Twijfel je tussen een iPhone 16, of toch een iPhone 16 Pro? Geen probleem! Dit zijn de belangrijkste verschillen tussen de iPhone 16 en de iPhone 16 Pro.

iPhone 16 vs iPhone 16 Pro: dit zijn de verschillen

Wil je de nieuwste iPhone van dit moment? Dan moet je bij de iPhone 16 zijn. Maar dan sta je nog voor een lastige keuze: kies je voor de iPhone 16 of ga je toch voor de iPhone 16 Pro? Er zitten stiekem aardig wat verschillen tussen beide toestellen. Welke verschillen dat precies zijn, laten we hier zien.

In de tabel hieronder vind je de belangrijkste verschillen tussen de iPhone 16 en de iPhone 16 Pro in het kort.

iPhone 16 iPhone 16 Pro 6,1 inch Super Retina XDR OLED 6,3 inch LTPO Super Retina XDR OLED A18 A18 Pro Max. 512 GB Max. 1024 GB 8 GB 8 GB 3561 mAh 3582 mAh Zwart, Wit, Roze, Blauwgroen en Ultramarijn Zwart titanium, Wit Titanium, Grijs titanium en Desert titanium € 779,- € 1.027,99

Zoals je hierboven in het overzicht ziet, zijn er aardig wat verschillen tussen de reguliere iPhone 16 en iPhone 16 Pro. We zetten de belangrijkste voor je op een rij.

Behuizing

De iPhone 16 is ietsje kleiner dan de 16 Pro, maar het verschil is niet zo groot: 147,6 x 71,6 x 7,8 mm ten opzichte van 149,6 x 71,5 x 8,3 mm. Het verschil in gewicht is iets groter, namelijk 29 g (de iPhone 16 weegt 170 g, de iPhone 16 Pro 199 g). Verder is er nog één ander groot verschil wat betreft de behuizing: de iPhone 16 heeft een frame van aluminium, de iPhone 16 Pro heeft er een van titanium.

Scherm

Ook als we naar het scherm kijken, is de iPhone 16 iets kleiner. Die heeft namelijk een 6,1-inch Super Retina XDR OLED-scherm en de iPhone 16 Pro een 6,3 inch LTPO Super Retina XDR OLED-scherm. Laatstgenoemde is ook voorzien van ProMotion, waardoor always-on ook mogelijk is. De iPhone 16 heeft een resolutie van 1179 x 2556 pixels en de iPhone 16 Pro komt op 1206 x 2622 pixels. Dit betekent dat het aantal pixels per inch op beide toestellen hetzelfde is (460 ppi).

Camera

Het Pro-model heeft zoals altijd een betere camera dan het ‘reguliere’ model. Die heeft namelijk een 48MP-groothoek (met een diafragma van f/1.8), een 48MP-ultragroothoek (met een diafragma van f/2.2) en een 12MP-zoom (met een diafragma van f/2.8). Een zoom ontbreekt op de iPhone 16 volledig. Daar vind je alleen een 48MP-groothoek (met een diafragma van f/1.6) en een 12MP-ultragroothoek (met een diafragma van f/2.2).

Het is wel opvallend dat het diafragma van de 48MP-groothoek van de iPhone 16 ietsje groter is dan dat van de 48MP-groothoek van de iPhone 16 Pro (f/1.6 t.o.v. f/1.8). De selfiecamera’s van de beide toestellen zijn dan weer identiek: 12 MP met een diafragma van f/1.9.

Prestaties

De A18 Pro van de iPhone 16 Pro is net wat krachtiger dan de A18 van de iPhone 16. Het zijn allebei hexa-cores. De iPhone 16 draait op 2x 4,04 GHz + 4x 2,20 GHz en de iPhone 16 Pro op 2x 4,05 GHz + 4x 2,42 GHz. Daarbij heeft de GPU van de iPhone 16 Pro 6 kernen en die van de iPhone 16 maar 5. Daarnaast zijn beide toestellen voorzien van evenveel werkgeheugen, te weten 8 GB.

Batterij

Kijken we naar de batterijen van beide toestellen, dan zien we ook maar marginale verschillen. In de iPhone 16 zien we een batterij met een capaciteit van 3561 mAh, in de iPhone 16 Pro een met een capaciteit van 3582 mAh. Ondanks dit kleine verschil weet de iPhone 16 Pro het wel langer vol te houden. Zo kun je daar tot 27 uur mee video’s kijken en met de iPhone 16 ‘maar’ tot 22 uur.

Prijzen iPhone 16 en iPhone 16 Pro

Het prijsverschil tussen beide toestellen is momenteel ruim 200 euro. Voor je iPhone 16 betaal je nu € 779,- en voor de iPhone 16 Pro € 1.027,99. Of je die 200 euro extra over hebt voor de iPhone 16 Pro is natuurlijk persoonlijk. Om je te helpen kiezen, zetten we de voor- en nadelen nog even kort onder elkaar.

Voor- en nadelen in het kort

Voordelen iPhone 16 Goede camera

Goede camera Snelle processor

Snelle processor Behoorlijk goedkoper Nadelen iPhone 16 Geen zoom

Geen zoom Geen always-on

Geen always-on Geen titanium frame

Voordelen iPhone 16 Pro Snellere processor

Snellere processor 5x optische zoom

5x optische zoom Meer opslagruimte Nadelen iPhone 16 Pro Duurder

Duurder Zwaarder

Conclusie: iPhone 16 vs iPhone 16 Pro

De iPhone 16 en de iPhone 16 Pro hebben best veel overeenkomsten, maar over het geheel genomen is de iPhone 16 Pro eigenlijk in alles een stukje beter. Het always-on scherm en de langere batterijduur vallen op. En natuurlijk kan de betere camera met 5x optische zoom een reden zijn om voor de iPhone 16 Pro te kiezen. De vraag is natuurlijk of je daar de hogere prijs voor over hebt of niet.

iPhone 16 of iPhone 16 Pro kopen?

