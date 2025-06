Nieuwe iPhone halen? In deze maand zijn iPhones het goedkoopst

Ben je van plan om een nieuwe iPhone te halen? In dat geval zijn er bepaalde maanden, waarin iPhones veel goedkoper zijn. Dit is het beste moment om een iPhone te kopen!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuwe iPhone halen

Is jouw iPhone aan vervanging toe en ben je op zoek naar een nieuw toestel? Bij het halen van een nieuwe iPhone moet je rekening houden met een aantal aspecten. Het is belangrijk om te bedenken hoeveel opslagruimte je nodig hebt, voor welke kleur je kiest en welk formaat je voorkeur heeft. Voor veel gebruikers is de prijs van de nieuwe iPhone nog veel belangrijker, omdat je voor een nieuw toestel vaak een hoog bedrag neerlegt.

Waar bij Apple de prijzen van de iPhones het hele jaar gelijk blijven, is dat bij andere aanbieders niet het geval. In de prijsvergelijker van iPhoned worden altijd de laagste actuele prijzen van alle iPhones getoond. Zo weet je precies waar je de nieuwe iPhone het goedkoopst in huis haalt. Door de prijsvergelijker weten we ook in welke maand iPhones doorgaans het goedkoopst zijn. Dit is de beste maand om een iPhone te halen!

iPhone 13. iPhone 14. iPhone 15. iPhone 16.

1. Compleet nieuwe iPhone

Ben je van plan om een compleet nieuwe iPhone te halen? In dat geval kom je op dit moment uit bij de iPhone 16-serie. De prijzen van de iPhone 16 zijn de afgelopen maanden geleidelijk gedaald. Het is opvallend dat alle toestellen ongeveer evenveel in prijs zijn gedaald, waardoor je de iPhone 16 nu voor al € 779,- krijgt. Het prijsverschil met de iPhone 16e is nog maar klein, want dat toestel haal je voor € 644,-.

Voor het prijsverloop van nieuwere toestellen is het ook interessant om naar de iPhone 15 en de iPhone 14-serie te kijken, die al sinds 2023 en 2022 verkrijgbaar is. De prijs van de iPhone 15 is het eerste jaar na de release eveneens geleidelijk gezakt, maar is na mei 2024 lange tijd gelijk gebleven. Bij de iPhone 14-serie zien we hetzelfde, ook die prijzen zijn na een geleidelijke daling vanaf mei lange tijd redelijk stabiel gebleven.

De prijzen van de iPhone 16-serie zijn in mei eveneens op het laagste niveau gekomen. Als we kijken naar de iPhone 15 en de iPhone 14 is het de verwachting dat de prijzen van de iPhone 16 de komende maanden op hetzelfde niveau blijven. De maand mei is dus het beste moment om je nieuwe iPhone goedkoop te halen. Na deze maand dalen de prijzen van een nieuwe iPhone vrijwel niet gedurende langere tijd. Dit zijn de actuele laagste prijzen van de recente iPhones:

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

2. Refurbished iPhone

Vind je de prijzen van de nieuwste iPhone te duur? Dan zijn refurbished iPhones een interessant alternatief. Refurbished toestellen zijn al eens gebruikt, maar de nodige onderdelen van de iPhone zijn vervangen. Zo voelt de iPhone als nieuw en krijg je garantie op het toestel. Het belangrijkste voordeel van refurbished is de lage prijs, want je haalt deze iPhones doorgaans veel goedkoper in huis.

Uit onze prijsvergelijker is gebleken dat refurbished iPhones geleidelijk in prijs dalen. De grootste prijsdalingen zijn vooral rond oktober en januari, door de lancering van nieuwe modellen en door kortingsacties. In 2023, 2024 en 2025 waren refurbished iPhones over het algemeen het goedkoopst in april. Een maand later stegen de prijzen van refurbished toestellen juist weer, waardoor je meer betaalde voor deze iPhones. De opvallendste prijsstijging is te zien tussen juli en oktober, dan kun je beter geen refurbished iPhone halen.

Het is daarom aan te raden om refurbished iPhones in april te halen. Die maand zijn de prijzen over het algemeen laag. Het duurt dan bovendien nog even voordat de nieuwste iPhones verschijnen, want dat gebeurt pas in september. Zo heb je genoeg tijd tussen de releases van de iPhones en voorkom je dat je het toestel vlak voor een nieuwe prijsdaling aanschaft. Let wel op, want refurbished toestellen zijn niet altijd goedkoper dan nieuwe toestellen. Bekijk hier de laagste prijzen:

Meer over iPhone kopen

Wil je een nieuwe iPhone halen? Dan kun je dat dus het beste in april of mei doen, want dan zijn de prijzen de iPhones al flink gedaald. De maanden daarna blijven de prijzen doorgaans stabiel, terwijl je wél dichter bij de aankondiging van de volgende iPhone komt. Het is af te raden om vlak voor de release van een nieuwe iPhone nog een ouder toestel te kopen, omdat de prijzen van eerdere iPhones na deze release dalen. Hoe dichter je bij de release van een nieuwe iPhone komt, hoe voordeliger het is om te wachten met je aanschaf tot na deze release.

April of mei is daarom niet alleen een goede maand door de lagere prijzen, ook omdat er voorlopig nog geen nieuwe iPhone op de markt wordt gebracht. Zo weet je zeker dat de prijzen van de iPhone na je aankoop niet alsnog flink dalen. Ben je van plan om binnenkort een nieuwe of een refurbished iPhone te halen, maar weet je nog niet welk toestel het beste bij jou past? Lees dan ons koopadvies, zodat je precies weet welke iPhone de beste keuze voor jou is!