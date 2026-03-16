MacBook Neo vs Chromebook: hier krijg je meer waar voor je geld

De nieuwe MacBook Neo is een aantrekkelijk alternatief voor een Google Chromebook – we vergelijken ze om te zien welke meer te bieden heeft.

MacBook Neo vs Chromebook

Apple heeft voor het eerst een relatief goedkope MacBook uitgebracht. Dat heeft het bedrijf voor elkaar gekregen door er geen computerchip in te stoppen, maar een snelle iPhone-chip. Verder is het toetsenbord niet verlicht en wordt er ook geen oplader meegeleverd.

Desondanks is een Chromebook vaak nog altijd goedkoper dan de nieuwe MacBook Neo. Je koopt de Neo al vanaf € 699,-, maar een Chromebook kun je voor minder vinden. De Neo heeft wel ook meer te bieden. We zetten de verschillen voor je op een rij.

ChromeOS vs macOS

Het grootste verschil tussen de laptops zit in het besturingssysteem. Chromebooks draaien op ChromeOS, een systeem dat volledig is gericht op werken in de browser en in de cloud. Apps gebruik je meestal via webdiensten of Android-apps uit de Play Store. Daardoor zijn Chromebooks snel en eenvoudig in gebruik. De MacBook Neo draait op macOS, een volwaardig desktopbesturingssysteem waarop je gewone programma’s installeert, zoals foto- en videobewerkingssoftware of andere professionele apps.

Prestaties

Ook qua prestaties zit er een duidelijk verschil tussen beide apparaten. De MacBook Neo gebruikt een A18 Pro-chip en heeft 8 GB werkgeheugen. Daarmee kan de laptop relatief zware taken aan, zoals lichte foto- of videobewerking. Chromebooks hebben doorgaans eenvoudigere processors en zijn vooral bedoeld voor basisgebruik, zoals internetten, e-mailen en werken in Google Docs. Gebruik je veel apps tegelijkertijd, dan loop je op een Chromebook sneller tegen grenzen aan.

Behuizing en scherm

Ook de hardware verschilt behoorlijk: de MacBook Neo heeft een aluminium behuizing en een uitstekend 13-inch Liquid Retina-scherm. Dat zorgt voor een premium uitstraling en betere beeldkwaliteit. Veel Chromebooks zijn gemaakt van plastic en hebben een eenvoudiger Full-HD-scherm. Dat is prima voor dagelijks gebruik, maar minder indrukwekkend dan een MacBook.

Batterijduur

Ook op dit punt scoort Apple beter: de MacBook Neo kan tot ongeveer 16 uur video afspelen met een volle batterij, met een Chromebook haal je meestal ongeveer 9 tot 12 uur, afhankelijk van het model. Voor een lange school- of werkdag zonder oplader heeft de MacBook dus wel een voorsprong.

Opslag

Een ander verschil zit in de opslag. De MacBook Neo heeft standaard een snelle SSD van 256 GB of 512 GB (afhankelijk van de versie die je kiest), een Chromebook heeft vaak minder opslag, bijvoorbeeld 128 GB. Dat komt doordat bestanden over het algemeen in de cloud worden opgeslagen, bijvoorbeeld in Google Drive.

Conclusie: MacBook Neo vs Chromebook

Zoek je een goedkope laptop om mee te e-mailen en op internet te surfen, en heb je voldoende aan een paar Android-apps? Dan is een Chromebook nog altijd onverslaanbaar. Wil je liever niet in de cloud werken, maar een volledige laptopervaring met meer opslagruimte, betere prestaties, een beter scherm en een langere batterijduur, dan is de MacBook Neo een uitstekend alternatief. Je moet er alleen wel net wat meer geld voor over hebben.

MacBook Neo kopen?

Ben je van plan om de nieuwe MacBook Neo aan te schaffen? Houd dan zeker de onderstaande deals in de gaten. Dan weet je zeker dat je niet teveel betaalt!