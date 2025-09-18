iPhone 16 Pro vs iPhone 17 Pro: dit zijn de verbeteringen van de nieuwe Pro

Apple heeft de iPhone 17 Pro uitgebracht, dus het is de hoogste tijd voor een directe vergelijking met de voorganger, de iPhone 16 Pro.

Lees verder na de advertentie.

iPhone 16 Pro vs iPhone 17 Pro

Nu de nieuwe Pro er is, vragen veel mensen zich af of het de moeite waard is om over te stappen vanaf een 16 Pro. We leggen de toestellen naast elkaar om te kijken wat de verbeteringen van de nieuwe Pro precies zijn, zodat je een weloverwogen keuze kunt maken!

iPhone 16 Pro iPhone 17 Pro 6,3 inch Super Retina XDR OLED 6,3 inch Super Retina XDR OLED A18 Pro-chip A19 Pro-chip 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB opslagruimte 256 GB, 512 GB, 1 TB opslagruimte 8 GB werkgeheugen 12 GB werkgeheugen Tot 27 uur video afspelen Tot 31 uur video afspelen Desert Titanium, Naturel Titanium, Wit Titanium, Zwart Titanium Kosmisch Oranje, Diepblauw, Zilver € 1.029,- € 1.329,-

Behuizing

Hoewel de iPhone 16 Pro en de iPhone 17 Pro allebei een scherm van 6,3 inch hebben, verschillen de afmetingen toch een héél klein beetje. De 16 Pro meet 149,6 x 71,5 x 8,25 mm, de 17 Pro 150,0 x 71,9 x 8,75 mm. Daarbij is de iPhone 17 Pro ook 5 gram zwaarder dan de 16 Pro (204 g ten opzichte van 199 g). Verder is het frame van de iPhone 16 Pro gemaakt van titanium en dat van de 17 Pro van aluminium.

Scherm

Zoals gezegd zijn beide schermen precies even groot. Dat van de nieuwe Pro is wel voorzien van Ceramic Shield 2, wat een 3 keer betere kras­bestendigheid heeft dan dat van de iPhone 16 Pro. Resolutie en pixeldichtheid zijn verder hetzelfde op de beide Pro-toestellen.

Camera

Bij de camera zijn de verschillen wat groter: de 16 Pro heeft een 48-megapixel groothoekcamera, een 12-megapixel zoomcamera en een 48-megapixel ultragroothoekcamera. Bij de nieuwe Pro is de zoomcamera geüpgraded van 12 naar 48 megapixel. Deze iPhone heeft dus 3 verschillende 48-megapixel camera’s.

Daarnaast is ook de selfie-camera verbeterd: de iPhone 16 Pro heeft een exemplaar van 12 megapixel, de 17 Pro heeft een 18-megapixel frontcamera waar bovendien Center Stage (ook wel Middelpunt) aan is toegevoegd. Dankzij die functie houd je jezelf automatisch beter in het midden van het beeld.

Prestaties

Ook qua prestaties zien we wel wat verschillen tussen beide Pro-modellen. Om te beginnen draait de iPhone 16 Pro op een A18 Pro-chip en de iPhone 17 Pro op een A19 Pro-chip. Die laatste chip is weer net wat sneller en ook weer wat energiezuiniger, wat gunstig is voor de batterijduur.

Daarbij is er een behoorlijk verschil in de hoeveelheid werkgeheugen: de 16 Pro moet het met 8 GB doen, de 17 Pro heeft maar liefst 12 GB! Uiteraard zijn allebei de toestellen helemaal voorbereid op Apple Intelligence. Overigens is de 17 Pro in tegenstelling tot de 16 Pro niet beschikbaar met 128 GB opslagruimte. De minimale hoeveelheid is 256 GB.

Batterij

De iPhone 17 Pro heeft ook weer een krachtigere batterij dan de iPhone 16 Pro: 3988 mAh ten opzichte van 3582 mAh. In combinatie met de zuinigere processor zorgt dit ook voor een langere batterijduur. Met de iPhone 17 Pro kun je tot 31 uur video afspelen. De iPhone 16 Pro houdt het na 27 uur video afspelen al voor gezien.

Voordelen iPhone 16 Pro Goedkoper dan de 17 Pro

Goedkoper dan de 17 Pro Gemaakt van titanium

Gemaakt van titanium Verkrijgbaar met 128 GB Nadelen iPhone 16 Pro Minder snelle processor

Minder snelle processor Minder werkgeheugen

Minder werkgeheugen Geen 48-megapixel zoomcamera

Voordelen iPhone 17 Pro Snellere processor

Snellere processor Meer werkgeheugen

Meer werkgeheugen Drie 48-megapixelcamera’s op de achterkant Nadelen iPhone 17 Pro Duurder dan de 16 Pro

Duurder dan de 16 Pro Gemaakt van aluminium

Gemaakt van aluminium Geen 128 GB-versie

Geen 128 GB-versie Minder kleuren/geen zwarte versie

Conclusie: iPhone 16 Pro vs iPhone 17 Pro

De iPhone 17 Pro heeft een aantal verbeteringen ten opzichte van de iPhone 16 Pro: een 48-megapixel zoomcamera, een 18-megapixel selfiecamera, een snellere processor, een langere batterijduur en heel wat meer werkgeheugen. Overstappen vanaf een 16 Pro heeft dus alleen zin als je deze dingen heel belangrijk vindt, want het is natuurlijk niet zo dat al deze dingen op de 16 Pro slecht zijn. Op de nieuwe Pro zijn ze gewoon nog een stukje beter. Heb je een ouder toestel, dan is de iPhone 17 Pro natuurlijk wel een goed idee. En als je graag wat geld wilt besparen, is de iPhone 16 Pro ook nog steeds een goede optie. Het hangt er maar vanaf hoe belangrijk je alle verbeteringen van de nieuwe Pro vindt. Apple verkoopt de iPhone 16 Pro zelf inmiddels niet meer, maar er zijn nog genoeg plekken waar je het toestel kunt aanschaffen.

