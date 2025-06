Hete zomer: de 3 beste mobiele airco’s (in drie verschillende prijsklassen)

Mobiele airco’s werken vaak beter dan je denkt en de huidige hittegolf is het perfecte moment om er een aan te schaffen. Dit is onze top 3!

Top 3 mobiele airco’s

We hebben niet zozeer de allerbeste mobiele airco’s voor je verzameld, maar wel drie goede opties in drie verschillende prijsklassen. Wat voor jou de beste keuze is, hangt af van hoe groot de ruimte is waar je de airco wilt gebruiken en van je budget. We zetten ze voor je op een rij, van goedkoopste naar duurste.

1. Tomado TMA9002B – 169 euro

De TMA9002B van Tomado heeft een koelvermogen 9000 BTU/h en kost tegelijkertijd maar 169 euro. Het is daarmee de goedkoopste van de mobiele airco’s uit deze vergelijking. Je kunt er naast koelen ook mee ontvochtigen en ventileren. Met de handige afstandsbediening en instelbare timer tot 24 uur zet je de airco voor het slapen gaan aan, zodat je later op de avond een koele slaapkamer binnenkomt. De airco wordt standaard geleverd met een raam afdichtingskit. Die is eenvoudig op elk raam te monteren. Stel vervolgens de timer in en geniet van de koele lucht!

Koelvermogen: 9000 BTU/h

Voor kamers tot 27 m²

Voor ruimtes tot 80 m³

Prijs: 169 euro

2. Inventum AC125W – 439 euro

De Inventum AC125W heeft een koelvermogen van 12.000 BTU/u. Het apparaat is daarmee geschikt om ruimtes tot 42 m² te koelen. Behalve om een ruimte te koelen kun je deze mobiele airco ook gebruiken om lucht te ontvochtigen of gewoon als ventilator. Met het display op het apparaat en de bijgeleverde afstandsbediening is de airco gemakkelijk te bedienen. Ook krijg je bij deze airco een raamafdichtingskit, die je eenvoudig aanbrengt en weer weghaalt. Deze mobiele airconditioner is zo compact, dat je hem na de zomer gemakkelijk opbergt.

Koelvermogen: 12000 BTU/h

Voor kamers tot 42 m²

Voor ruimtes tot 80 m³

Prijs: 439 euro

3. DUUX North Smart – 799 euro

De Duux North Smart is de mobiele airco uit deze top 3 die je op afstand met je iPhone kunt bedienen. Het is dus de enige ‘smart’ airco. Hij heeft naast een koelfunctie ook een ontvochtigingsfunctie en een ventilatiefunctie. De DUUX North Smart is zo ontworpen dat hij automatisch draait, zodat die nog sneller jouw kamer kan koelen. De airco bedienen kan dus met de Duux-app op je iPhone, maar ook met de meegeleverde afstandsbediening en natuurlijk de knoppen op het apparaat zelf. Verder wordt er een raamafdichtingset, luchtafvoerslang en waterafvoerslang meegeleverd.

Koelvermogen: 14000 BTU/h

Voor kamers tot 38 m²

Voor ruimtes tot 102,5 m³

Prijs: 799 euro

Mobiele airco’s

Welke van deze mobiele airco’s je het beste kunt kiezen, hangt dus af van de grootte van de ruimte en het budget dat je te besteden hebt. Wil je een ‘slimme’ versie, dan kom je dus automatisch bij de Duux North Smart uit.