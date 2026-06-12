Geslaagd? Hier is de nieuwe MacBook Neo nu wel héél goedkoop

De MacBook Neo is de nieuwste Mac en die nu tijdelijk wel héél goedkoop. Hier krijg je de voordeligste MacBook ooit met nog meer korting!

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MacBook Neo tijdelijk goedkoop

De eindexamens zijn achter de rug! Ben jij geslaagd? Of ken je iemand die geslaagd is? Dan is het verstandig om de prijzen van de MacBook Neo in de gaten te houden, want deze laptop is perfect voor studenten. Bij de MacBook Neo krijg je heel veel functies voor een relatief lage prijs. Apple hanteert een beginprijs van 699 euro bij de MacBook Neo, maar je kunt de laptop nu tijdelijk goedkoper krijgen. Hier haal je de MacBook tegen een veel lagere prijs:

Bij Amazon haal je de MacBook Neo nu al voor 638,49 euro, dat heel goedkoop is voor een nieuwe Mac. Ter vergelijking: voor de iPhone 17e betaal je op dit moment 719 euro bij Apple. De MacBook Neo is zo voordeliger dan de goedkoopste iPhone van 2026. Het is verstandig om niet te lang te wachten met je aankoop, want het is de verwachting dat de voorraad er na de komende tijd snel doorheen gaat. Het is niet bekend tot wanneer de aanbieding voor de MacBook Neo geldt, dus wees er snel bij.

Functies van de MacBook Neo

Bij de MacBook Neo krijg je de krachtige A18 Pro-chip, die beschikt over 8 GB aan werkgeheugen. Voor de meeste gebruikers heeft de A18 Pro-chip meer dan genoeg rekenkracht. De processor biedt ondersteuning voor Apple Intelligence en heeft geen moeite met het uitvoeren van meerdere taken op hetzelfde moment. Zo is de MacBook Neo perfect voor het schrijven van verslagen, typen van mails en het bewerken van foto’s en video’s.

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Het standaardmodel van de MacBook Neo heeft 256 GB opslagruimte en is beschikbaar in een reeks opvallende kleuren. Je kunt kiezen tussen zilver, blos, citrus en indigo bij de MacBook Neo. Het toetsenbord heeft dezelfde kleur als de behuizing, hetzelfde geldt voor de meegeleverde oplaadkabel. De MacBook Neo heeft een 13-inch Liquid Retina-display en weegt slechts 1,23 kilogram. Met het compacte formaat en een accuduur van maar liefst 16 uur kun je de MacBook Neo gemakkelijk overal mee naar toe nemen.

Goedkoopste MacBook ooit

Verder beschikt de MacBook Neo over twee usb-c-poorten en een 1080p FaceTime HD-camera. Zo is de laptop ook geschikt voor het volgen van online colleges of het deelnemen aan digitale vergaderingen. De MacBook Neo is daarom niet alleen de perfecte laptop voor studenten, maar ook voor gebruikers die een nieuwe zakelijke Mac zoeken. Draadloze verbindingen zijn geen probleem voor de MacBook Neo door de ondersteuning voor Wifi 6E en Bluetooth 6.

De MacBook Neo met 256 GB aan opslagruimte is de goedkoopste MacBook ooit en krijg je nu met nog meer korting. Vind je 256 GB opslagruimte te weinig bij de MacBook Neo? Dan kun je ook kiezen voor de uitvoering met 512 GB aan opslag, die je voor € 759,- haalt. Voordeel van deze uitvoering is dat je niet alleen dubbel zoveel opslagruimte krijgt, de MacBook Neo wordt ook uitgebreid met Touch ID.

Ben je van plan om de MacBook Neo binnenkort te halen? Wacht dan niet te lang, want de laptop was de afgelopen maanden al enorm populair. Met de komst van het nieuwe collegejaar gaat de voorraad er waarschijnlijk nóg sneller doorheen, waardoor de wachttijden kunnen oplopen. De prijzen van de MacBook Neo kunnen verschillen per kleur, selecteer daarom ook eens een andere uitvoering om de laagste prijzen te vinden. Hier haal je de MacBook Neo nu met korting: