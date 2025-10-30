Slimme deurbellen: de beste keuze voor elk type woning (flat, huur en koop)

De postbode te vaak gemist? Of wil je weten wie er voor de deur staat voordat je opendoet? Dan heb je een slimme deurbel nodig. Maar welke moet je kopen?

Slimme deurbellen voor elk woningtype (flat, huur en koop)

Slimme deurbellen zijn niet meer weg te denken uit ons straatbeeld. Je kunt daarmee heel gemakkelijk zien wie er voor je deur staat, zonder dat je eerst de deur open moet doen. Ook als je niet thuis bent zijn de slimme deurbellen handig voor je woning. Want je kun de persoon die voor je deur staat altijd te woord staan. Maar niet elk huis is hetzelfde en niet elke slimme deurbel is even geschikt voor elk woningtype.

Zo mag je in een flat of huurwoning meestal niet in de muren boren en is de bedrading beperkt. In een koopwoning heb je vaak wel de vrijheid, maar dan wil je natuurlijk ook dat alles zo netjes mogelijk wordt bevestigd.

Daarom hebben voor elke woningtype een geschikte slimme deurbel gezocht. We hebben ook rekening gehouden met de prijs, zodat je ook niet teveel uit hoeft te geven.

Een klein tipje vooraf: overweeg om bij de slimme deurbel een universele zelfklevende muurbeugel te kopen. Hiermee kun je de slimme deurbel stevig monteren zonder te hoeven boren. Deze montageplaat werkt voor diverse merken deurbellen en is vooral handig voor flats en huurwoningen waar boren niet is toegestaan.

Een voorbeeld is de SLIM universele zelfklevende beugel (11,99 euro), die compatibel is met onder andere Eufy, Nest, Netatmo en nog veel meer. Ring heeft vaak hun eigen montagesteun met een plaklaag die je los kunt aanschaffen via hun website.

Flat of appartement: eufy S330

De eufy deurbellen staan bekend om hun goede kwaliteit en hebben geen abonnement nodig voor de basisfunctionaliteit. Met de lokale opslag, tweeweg-audio en bewegingsdetectie heb je eigenlijk alle functies die je nodig hebt.

Eufy heeft een ruime keuze aan slimme deurbellen voor je woning, maar eentje die we kunnen aanraden is de eufy S330. De slimme deurbel heeft twee camera’s en daarmee ook een dubbele bewegingsdetectie. Dankzij de ingebouwde AI voor menselijke detectie ontvang je van de S330 alleen een melding als er een persoon voor je deur staat. De deurbel herkent zelfs je familie en vrienden, en kan worden geprogrammeerd om alleen bij onbekende bezoekers een melding te sturen.

De sensoren van de camera’s herkennen pakketten en sturen je automatisch een bezorgingsbericht. Pakjesdieven hoeven het ook niet te proberen om je aankopen te pikken, want je ontvangt direct een melding en bijbehorende beelden als iemand bij het pakket in de buurt komt.

De deurbel bewaart alle beelden op de meegeleverde HomeBase. De eufy werkt met Google Assistent en Amazon Alexa, maar (nog steeds) niet met Apple HomeKit. Je koopt de eufy deurbel S330 voor 249 euro, maar via de eufy-website krijg je vaak nog wat extra korting.

Wil je de iets nieuwere versie? Dan is er ook nog de Eufy Video Doorbell Dual (E340) die je bij Bol voor 279 euro kunt kopen.

Huurwoning: Ring Videodeurbel Plus op batterij

In een huurhuis wil je een deurbel met slimme functies, maar mag je vaak niet zomaar overal in de muur gaan boren. Met de Videodeurbel Plus op batterij en een officiële montagesteun met plaklaag plak je deze deurbel stevig vast. Zo blijft je muur onbeschadigd én ziet het er strak uit.

De Videodeurbel Plus op batterij (149 euro) geeft prima beeld, met een brede kijkhoek. Daarnaast heb je ook tweeweg-audio om met bezoekers te praten. De batterij gaat lang mee en is los te halen, zodat je hem makkelijk kunt opladen. De deurbel werkt met Alexa en is te combineren met andere Ring-producten, zoals camera’s of een binnen-gong.

Ring heeft wel een abonnement nodig, genaamd ‘Ring Protect’, voor het opslaan en terugkijken van video’s. Zonder dit abonnement kun je alleen live meekijken, maar geen opnames bewaren. Houd er dus rekening mee dat je wat meer gaat betalen. Daar staat wel tegenover dat deze Ring-deurbel de goedkoopste is uit deze lijst met slimme deurbellen voor je woning.

Koopwoning: SwitchBot Smart Video Doorbell

De SwitchBot Smart Video Doorbell (159,95 euro) is een opvallende nieuwkomer. Hij combineert slimme technologie met een vleugje ouderwets gemak: een los 4,3-inch scherm dat je gewoon in huis neerzet. Zo zie je meteen wie er voor de deur staat, zonder dat je elke keer op je smartphone moet kijken.

De deurbel filmt in een resolutie van 2K en heeft een kijkhoek van 165 graden, zodat je bezoekers én pakketjes altijd goed in beeld hebt. De beelden worden standaard lokaal opgeslagen op de meegeleverde 4 GB microSD-kaart (en is uit te breiden tot 512 GB). Je hebt dus geen abonnement nodig om opnames terug te kijken.

Slim is deze deurbel ook. De SwitchBot herkent het verschil tussen mensen, huisdieren en voertuigen en heeft een oplaadbare batterij die bij normaal gebruik ruim een jaar meegaat. Liever nooit meer opladen? Je de slimme deurbel ook aansluiten op een zonnepaneel of via een bekabelde voeding (beide los verkrijgbaar). De deurbel is compatibel met Alexa en Home Assistant.

