MacBook Air 2026 vs MacBook Pro 2026: deze Mac is perfect voor jou

Ben je van plan om een nieuwe MacBook te kopen, maar twijfel je tussen de MacBook Air 2026 en de MacBook Pro 2026? Deze vergelijking helpt!

MacBook Air 2026 vs MacBook Pro 2026

De MacBook Pro 2026 is met € 2.429,- een flink stuk duurder dan de MacBook Air 2026 (€ 1.199,-). Dat is niet voor niks, want de Pro is ook een heel stuk krachtiger. We vergelijken de twee nieuwe MacBooks zodat je eenvoudig ontdekt of je die extra rekenkracht echt nodig hebt, of dat de Air voor jou voldoende te bieden heeft.

MacBook Air 2026 MacBook Pro 2026 13,6 inch Liquid Retina-display 14,2-inch Liquid Retina XDR-display M5-chip M5-chip 512 GB, 1 TB, 2 TB of 4 TB opslag 1 TB, 2 TB of 4 TB opslag 16 GB, 24 GB of 32 GB werkgeheugen 16 GB, 24 GB of 32 GB werkgeheugen Tot 18 uur batterijduur Tot 24 uur batterijduur Hemelsblauw, Zilver, Sterrenlicht, Middernacht Spacezwart, Zilver € 1.199,- € 2.429,-

Behuizing

De MacBook Air 2026 is verkrijgbaar in 13,6 inch en 15,3 inch. De MacBook Pro 2026 is er in 14,2 inch en 16,2 inch. In deze vergelijking gaan we uit van de goedkoopste en daarmee kleinste uitvoeringen van beide laptops.

De MacBook Air 2026 is niet alleen goedkoper dan de MacBook Pro 2026, maar ook compacter en lichter. De afmetingen van de Air zijn 30,41 x 21,5 x 1,13 cm en de laptop weegt 1,23 kg. De Pro 2026 komt op 31,26 x 22,12 x 1,55 cm en 1,55 kg. De Air moet het verder doen met twee USB-C poorten, de Pro heeft er drie, en daarnaast nog een hdmi-poort en een slot voor een SDXC‑kaart.

Scherm

Het scherm van de 14-inch MacBook Pro 2026 is dus wat groter dan dat van de 13-inch MacBook Air 2026. Het is ook voorzien van XDR-helderheid, wat resulteert in 100 nits ten opzichte van 500 nits bij de Air. Ook is de resolutie met 3024 x 1964 pixels hoger dan bij de Air (2560 x 1664 pixels). Verder is alleen het scherm van de Pro voorzien van ProMotion met een refresh-rate tot 120 Hz.

Camera

Dit is iets wat op beide laptops helemaal hetzelfde is. Zowel de Air als de Pro hebben namelijk een 2MP Center Stage-camera (Middelpunt) met onder­steuning voor Bureauweergave.

Prestaties

Hier zien we daarentegen de grootste verschillen tussen de Macs. De MacBook Air 2026 draait op de M5-chip. De MacBook Pro 2026 is er ook met een M5-chip, alleen heeft die dan een 10-core GPU en geen 8-core zoals de Air. Je krijgt in dat geval bij beide laptops minimaal 16 GB werkgeheugen. Bij de Air heb je keuze vanaf 512 GB opslagruimte, bij de Pro vanaf 1 TB.

De Pro is echter ook beschikbaar met een M5 Pro-chip. Die heeft een 16-core GPU en een 15-core CPU (ten opzichte van een 10-core CPU bij de M5). Je krijgt dan ook minimaal 24 GB werkgeheugen. En dan is de MacBook Pro 2026 er ook nog met een M5 Max-chip. Dan krijg je een 18-core CPU, een 32-core GPU, en minimaal 36 GB werkgeheugen met 2 TB opslagruimte..

Batterij

Bij de Air is een volle batterij goed voor 18 uur video streamen, maar met de Pro (M5) haal je tot 24 uur. De Pro (M5 Pro) komt met 22 uur net iets minder ver en de Pro (M5 Max) haalt met 20 uur net twee uurtjes meer dan de Air.

Conclusie: MacBook Air 2026 vs MacBook Pro 2026

De MacBook Air 2026 en de MacBook Pro 2026 zijn allebei uitstekende laptops, maar met een verschillend doel. De meeste mensen kunnen zich de meerprijs van de Pro besparen en gewoon voor de Air gaan. Die biedt voldoende prestaties met een ruime batterijduur en is gemakkelijk om mee te nemen. De MacBook Pro 2026 heeft meer te bieden, maar dat is eigenlijk alleen interessant als je ook echt meer nodig hebt. Meer snelheid, meer werkgeheugen en meer opslagruimte. Je hebt ook meer keuze in hoeveel je van al dat extra’s wilt hebben. Kies voor de Pro als je van plan bent om heel veel zware taken uit te voeren, bijvoorbeeld als je veel videobewerking gaat doen. In dat geval is naast meer snelheid meer opslagruimte ook geen overbodige luxe. In elk ander geval kun je gerust voor de MacBook Air 2026 kiezen!

MacBook Air 2026 kopen?

Heb je besloten om de MacBook Air 2026 aan te schaffen? Houd dan de onderstaande deals in de gaten, dan weet je zeker dat je niet teveel betaalt!

