M5-chip vs M1-chip: hoeveel sneller is de nieuwe M5 van Apple?

Maurice Snijders
29 januari 2026, 15:03
2 min leestijd
Het mag duidelijk zijn dat de nieuwe M5-chip van Apple een stuk sneller is dan de oudere M1-chip, maar hoeveel sneller is dat dan precies?

M5-chip vs M1-chip

Apple zette met de M1-chip in 2020 een enorme stap: Macs werden sneller, zuiniger en stiller. Inmiddels zijn we meerdere generaties verder en aanbeland bij de M5-chip. Maar hoeveel sneller is de M5 eigenlijk ten opzichte van de M1? En merk je dat verschil ook in de praktijk? Tijd voor een vergelijking.

m5 m1

Een enorme sprong vooruit

De M5-chip is bij zware taken grofweg 3 tot 4 keer sneller dan de originele M1-chip. Dat komt door hogere kloksnelheden, meer cores en grote architectuurverbeteringen die Apple over meerdere generaties heeft doorgevoerd.

Als je nog een M1-machine gebruikt, is de overstap naar M5 dan ook een enorme sprong in snelheid. En dat merk je vooral bij videobewerking, 3D-rendering en AI-taken. Voor dagelijks kantoorwerk is de M1 vaak nog wel toereikend, maar met de M5 gaat het allemaal een stuk sneller en je Mac of iPad kunnen veel langer mee. Dit zijn de belangrijkste verschillen:

Prestaties

De M5 is aanzienlijk sneller, met zo’n 84 procent hogere scores in benchmarks dan de M1. Dit geldt voor de meeste toepassingen. Maar in toepassingen die meerdere cores gebruiken is de M1 Ultra sneller.

Neural engine

De M5-chip is ontworpen voor AI-doeleinden en is tot 6x sneller in AI-prestaties en 7,7x sneller in AI-videoverwerking. De M1-chip ondersteunt wel Apple Intelligence, maar met de M5-chip gaat het een heel stuk soepeler.

Bandbreedte

De M5 biedt een geheugenbandbreedte van 153 GB/s, meer dan het dubbele van de M1.

GPU

De M5 GPU is in benchmarks ongeveer 2x sneller dan de M1. Maar houdt er wel rekening mee dat het nogal afhangt van welke programma’s je gebruikt.

m5 m1

Zoveel sneller is de M5

Hier zie je een overzicht met verbeteringen van de M5 ten opzichte van de M1:

  • CPU/GPU: 4 tot 6x sneller
  • AI: tot 6x sneller
  • Bandbreedte: > 2x sneller
  • Rendering: 6,8x sneller
  • Gaming: 2,6x sneller

Naast alle snelheidsverbeteringen is de M5-chip ook nog eens energiezuiniger. Dit zorgt voor minder warmteontwikkeling en een langere batterijduur.

Apparaat met M5-chip kopen?

Wil je een apparaat met een M5-chip aanschaffen, dan heb je op dit moment de keuze uit een iPad Pro en een MacBook Pro. Houd de onderstaande deals in de gaten, dan weet je zeker dat je niet teveel betaalt!

