Robotstofzuiger kopen? Zo bepaal je welk model goed bij jou past

Ben je van plan om een robotstofzuiger te kopen, kijk dan eerst welk model bij jou (en jouw woning) past – daar helpen we je een handje mee!

Robotstofzuiger kopen?

Robotstofzuigers bestaan al sinds 1996 maar begonnen was echt populair te worden in 2002, toen de eerste iRobot Roomba verscheen. Sindsdien is de ontwikkeling op dit gebied in een stroomversnelling geraakt en zijn er veel handige functies bijgekomen. Daarom is het inmiddels een goed idee om voor de aanschaf goed te kijken wat je precies nodig hebt en welk robotstofzuiger het beste past bij jou en bij jouw woning. Om je daarmee te helpen, zetten we 5 verschillende modellen voor je op een rij.

1. Voor kleine woningen: SwitchBot K10+

Woon je in een klein huis of een appartement, dan kun je het beste een relatief kleine robotstofzuiger kopen. Die moet desondanks natuurlijk wel goed zijn werk doen. Wij vonden zo’n exemplaar in de SwitchBot K10+ met een zuigkracht van 2500 Pa, die je voor zo’n 400 euro in huis haalt. Je hebt dan een robotstofzuiger met een gebruikstijd van 150 minuten en een oplaadtijd van 60 minuten die geen problemen heeft met drempels tot 2 centimeter.

De SwitchBot K10+ is maar liefst zo’n 50 procent kleiner dan de meeste robotstofzuigers, wat hem ideaal maakt voor kleine ruimtes. Hierdoor komt de stofzuiger ook gemakkelijk op moeilijk bereikbare plekken, waardoor de reinigingsefficiëntie volgens SwitchBot met wel 90 procent toeneemt. Het basisstation van 4 liter kan vuil tot 70 dagen opvangen en het stof komt automatisch in een opvangzak terecht. Daarbij is het geluid van de SwitchBot K10+ beperkt tot 48 dB.

2. Robotstofzuiger tegen dierenharen: eufy Clean X10 Pro Omni

Heb je een harige viervoeter in huis rondlopen, dan is het belangrijk om een robotstofzuiger te kopen die geschikt is voor het opzuigen van dierenharen. De eufy Clean X10 Pro Omni is dan geen slechte keuze, heeft een zuigkracht van 8000 Pa en koop je voor een bedrag van 569,99 euro. Deze robotstofzuiger heeft een gebruikstijd van 180 minuten en een oplaadtijd van 4 uur. Drempels mogen maximaal 1,8 centimeter hoog zijn, anders kan de eufy Clean X10 Pro Omni er niet overheen. Het geluidsniveau is 64 dB.

De eufy Clean X10 Pro Omni verwijdert vuil en huisdierharen van veel verschillende vloeroppervlakken, waaronder ook tapijten. De stofzuiger heeft niet alleen een zuigfunctie, maar ook een dweilfunctie. De dweilfunctie werkt met 180 rotaties per minuut en 1 kg neerwaartse druk, zodat vlekken goed worden verwijderd. Detecteert het apparaat een tapijt, dan worden de dweilpads automatisch 12 mm opgetild om te voorkomen dat het tapijt nat wordt.

3. Robotstofzuiger met dweilfunctie: Roborock Q8 Max+

Geen huisdieren, maar je wilt wel een dweilfunctie? Dan kun je een robotstofzuiger kopen zoals de Roborock Q8 Max+ met een zuigkracht van 5500 Pa. die haal je in huis voor een bedrag van 667,49 euro. Deze robotstofzuiger heeft een gebruikstijd van 4 uur en heeft voor het opladen net zoveel tijd nodig. Het stofreservoir van de Roborock Q8 Max+ is 0,77 liter en hij kan over drempels met een maximale hoogte van 0,77 cm.

De Roborock heeft een watertank van 350 ml, en voert het stofzuigen en dweilen in één keer uit. Zo dweil je fijn stof dat bij stofzuigen alleen misschien over het hoofd wordt gezien direct alsnog op. Het maximale stofzuigbereik van de Roborock Q8 Max+ is 300 m² en is voorzien van slimme navigatie met het Reactive Tech obstakelvermijdingssysteem. Het geluidsniveau is 65 dB.

4. Combi-robotstofzuiger: eufy Clean Robotstofzuiger 3-in-1 E20

Wil je liever een alles-in-1 pakket met een robotstofzuiger en een steelstofzuiger waar je zelf mee aan de slag kunt? Dan kun je de eufy Clean Robotstofzuiger 3-in-1 E20 kopen. Die heeft een zuigkracht van 8000 Pa en schaf je al aan voor een bedrag van 299 euro. Het is daarmee de goedkoopste robotstofzuiger uit deze vergelijking. Hij heeft een gebruikstijd van 150 minuten en een oplaadtijd van 2,5 uur, en hij kan over drempels met een maximale hoogte van 1,8 centimeter.

De eufy Clean Robotstofzuiger 3-in-1 E20 is niet alleen een robotstofzuiger maar tegelijkertijd ook een steelstofzuiger die dezelfde motor gebruikt. De robotstofzuiger maakt automatisch je huis schoon en als je zelf iets wilt opzuigen, bevestig je gewoon de steel en je kunt gelijk aan de slag. De stofbak wordt automatisch geleegd in het basisstation van 2,5 liter. Het geluidsniveau van de stofzuiger is 55 dB.

5. Het beste van het beste: Dreame X50 Ultra Complete

Misschien wil je gewoon een van de beste robotstofzuigers kopen die er op dit moment te krijgen zijn. In dat geval raden we de Dreame X50 Ultra Complete aan, die een zuigkracht heeft tot wel 20.000 Pa. Daar betaal je dan ook een bedrag van maar liefst 1239 euro voor. Je krijgt dan wel een robotstofzuiger met een lange gebruiksduur en een net zo lange oplaadtijd: 270 uur. Bovendien kan de Dreame over drempels met een maximale hoogte van 6 centimeter!

De Dreame X50 Ultra Complete trekt zijn uitstekende laser in als hij lage meubels tegenkomt, zodat hij ook onder die meubels kan stofzuigen. Daarnaast verwijderen de ronddraaiende dweilpads vlekken van je vloer. De stofzuiger leegt het stof automatisch in het stofreservoir met een inhoud van 3,2 liter. Ook de dweilpads worden automatisch gereinigd. Het geluidsniveau van de Dreame X50 Ultra Complete is slechts 20 dB.

Robotstofzuiger kopen

Hopelijk hebben we je een beetje geholpen als je van plan bent om een robotstofzuiger te gaan kopen. Misschien zit jouw ideale model hier al wel tussen. In elk ander geval weet je nu waar je op moet letten om de beste robotstofzuiger voor jou en jouw woning te vinden!

