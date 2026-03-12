Veel mensen gebruiken deze iPhone nog, maar hij begint nu echt zijn leeftijd te tonen. Maar een nieuwe iPhone hoeft helemaal niet duur te zijn!

Heb jij deze iPhone nog in 2026? Dan is het tijd voor een nieuwe!

Gebruik jij in 2026 nog een iPhone SE uit 2020? Dan wordt het echt tijd om eens naar een nieuwe iPhone te kijken. De populaire budget-iPhone heeft jarenlang prima dienst gedaan, maar begint inmiddels echt op leeftijd te raken.

De iPhone SE (2020) verscheen zo’n zes jaar geleden en dat maakt hem inmiddels best een oud beestje. Apple staat erom bekend iPhones relatief lang te ondersteunen, maar na zo’n vijf tot zes jaar is de koek toch echt op. De iPhone SE (2020) draait nog wel de nieuwste versie van iOS (26), maar waarschijnlijk zal iOS 27 niet meer beschikbaar zijn op deze smartphone.

Waarschijnlijk krijg je daarna nog wel wat beveiligingsupdates, maar uiteindelijk stoppen die ook. Dat betekent dat nieuwe functies, verbeterde beveiliging en belangrijke systeemupdates niet meer naar je iPhone komen.

Ook begint de hardware simpelweg verouderd te raken. De A13-chip was in 2020 razendsnel, maar kan tegenwoordig moeite krijgen met nieuwe functies en zwaardere apps. Ook de kleine 4,7-inch-display, de relatief simpele camera en het oude ontwerp met grote schermranden voelen in 2026 behoorlijk gedateerd aan.

De beste vervanger voor de iPhone SE 2020

Zoek je een nieuwe iPhone ter vervanging van je iPhone SE 2020 zonder meteen de hoofdprijs te willen betalen? Dan is de iPhone 17e is een prima instapper met krachtigere hardware.

Het toestel draait op de nieuwe A19-chip, heeft een 6,1-inch OLED-scherm en een 48-megapixelcamera. Ook ondersteunt deze iPhone MagSafe en komt hij standaard met veel meer opslag. Daarmee voelt de iPhone 17e een stuk moderner en toekomstbestendiger aan.

Wil je liever iets minder uitgeven, dan is de iPhone 16e ook een prima keuze als nieuwe iPhone in 2026. Deze iPhone heeft een groter scherm, een veel snellere chip dan de oude SE. Daarnaast is ook de camera stukken beter. Het toestel is lekker snel en je krijgt bovendien nog jaren iOS-updates.

