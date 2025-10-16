3 beste slimme sloten die perfect met Apple HomeKit werken: dit zijn ze

Ben je op zoek naar een toegankelijke manier om je huis slimmer te maken? Dit zijn drie slimme sloten, die perfect met Apple HomeKit werken!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Slimme sloten met Apple HomeKit

Er zijn steeds meer mogelijkheden om je huis slimmer te maken. In veel huishoudens zijn inmiddels slimme lampen, stekkers en camera’s te vinden. Ben je op zoek naar een manier om je huis nog slimmer te maken? In dat geval kom je al snel uit bij slimme sloten. Deze maken je huis niet alleen slimmer, maar ook veiliger. Je kunt altijd controleren of je de deur goed hebt afgesloten, zelfs als je niet thuis bent.

Is iemand van je gezin of een andere huisgenoot de sleutel vergeten? Het is dan ook mogelijk om de deur van een afstand te openen en weer te sluiten. Met een slim slot heb je zelf geen sleutel meer nodig, in plaats daarvan bedien je het deurslot met je iPhone of Apple Watch. Ben je op zoek naar een slim slot dat probleemloos met Apple HomeKit werkt? Wij zetten de drie beste opties voor je onder elkaar!

1. Aqara Smart Lock U200

Heb je al slimme apparaten in je huis? Aqara komt je dan waarschijnlijk bekend voor, want het merk heeft meerdere accessoires voor je slimme woning. Een slim slot kan daardoor niet ontbreken in het assortiment, waarvoor Aqara meerdere opties biedt. Het Aqara Smart Lock U200 is één van die opties en het slimme slot werkt probleemloos met Apple HomeKit. Dit slot is speciaal ontwikkeld voor Europese deuren, je bevestigt het apparaat zonder boren aan de binnenkant van je voor- of achterdeur.

Bij het slimme slot van Aqara heb je verschillende manieren om binnen te komen, het bedienen gaat eenvoudig via de verbinding met Apple HomeKit. Je kunt het slot ontgrendelen met je vingerafdruk of met een code. Dat is niet alles, want het is ook mogelijk om je iPhone of Apple Watch bij het Aqara Smart Lock U200 te houden. Aqara biedt een digitale sleutel aan die je aan de Apple Wallet kunt toevoegen. Met deze sleutel opent het deurslot automatisch, als je het toestel dichtbij genoeg houdt.

Het slimme slot werkt naast Apple HomeKit ook met Alexa en de Google Home. Over de accu van het apparaat hoef je geen zorgen te hebben, want het slot werkt op batterijen en gaat zes maanden mee. Je kunt kiezen tussen een witte en zwarte uitvoering, die je krijgt voor 234 euro. Vind je dat te duur? Dan kun je ook kiezen voor de Aqara Smart Lock U200 Lite Kit, die 129,99 euro kost. Bekijk het slot van Aqara hier:

2. Nuki Smart Lock Go

Naast Aqara heeft ook Nuki een betaalbare optie om een slim slot aan je deur te bevestigen. Het Nuki Smart Lock Go kost slechts 149 euro en klik je eenvoudig op de cilinder van je deur. Je hoeft daarvoor dus niet te boren of andere aanpassingen te doen, maar plaatst het slimme slot aan de binnenkant van je voor- of achterdeur. Het slimme slot heeft ondersteuning voor Apple HomeKit, Google Home en Alexa.

Door de ondersteuning voor Apple HomeKit kun je het slimme slot van Nuki bedienen vanuit de Woning-app. Daar kun je het deurslot openen of juist vergrendelen. Kom je thuis aan? Dan kun je het slimme slot ook automatisch laten ontgrendelen, zodat je geen sleutel meer nodig hebt. Als je iedere dag op dezelfde momenten vertrekt kun je ook automatiseringen instellen, om te voorkomen dat je de deur vergeet af te sluiten.

Je kunt verder tot 200 digitale sleutels voor familie, vrienden en gasten toevoegen bij het Nuki Smart Lock Go. In het logboek zie je precies wie er binnen is gekomen en wie je huis heeft verlaten. Het slimme slot van Nuki werkt met Apple HomeKit, werkt met batterijen en beschikt over bluetooth. Het deurslot is beschikbaar in een witte uitvoering, die je hier kunt bestellen:

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. Yale Linus

Heb je liever een zwarte uitvoering van een slim slot op je deur, omdat dit beter bij de interieur past? Bij Yale krijg je een slim deurslot in een witte en zwarte uitvoering. De Yale Linus sluit je aan op de bestaande cilinder van je voor- of achterdeur, waardoor het niet nodig is om te boren of schroeven in de deur te draaien. Er zijn twee generaties van de Yale Linus beschikbaar, alleen de eerste generatie van het slimme slot werkt met Apple HomeKit.

Je bedient het slimme deurslot op die manier eenvoudig via je iPhone, ook als je even niet thuis bent. De Yale Linus beschikt over de DoorSense-technologie, die controleert of de deur goed gesloten is. Je ontvangt een notificatie als dat niet het geval is, zodat je de deur alsnog veilig kunt afsluiten. Het slimme slot werkt op batterijen, die bij normaal gebruik zes tot negen maanden meegaan. Zijn ze bijna leeg? Dan geeft de Yale Linus op tijd een melding om de batterijen te vervangen.

Voordeel van de Yale Linus is dat deze tijdelijke virtuele sleutels kan aanmaken. Met deze sleutels krijgen gebruikers tijdelijk toegang, na een aantal weken verdwijnt de digitale sleutel weer. Zo hoef je geen zorgen te hebben over fysieke sleutels die kwijt raken of niet meer teruggegeven worden. Je haalt de Yale Linus voor 281,60 euro en kunt dus kiezen tussen een wit of zwart slot. Bekijk het apparaat hier:

Meer over smart home

Deze drie slimme sloten beschikken allemaal over Apple HomeKit en zijn enorm gebruiksvriendelijk. Het is niet nodig om deze sloten vast te boren, in plaats daarvan klik je ze gemakkelijk op de bestaande cilinder in je voor- of achterdeur. Ben je enthousiast en wil je meer weten over slimme apparaten voor je huis? Bekijk hier op welke manieren je jouw woning nog meer slimmer kunt maken: