OnePlus Nord 5 vs iPhone 16e: dit zijn de belangrijkste verschillen

OnePlus heeft onlangs de Nord 5 uitgebracht, een middenklasser die we het beste kunnen vergelijken met de iPhone 16e. Zo verhouden ze zich.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

OnePlus Nord 5 vs iPhone 16e

De nieuwe OnePlus Nord 5 is verkrijgbaar vanaf 419 euro. Dat is een stukje minder dan de € 592,- van de iPhone 16e. De vraag rijst dus of de iPhone 16e dan ook beter is dan de OnePlus Nord 5. We zetten ze naast elkaar.

OnePlus Nord 5 iPhone 16e 6,83 inch Swift AMOLED-scherm 6,1 inch Super Retina XDR OLED-scherm Snapdragon 8s Gen 3-chip Apple A18-chip Max. 512 GB opslagruimte Max. 512 GB opslagruimte 8 GB (of max. 12 GB) werkgeheugen 8 GB werkgeheugen Batterij van 5200 mAh Batterij van 4005 mAh Phantom Grey, Marble Sands en Dry Ice Zwart en Wit 419 euro € 592,-

Behuizing

De OnePlus Nord 5 is met 163,4 x 77 x 8,1 mm duidelijk een stukje groter dan de iPhone 16e (146,7 x 71,5 x 7,8 mm). Een logisch gevolg daarvan is dat het gewicht ook net wat hoger is (211 g ten opzichte van 167 g). De OnePlus heeft net als de iPhone een glazen voor- en achterkant, maar het frame is gemaakt van kunststof. In de iPhone zit daarentegen een aluminium frame. Aluminium is wat ons betreft de betere keuze, ook omdat het beter is in het afvoeren van warmte dan kunststof.

Een ander verschil is de waterbestendigheid van beide behuizingen. De OnePlus kent een IP65-certificering, de iPhone een IP68-certificering. Dat betekent het volgende: IP65 biedt bescherming tegen spatwater, IP68 biedt bescherming tegen onderdompeling in water. Dat laatste is natuurlijk fijn wanneer je je iPhone onverhoopt in het water laat vallen. Apple raadt overigens niet aan om met je iPhone te gaan zwemmen.

Scherm

Het ligt voor de hand dat de grotere smartphone ook het grootste scherm heeft. Dat is hier ook het geval: de OnePlus Nord 5 heeft een scherm van 6,83 inch. Het scherm van de iPhone 16e blijft steken op 6,1 inch. Dat is natuurlijk niet beter of slechter, het is gewoon een kwestie van wat je fijner vindt.

Een hogere resolutie is in principe wel beter. Wat dat betreft scoort de OnePlus met een resolutie van 1272 x 2800 pixels net wat beter dan de iPhone 16e (1170 x 2532 pixels). De pixeldichtheid (pixels per inch) ligt dan weer net ietsje hoger bij de iPhone (al is het verschil verwaarloosbaar): 450 ppi ten opzichte van 457 ppi.

Camera

De camera van de OnePlus Nord 5 wint het als we kijken naar de hoeveelheid megapixels. De groothoekcamera (hoofdcamera) van de OnePlus heeft namelijk 50 megapixels en die van de iPhone komt tot 48. De camera van de iPhone heeft wel een groter diafragma (f/1.6 ten opzichte van f/1.8), wat ervoor zorgt dat er meer licht binnenkomt. De OnePlus heeft daarnaast ook nog een ultragroothoekcamera van 8 megapixel en een diafragma van f/2.2.

De selfiecamera van de OnePlus heeft net als de hoofdcamera ook 50 megapixels. Die van de iPhone moet het doen met 12.

Prestaties

Hoewel de prestaties met name afhankelijk zijn van de processor en het werkgeheugen, is een goede vergelijking maken erg lastig. Dat komt met name doordat iPhones doorgaans betere prestaties leveren met minder snelle hardware. De reden daarvoor is dat Apple zowel de hardware als de software maakt en die daardoor perfect op elkaar afstemt.

