheugen 8 GB werkgeheugen tot 30 uur video afspelen Batterijduur van zo’n 22 uur Lavendel, Saliegroen, Nevelblauw, Wit en Zwart Ultramarijn, Blauwgroen, Roze, Wit en Zwart 969 euro 869 euro

Behuizing

De nieuwe iPhone 17 heeft met 6,3 inch een iets groter scherm dan de iPhone 16 (6,1 inch). Hierdoor zijn ook de afmetingen van de 17 iets groter, al scheelt het niet heel veel: 149,6 x 71,5 x 7,95 mm ten opzichte van 147,6 x 71,6 x 7,80 mm. De iPhone 17 is ook 7 gram zwaarder (177 gram ten opzichte van 170 gram).

Beide iPhones zijn verkrijgbaar in zwart en wit, maar daarnaast de toestellen allebei nog drie andere kleuren. De 17 is er in Lavendel, Saliegroen en Nevelblauw, de 16 in de fellere kleuren Ultramarijn, Blauwgroen en Roze.

Scherm

De iPhone 17 heeft dus een scherm van 6,3 inch met een resolutie van 2622 x 1206 pixels. Ter vergelijking: het 6,1-inch scherm van de iPhone 16 heeft een resolutie van 2556 x 1179 pixels. Verder is het scherm van de 17 voorzien van ProMotion en de functie always-on. Dit heeft de iPhone 16 niet.

Camera

De camera van de iPhone 17 is ook verbeterd ten opzichte van die van de iPhone 16. De 17 heeft een 48-MP Dual Fusion-camerasysteem, dat bestaat uit een 48‑MP Fusion Hoofdcamera en een 48‑MP Fusion Ultragroothoek. De 16 heeft een 48‑MP Fusion Hoofdcamera en een 12‑MP Ultragroothoek. Dat is ook meteen het enige verschil tussen beide camerasystemen.

Verder is de frontcamera van de iPhone 17 flink verbeterd. De iPhone 16 heeft daar een 12-MP camera, de iPhone 17 heeft 18-MP camera met Center Stage. Dat laatste helpt om automatisch iedereen in beeld te krijgen. Ook nieuw is de functie Dual Capture, waarmee je met de camera’s aan beide kanten tegelijk kunt filmen.

Prestaties

Zoals verwacht heeft de iPhone 17 weer een nieuwe processor, namelijk de A19-chip. De iPhone 16 draait op de voorganger (A18-chip). De hoeveelheid werkgeheugen is daarentegen niet toegenomen en is op beide toestellen 8 GB. Dit is wel voldoende voor ondersteuning van Apple Intelligence. Overigens is de iPhone 17 niet verkrijgbaar met 128 GB. Je kunt alleen kiezen uit 256 GB, en 512 GB. De iPhone 16 heeft de 128 GB-optie wel.

Batterij

Wat ook gebruikelijk is, is dat de nieuwe iPhone weer een iets krachtigere batterij heeft. Zo ook deze keer. De iPhone 17 heeft een batterij met een capaciteit van 3692 mAh, die van de iPhone 16 bedraagt 3561 mAh. Mede dankzij de zuinigere chip stijgt de batterijduur van de iPhone 17 behoorlijk: tot 30 uur video afspelen ten opzichte van 22 uur video afspelen.

Voordelen iPhone 17 Iets groter scherm met always-on

Iets groter scherm met always-on Snellere processor

Snellere processor Betere batterijduur Nadelen iPhone 17 Duurder

Duurder Geen 128 GB-optie

Geen 128 GB-optie Geen extra werkgeheugen

Voordelen iPhone 16 Goedkoper

Goedkoper Net zoveel werkgeheugen

Net zoveel werkgeheugen 128 GB-optie Nadelen iPhone 16 Langzamere chip

Langzamere chip Kortere batterijduur

Kortere batterijduur Geen always-on

Conclusie: iPhone 17 vs iPhone 16

Overstappen van een iPhone 16 naar een iPhone 17 heeft niet zo heel veel zin. Als je het doet, dan krijg je een iets groter scherm met always-on, een snellere processor, een verbeterde camera en een langere batterijduur. En misschien dat je de nieuwe kleuren mooier vindt. Heb je een oudere iPhone, dan ligt het iets anders omdat de verschillen dan een stuk groter zijn. Je hebt dan bijvoorbeeld ook nog geen ondersteuning voor Apple Intelligence.

iPhone 17 kopen?

Ben je van plan om een iPhone 17 aan te schaffen? Dan raden we je aan om er een te pre-orderen. Dat kan vanaf vrijdag 12 september om 14.00 uur. Als je er dan een bestelt, heb je hem op vrijdag 19 september in huis. Op die dag liggen de nieuwe iPhones ook in de winkels. Toch raden we aan om voor een pre-order te kiezen, want zeker in het begin is de vraag hoog en de voorraad beperkt!

