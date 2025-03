MacBook Air 2024 vs MacBook Air 2025: de 5 grootste verschillen

Apple heeft onlangs de MacBook Air 2025 uitgebracht en wij vertellen je wat de 5 belangrijkste verschillen zijn met de MacBook Air 2024.

MacBook Air 2024 vs MacBook Air 2025

Apple brengt van de populairste Macs vaak elk jaar een nieuwe versie uit. Vorig jaar rond deze tijd werd de MacBook Air 2024 gelanceerd. Het gevolg van die frequente updates is dat er niet elk jaar grote veranderingen zijn. Daarom is de kans groot dat je soms beter nog even kunt wachten met het kopen van een nieuwe versie.

Maar de MacBook Air 2025 heeft nog steeds een aantal leuke updates die interessant zijn als je al een MacBook Air 2024 hebt. Dit zijn dé vijf redenen om toch al eerder te upgraden!

1. 16 GB werkgeheugen

Toen Apple in het najaar van 2024 de eerste M4 Macs op de markt bracht, werden de bestaande M2 en M3 MacBook Air-modellen opgevoerd naar 16 GB RAM. Als je toen een MacBook Air 2024 hebt gekocht, ben je vrijwel zeker nog niet geïnteresseerd in een nieuw model. Heb je voor die tijd een MacBook Air 2024 gekocht, dan heb je ook maar 8 GB werkgeheugen. Die hoeveelheid wordt in één klap verdubbeld als je een MacBook Air 2025 koopt, want 16 GB is de nieuwe basisnorm.

Misschien heb je het werkgeheugen in je MacBook Air 2024 al geüpgraded, maar is dat nog niet genoeg. Het 2024-model heeft een maximale capaciteit van 24 GB, het nieuwe 2025-model gaat tot 32 GB.

2. Middelpunt (Center Stage)

De camera is nooit het sterkste punt van de MacBook Air geweest. Hij presteert redelijk, maar is zeker niet vergelijkbaar met wat je in een moderne iPhone of iPad vindt. De MacBook Air 2024 heeft een 1080p FaceTime HD-camera. De MacBook Air 2025 heeft een verbeterde 12MP-camera met Middelpunt (Center Stage). Bovendien ondersteunt de camera Bureauweergave en 1080p HD-video-opname. Als je vaak videogesprekken voert, kan een betere camera op je MacBook Air een goede reden zijn om te upgraden.

3. Hemelsblauw

Kleur heeft natuurlijk niets te maken met hoe goed een MacBook Air presteert. Maar je wilt natuurlijk wel dat een apparaat dat je dag in dag uit gebruikt er aantrekkelijk uitziet. De MacBook Air 2025 is verkrijgbaar in vier kleuren:

Hemelsblauw

Middernacht

Sterrenlicht

Zilver

Hemelsblauw is de grote toevoeging en het ziet er prachtig uit. Als je er blij van wordt, is het helemaal geen slecht idee om je MacBook Air 2024 in te ruilen voor een Hemelsblauwe MacBook Air 2025.

4. M4-chip met 10 CPU-cores

De M4 is de nieuwste chip van Apple en dat betekent naast meer snelheid ook toekomstbestendigheid. Maar merk je het snelheidsverschil in de praktijk? Dat hangt ervan af wat je doet. De M4 wordt geleverd met 10 CPU-cores, een flinke boost van 25 procent ten opzichte van de 8 cores in de M3. Die twee extra cores zouden moeten helpen bij alledaagse taken zoals surfen op het web en e-mails versturen.

De bijgewerkte Neural Engine in de M4 biedt ook een aantal grote voordelen, vooral voor AI-taken. De 16-core Neural Engine kan maar liefst tot 38 biljoen bewerkingen per seconde uitvoeren.

5. Ondersteuning externe beeldschermen is uitgebreid

Tot slot heeft de nieuwe MacBook Air 2025 ook een belangrijk voordeel als het gaat om het aansturen van externe beeldschermen. Met de MacBook Air 2024 kun je weliswaar twee externe beeldschermen naast elkaar gebruiken, maar daarvoor moet je het deksel van de MacBook Air gesloten houden.

Met de MacBook Air 2025 heb je ondersteuning voor twee externe beeldschermen en kun je tegelijkertijd het ingebouwde beeldscherm van je MacBook Air gewoon blijven gebruiken.

Voor de rest is er praktisch niets veranderd ten opzichte van de MacBook Air 2024. Zo heb je nog steeds de keuze uit twee formaten (13 inch en 15 inch) en is het design ongewijzigd. Ook de batterijduur is nog helemaal hetzelfde.

MacBook Air 2025 kopen?

Ben je van plan om de MacBook Air 2025 aan te schaffen? Apple heeft de MacBook Air 2025 weliswaar aangekondigd, maar je kunt de laptop nog niet in de winkels halen. Het toestel is vanaf woensdag 12 maart 2025 verkrijgbaar in alle winkels. De voorverkoop is wel al begonnen, dus je kunt de nieuwe MacBook Air al bestellen.

Voor het instapmodel van de MacBook Air 2025 betaal je 1199 euro. Je krijgt dan 16 GB aan werkgeheugen en 256 GB aan SSD-opslag. Voor de 15-inch uitvoering is de startprijs 1499 euro. Wil je geen enkele aankondiging van Apple missen in deze week vol releases? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, zodat je geen enkele update mist!