De OnePlus heeft in elk geval een octacore-processor: 1x 3,0 GHz, 4x 2,8 GHz en 3x 2,0 GHz. De iPhone heeft een hexacore-processor: 2x 4,04 GHz en 4x 2,20 GHz. Dat zijn minder cores, maar de 2x 4,04 GHz is wel een flink stuk sneller dan de 1x 3,0 GHz van de OnePlus. Tel daar de hierboven genoemde betere afstemming bij op en het zal duidelijk zijn dat de iPhone 16e sneller is dan de OnePlus Nord 5.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De OnePlus heeft wel wat meer keuze qua hoeveelheid werkgeheugen. Je hebt de volgende opties: 256 GB opslagruimte met 8 GB werkgeheugen, 256 GB opslagruimte met 12 GB werkgeheugen en 512 GB opslagruimte met 12 GB werkgeheugen. De iPhone 16e heeft altijd 8 GB werkgeheugen, je kunt alleen kiezen voor 128 GB, 256 GB of 512 GB.

Batterij

Hiervoor geldt hetzelfde als voor de prestaties: Apple-apparaten weten doorgaans langer te doen met een minder krachtige batterij. De OnePlus heeft de krachtigste batterij, wat ook wel logisch is gezien het grotere formaat: 5200 mAh. De iPhone 16e heeft een batterij met een capaciteit van 4005 mAh.

Het mag duidelijk zijn dat beide toestellen een krachtige batterij hebben waarmee je het einde van de dag met gemak haalt. Met de iPhone 16e kun je tot 26 uur video kijken. Of je dat met de OnePlus Nord 5 ook haalt, hebben we helaas nog niet kunnen testen.

Voor- en nadelen

Om je te helpen met bepalen welke van deze twee smartphones de beste keuze is, zetten we de voor- en nadelen nog een keer op een rij.

Voordelen OnePlus Nord 5 Een stuk goedkoper

Een stuk goedkoper Heeft een ultragroothoekcamera

Heeft een ultragroothoekcamera Heeft een selfiecamera met 50 megapixel Nadelen OnePlus Nord 5 Alleen spatwaterdicht

Alleen spatwaterdicht Kunststof frame

Kunststof frame Hoofdcamera heeft een kleiner diafragma

Voordelen iPhone 16e Aluminium frame

Aluminium frame Betere waterdichtheid

Betere waterdichtheid Hoofdcamera heeft een groter diafragma Nadelen iPhone 16e Duurder

Duurder Geen ultragroothoekcamera

Geen ultragroothoekcamera Selfiecamera met maar 12 megapixel

Conclusie: OnePlus Nord 5 vs iPhone 16e

De OnePlus Nord 5 en de iPhone 16e zijn prima middenklassers met een uitstekende batterijduur, die zonder meer geschikt zijn voor alledaagse taken. Toch zijn er ook wel duidelijke verschillen. Zo is de hoofdcamera van de OnePlus Nord 5 ondanks de 50 megapixel een stuk minder goed dan die van de iPhone 16e. Daar ontbreekt dan wel weer een ultragroothoekcamera, maar dat is in de praktijk eigenlijk geen echt gemis. Qua prestaties scoort de iPhone ook wel een stukje beter dan de OnePlus. Dankzij het aluminium frame is die ook wat duurzamer en kan die zijn warmte ook wat beter kwijt. Zoek je echter een goedkope, grote smartphone met een lange batterijduur voor huis-tuin-en-keukengebruik waar je niks bijzonders mee gaat doen en vind je een goede camera niet zo belangrijk, dan is de OnePlus Nord 5 geen slechte keuze. Je kunt dan momenteel zo’n 170 euro besparen.

iPhone 16e kopen?

Ben je van plan om een iPhone 16e aan te schaffen, houd dan zeker de onderstaande deals in de gaten. Dan weet je zeker dat je niet teveel betaalt!