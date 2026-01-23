MacBook Pro 2025 vs MacBook Pro 2022: de belangrijkste verschillen

De MacBook Pro 2022 is nog steeds een uitstekende laptop, maar hoeveel beter is de MacBook Pro 2025? Dat bekijken we in deze vergelijking!

MacBook Pro 2025 vs MacBook Pro 2022

Heb je een MacBook Pro 2022, dan zal er voor de meeste mensen niet echt een reden zijn om nu al over te stappen naar de MacBook Pro 2025. Het is natuurlijk wel afhankelijk van wat je ermee doet, maar over het algemeen gaat een MacBook Pro zo’n vijf tot acht jaar mee.

We kunnen wel zeggen dat de MacBook Pro 2025 op alle fronten een stukje beter is dan de MacBook Pro 2022. Die verschillen zetten we voor je op een rij, zodat je kunt bepalen of de meerprijs voor jou de moeite waard is. Het zal niet meevallen om de MacBook Pro 2022 nog nieuw te vinden, maar als je een refurbished model aanschaft, kun je wel veel geld besparen.

MacBook Pro 2025 MacBook Pro 2022 14,2 inch Liquid Retina XDR-display 13,3 inch Retina‑display M5-chip M2-chip 512 GB, 1 TB, 2 TB of 4 TB opslagruimte 256 GB, 512 GB, 1 TB of 2 TB opslagruimte 16 GB, 24 GB of 32 GB werkgeheugen 8 GB, 16 GB of 24 GB werkgeheugen Tot 24 uur batterijduur Tot 20 uur batterijduur Spacezwart, Zilver Spacegrijs, Zilver € 1.699,- Refurbished € 713,99

Behuizing

De MacBook Pro 2025 heeft een groter scherm dan de MacBook Pro 2022, maar dat merk je eigenlijk nauwelijks aan de afmetingen van de behuizing. De 2025 meet 31,26 x 22,12 x 1,55 cm, de 2022 komt op 30,41 x 21,24 x 1,56 cm. Die verschillen zijn dus klein. De MacBook Pro 2025 is met 1,55 kg ook iets zwaarder dan de MacBook Pro 2022 (1,4 kg).

De MacBook Pro 2022 heeft naast Touch ID ook een Touch Bar, die ontbreekt op de MacBook Pro 2025. Beide laptops zijn verkrijgbaar in Zilver. De 2022 is er daarnaast ook in Spacegrijs, de 2025 in Spacezwart. Tot slot heeft de 2022-versie 2 Thunderbolt/USB 4-poorten, de 2025-versie heeft 3 Thunderbolt 4-poorten (USB‑C) en daarnaast een hdmi-poort en een SDXC-slot.

Scherm

Het 13,3‑inch scherm van de 2022-versie heeft led-achter­grond­­­verlichting en IPS‑technologie. Het scherm van de 2025-versie is 14,2 inch groot en heeft mini‑led-achter­grond­verlichting. Dit scherm heeft met 3024 x 1964 pixels ook een hogere resolutie dan de 2022-versie (2560 x 1600 pixels). Daarbij is de maximale helderheid met 1000 nits dubbel zo hoog. Ook is het scherm van de 2025 voorzien van ProMotion met een frequentie tot 120 Hz.

Camera

Ook de camera van de MacBook Pro 2025 is met 12MP Center Stage beter dan de 720p FaceTime HD-camera van de MacBook Pro 2022. Met beide laptops zul je echter geen problemen ervaren tijdens videobellen.

Prestaties

Op dit punt zijn de verschillen mogelijk het grootst: een M5-chip ten opzichte van een M2-chip, en 32 GB werkgeheugen ten opzichte van 24 GB. Daarbij heb je bij de 2025-versie de mogelijkheid om maar liefst 4 TB opslagruimte te kiezen – dat is twee keer zoveel als de maximale hoeveelheid opslagruimte van de 2022-versie.

Batterij

De batterijduur is bij beide MacBooks helemaal niet slecht. De MacBook Pro 2025 houdt het met 24 uur wel nog zo’n 4 uur langer vol dan de MacBook Pro 2022 met een batterijduur van 20 uur. Dit zal voor praktisch iedereen echter al ruim voldoende zijn.

Voordelen MacBook Pro 2025 Krachtiger

Krachtiger Meer opslagruimte

Meer opslagruimte Langere batterijduur Nadelen MacBook Pro 2025 Behoorlijk prijzig

Behoorlijk prijzig Geen Touch Bar (mocht je die graag willen)

Voordelen MacBook Pro 2022 Refurbished heel veel goedkoper

Refurbished heel veel goedkoper Touch Bar (voor de liefhebbers)

Touch Bar (voor de liefhebbers) Ondersteuning voor Apple Intelligence Nadelen MacBook Pro 2022 Een stuk minder krachtig

Een stuk minder krachtig Minder opslagruimte

Minder opslagruimte Kortere batterijduur

Conclusie: MacBook Pro 2025 vs MacBook Pro 2022

De MacBook Pro 2022 is nog altijd een laptop die voor de meeste mensen krachtig genoeg is en nog wel een aantal jaartjes mee kan. Temeer omdat Apple Intelligence wordt ondersteund. Hoewel je de laptop waarschijnlijk niet meer nieuw kunt kopen, is een refurbished exemplaar geen slechte optie waar je veel geld mee kunt besparen. Heb je een krachtigere laptop nodig, dan is de MacBook Pro 2025 veruit de betere keuze. Doe je veel aan videobewerking, dan is de snellere chip, de grotere hoeveelheid werkgeheugen en de extra opslagcapaciteit geen overbodige luxe. Nadeel is natuurlijk wel dat je voor de MacBook voorlopig nog wel de hoofdprijs betaalt. Vind je dat teveel, dan is de MacBook Pro 2024 wellicht ook een optie.

