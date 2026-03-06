Waarom de MacBook Neo een héle goede keuze is (met deze 5 functies) 

Apple heeft de MacBook Neo uitgebracht, die voor de meeste gebruikers de beste keuze is van 2026. Dat komt door deze vijf functies van de MacBook Neo!

MacBook Neo

De compleet nieuwe MacBook Neo is aangekondigd! De MacBook Neo is de goedkoopste MacBook die Apple ooit heeft uitgebracht, waardoor het voor veel gebruikers misschien wel de interessantste keuze is in 2026. Ben je van plan om een nieuwe laptop te halen en twijfel je of de MacBook Neo de beste optie is voor jou? Deze vijf functies maken de MacBook Neo bijzonder en waard om in huis te halen!

1. Héle lage prijs

Het belangrijkste voordeel van de MacBook Neo is zonder twijfel de prijs. Je haalt de nieuwe MacBook al voor 699 euro in huis, waardoor het de goedkoopste MacBook is die Apple ooit heeft gemaakt. Voor deze prijs krijg je de belangrijkste functies, zonder de hoofdprijs voor je volgende MacBook te betalen. Voor 699 euro krijg je het basismodel met 256 GB. Betaal je 100 euro meer? Dan krijg je 512 GB en Touch ID bij de MacBook Neo.

2. A18 Pro-chip

De lage prijs van de MacBook Neo is te danken aan de A18 Pro-chip. Apple voorziet de MacBook Air en de MacBook Pro van een M-chip, die veel duurder is om te fabriceren. De A18 Pro-chip zagen we eerder in de iPhone 16 Pro (Max) en heeft ongeveer evenveel rekenkracht als de M1-chip. Met de A18 Pro-chip kun je de meeste programma’s en functies probleemloos draaien, zeker als je de MacBook Neo vooral gebruikt om teksten te typen, video’s te bekijken en foto’s te bewerken. Voor veel gebruikers biedt de A18 Pro-chip met 8 GB werkgeheugen meer dan voldoende rekenkracht.

3. Scherm

Ben je van plan om je laptop regelmatig mee te nemen tijdens je treinreis of bijvoorbeeld naar een collegezaal? In dat geval is het 13-inch scherm van de MacBook Neo een voordeel, want die maakt de laptop erg compact. De laptop beschikt over een Liquid Retina-display met een helderheid van 500 nits. Met deze helderheid doet de MacBook niet onder voor de MacBook Air 2026, waardoor het scherm altijd goed afleesbaar blijft.

4. Accu

Naast het formaat is de accu net zo belangrijk als je de MacBook Neo veel buitenshuis gaat gebruiken. De A18 Pro-chip is relatief energiezuinig, waardoor de laptop probleemloos een dag meegaat. Met de MacBook Neo kun je tot 16 uur video’s bekijken en 11 uur draadloos internetten. Over de accu hoef je dus geen zorgen te hebben, want de MacBook Neo haalt het einde van de dag zonder problemen.

5. Kleuren

Ben je uitgekeken op de zilveren of zwarte uitvoeringen van de MacBook? In dat geval is de MacBook Neo de beste keuze op dit moment, want Apple heeft de laptop uitgebracht in een reeks opvallende kleuren. Je kunt bij de MacBook Neo niet alleen voor zilver kiezen, maar ook voor blos, citrus en indigo. Het is zo de goedkoopste én kleurrijkste MacBook die Apple in lange tijd heeft uitgebracht.

MacBook Neo bestellen

Verder beschikt de MacBook Neo over de belangrijkste functies van een Mac, waaronder twee usb-c-poorten, Apple Intelligence, een 1080p FaceTime HD-camera, Wifi 6E, Bluetooth 6 en een mini-jack-aansluiting. De laptop is zo de beste koop van 2026, want je hebt de laptop voor minder dan 700 euro in huis. Ben je benieuwd waar je de goedkoopste MacBook ooit kunt bestellen? Bekijk hier waar de pre-order al is begonnen: