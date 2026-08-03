Lange levertijden bij Apple: deze MacBook moet je snel bestellen

Yannick Chalkiopoulos
Yannick Chalkiopoulos
3 augustus 2026, 12:31
2 min leestijd
Lange levertijden bij Apple: deze MacBook moet je snel bestellen

Ga je binnenkort een nieuwe Mac halen? Dan moet je er bij deze MacBook snel bij zijn, want de levertijden bij Apple lopen heel snel op!

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Lange levertijden bij Apple

Opgelet als je binnenkort een nieuwe Mac nodig hebt! Apple heeft te maken met lange levertijden, waardoor je er op tijd bij moet zijn met het aanschaffen van je volgende MacBook. De levertijden bij de nieuwe MacBook Air 2026 met M5-chip zijn behoorlijk opgelopen, zowel in Nederland als België. Als je de standaarduitvoering van de MacBook Air 2026 vandaag bestelt in Nederland of België, heb je de laptop pas eind augustus of begin september binnen.

Dit is absoluut de beste MacBook voor jou (zónder dat je het weet)

Dit is absoluut de beste MacBook voor jou (zónder dat je het weet)

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In zowel Nederland als België is de MacBook Air met M5-chip pas op dinsdag 1 september op te halen in een Apple Store. Je moet dus bijna een maand wachten op de laptop, dat ongebruikelijk is bij Apple. Doorgaans kun je rekenen op een levertijd van een aantal dagen, maar dat is nu niet het geval. Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman is dat het gevolg van de grote vraag naar chips voor werkgeheugen bij apparaten.

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Problemen met werkgeheugen

Wereldwijd is de vraag naar werkgeheugen enorm gestegen door de opkomst van kunstmatige intelligentie. De geheugenchips zijn daardoor niet alleen duurder geworden, maar ook moeilijker te krijgen. De voorraad gaat er veel sneller doorheen en dat veroorzaakt nu problemen bij Apple zelf. Het bedrijf heeft naar verluidt een tekort aan geheugenchips, waardoor de productie van de MacBook Air 2026 niet op schema ligt.

Het komt zelden voor dat Apple rond deze periode problemen heeft met de levertijden van producten. De MacBook Air 2026 is in maart uitgebracht, dus het bedrijf heeft maanden de tijd gehad om de voorraden weer aan te vullen. Door de chiptekorten gaat dat niet volgens plan, dat vooral bij de MacBook Air 2026 met M5-chip voor problemen zorgt. Het is daarom verstandig om de MacBook Air snel aan te schaffen, zeker nu het nieuwe schooljaar op het punt van beginnen staat.

MacBook Air 2026 kleuren

Hogere prijzen bij de MacBook Air 2026

De chiptekorten leiden niet alleen tot langere levertijden, maar ook tot hogere prijzen bij Apple. Het bedrijf heeft bij vrijwel alle Macs prijsverhogingen doorgevoerd, waardoor de MacBook Air in één jaar tijd maar liefst 300 euro duurder is geworden. Je krijgt de MacBook Air 2026 nu voor 1429 euro bij Apple, bij andere aanbieders betaal je nu nog € 1.397,-. Voor die prijs krijg je het basismodel met een 13-inch scherm.

Vind je de prijzen van de MacBook Air 2026 te duur? Of vind je de levertijden te lang en heb je de laptop nodig voor het nieuwe schooljaar begint? In dat geval kun je beter niet voor de MacBook Air 2025 kiezen, want die is inmiddels nóg duurder dan de MacBook Air 2026. Voor de MacBook Air met M4-chip uit 2025 betaal je nu € 1.599,-. Kies daarom eerder voor de MacBook Air 2026, zodat je voor minder geld het nieuwste model hebt. Dit zijn de laagste prijzen:

Apple MacBook Air 2026 deals

Apple MacBook Air 2026

13 inch

16 GB werkgeheugen

512GB

Apple M5 processor

€ 1.397,00

1 dag

Bekijk bij Amazon
Amazon

Apple MacBook Air 2026

13 inch

16 GB werkgeheugen

512GB

Apple M5 processor

€ 1.399,00

3 dagen

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Yorcom

Apple MacBook Air 2026

13 inch

16 GB werkgeheugen

512GB

Apple M5 processor

€ 1.429,00

1 dag

Bekijk bij Coolblue
Coolblue

Apple MacBook Air 2026

13 inch

16 GB werkgeheugen

512GB

Apple M5 processor

€ 1.429,00

1 dag

Bekijk bij Media Markt
Media Markt

Apple MacBook Air 2026

13 inch

16 GB werkgeheugen

512GB

Apple M5 processor

€ 1.429,00

1 dag

Bekijk bij Megekko
Megekko
Vergelijk alle Apple MacBook Air 2026 prijzen
Bron afbeelding: Apple
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Apple MacBook Air 2026

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