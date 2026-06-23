Prime Days: scoor nu AirPods 4 met 33 procent korting bij Amazon!

Tijdens de Amazon Prime Days (23 t/m 26 juni) koop je nu tijdelijk de AirPods 4 met maar liefst 33 procent korting – doe er je voordeel mee!

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Prime Days: scoor AirPods 4 met 33 procent korting

Ben je nog op zoek naar nieuwe AirPods, dan is dit een goed moment om toe te slaan. Tijdens de Prime Days van Amazon koop je nu namelijk de AirPods 4 met maar liefst 33 procent korting. Die aanbieding geldt bovendien voor beide versies van de AirPods 4.

AirPods 4 zonder ANC

Wil je zo goedkoop mogelijk uit zijn? Dan kies je de AirPods 4 zonder ANC (Active Noise Cancellation), oftewel ruisonderdrukking. Heb je dat niet nodig, dan kun je namelijk nog meer geld besparen. Bij Apple betaal je voor deze versie 149 euro. Bij Amazon krijg je tijdens de Prime Days dus 33 procent korting, wat neerkomt op een bedrag van 103,80 euro!

Afgezien van de ANC zijn beide versies van de AirPods 4 hetzelfde. In beide gevallen krijg je oordopjes met de H2-chip, die we al kennen van de tweede generatie AirPods Pro. De AirPods 3 draaien nog op de H1-chip, net als de AirPods 2. Het verschil merk je vooral wanneer je naar muziek gaat luisteren. De AirPods 4 hebben minder vervorming en nog krachtigere bastonen. Bovendien heeft de H2-chip een groter audiobereik, waardoor muziek enorm helder klinkt.

AirPods 4 met ANC

Actieve ruisonderdrukking was tot nog toe alleen beschikbaar op de AirPods Pro, maar daar is sinds de AirPods 4 verandering in gekomen. Met actieve ruisonderdrukking worden achtergrondgeluiden gefilterd door de AirPods 4. Zo hoor je geen lawaai meer in een drukke trein, vliegtuig of andere ruimte en komt de audio beter naar voren in de oortjes. Wil je juist wel meeluisteren met de gesprekken om je heen? Of ben je deelnemer aan het verkeer? Dan schakel je de transparantiemodus in.

Kies je voor de AirPods 4 met ANC dan betaal je geen 199 euro zoals bij Apple. De 33 procent korting tijdens de Prime Days van Amazon, laat de aanschafprijs zakken tot slechts 133,95 euro. Dat is dus nog ruim 15 euro minder dan wat je normaliter betaalt voor de versie zonder ANC. Reden genoeg om gelijk toe te slaan!

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Toch liever de AirPods Pro 3?

Ga je toch liever voor de beste AirPods die er momenteel zijn? Dan kies je voor de AirPods Pro 3. Die zijn tijdens de Prime Days alleen niet bijzonder in de aanbieding. Amazon vraag echter nog steeds een lagere prijs dan Apple. Bij Apple ben je namelijk 249 euro kwijt, bij Amazon slechts 208,95 euro. Dat scheelt toch toch weer zo’n 40 euro.

De AirPods Pro 3 hebben dezelfde H2-chip als de AirPods 4, maar zowel de geluidskwaliteit, de pasvorm en de ruisonderdrukking zijn nog beter. Zelfs beter dan bij de AirPods Pro 2. Bovendien krijg je er een geheel nieuwe functie bij. De AirPods Pro 3 kunnen namelijk je hartslag meten tijdens een workout. Bekijk hieronder de beste deals voor de AirPods Pro3.