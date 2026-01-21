Wanneer is overstappen naar de iPad Pro 2025 écht een goed idee?

Als je twijfelt of je moet overstappen naar de iPad Pro 2025 of beter op de opvolger kunt wachten, gaat dit artikel je ongetwijfeld helpen.

Moet je overstappen naar de iPad Pro 2025?

De iPad Pro is de krachtigste iPad die Apple in zijn assortiment heeft. In principe betekent dit dat je er ook het langst mee kunt doen. Toch komt er vroeg of laat een moment dat overstappen naar de nieuwste versie de moeite waard is. Wanneer dat moment precies is, is heel verschillend. Het ligt er in de praktijk vooral aan wat je ermee doet.

Huis-tuin-en-keukengebruik

Voer je geen bijzonder zware taken uit op je iPad Pro, dan kun je er relatief lang mee doen. Het apparaat is immers krachtiger dan een iPad, iPad Air of iPad mini van min of meer dezelfde generatie. De kans is groot dat je er goed mee uit de voeten kunt zolang je nog updates krijgt van Apple. Misschien nog wel langer. Maar als je geen updates meer krijgt, is het sowieso een goed idee om een overstap te overwegen.

Zware taken zoals videobewerking

Ben je iemand die juist heel veel met zijn iPad Pro doet, dan ligt het juiste moment van overstappen waarschijnlijk wat minder ver in de toekomst. Zware taken zoals videobewerking vragen veel van de processor en het werkgeheugen van de iPad. En als er iets bij elke generatie iPad Pro weer beter wordt, dan is het wel de processor en het werkgeheugen. Een nog snellere processor en nog meer werkgeheugen heeft bij dit gebruik al snel veel meerwaarde, dus overstappen is dan ook al snel veel verleidelijker.

Overstappen of niet?

Misschien heb je je keuze nu al wel gemaakt. Ben je een alledaagse gebruiker en krijg je voorlopig nog updates van Apple? Dan is er niet echt een reden om al over te stappen naar een iPad Pro 2025. Te meer omdat Apple Intelligence gewoon wordt ondersteund.

Ben je zo’n videobewerker, dan ligt het dus anders. Heb je momenteel een iPad Pro 2024, dan is de kans groot dat overstappen nog niet echt nodig is. De iPad Pro 2025 heeft wel weer een iets snellere processor, maar het is ook weer geen wereld van verschil.

Heb je een iPad Pro 2022, dan is het verschil al veel groter. Die heeft namelijk een M2-chip en dan is de stap naar een M5-chip toch heel behoorlijk. Daarbij ga je ook van 12 GB werkgeheugen naar 16 GB werkgeheugen. Dit betekent dat de iPad Pro 2025 toch echt een heel stuk krachtiger is.

Conclusie

Heb je veel kracht en snelheid nodig voor zware taken zoals videobewerking, dan is het geen slecht idee om van een iPad Pro 2022 over te stappen naar een iPad Pro 2025. Heb je een nog oudere iPad Pro, dan is het verschil alleen maar groter en is overstappen zelfs nog een beter plan. Houd in dat geval de deals hieronder goed in de gaten, dan weet je zeker dat je niet teveel betaalt!