Controleer je KPN-abonnement vóór 1 juni 2026 (om deze reden)

Heb jij een abonnement bij KPN? Je moet je abonnement bij de provider dan vóór 1 juni 2026 controleren. Dit gaat er veranderen!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

KPN past algemene voorwaarden aan

Opgelet als je een abonnement bij KPN hebt! De provider heeft belangrijke veranderingen aangekondigd, want de algemene voorwaarden worden aangepast. Vanaf 1 juni 2026 gelden nieuwe algemene voorwaarden bij KPN. Dat heeft gevolgen voor vrijwel alle abonnementen bij de provider, waardoor het belangrijk is om je contract en de nieuwe algemene voorwaarden deze maand nog te controleren.

Volgens KPN zijn de algemene voorwaarden herschreven, zodat ze duidelijker en eenvoudiger zijn om te begrijpen. Dat is een voordeel, maar voor veel abonnees is dat niet de belangrijkste wijziging in de algemene voorwaarden. KPN voert een aantal veranderingen door, die invloed hebben op de maandelijkse kosten van je abonnement. Let daarom goed op, want je gaat binnenkort waarschijnlijk meer betalen als klant van KPN.

Prijsverhoging van 5 procent

Klanten van KPN kunnen binnenkort een prijsverhoging verwachten, want de provider voegt een extra dienst toe aan de mobiele abonnementen. KPN introduceert standaard ‘Extra Veilig Mobiel’, dat een malwarefilter is op het mobiele netwerk van de provider. Deze malwarefilter voorkomt dat je onveilige websites bezoekt, mits je de nieuwe functie zelf inschakelt. Klanten betalen vanaf 1 juni 2026 standaard één euro meer per maand door deze toevoeging, ongeacht of ze de functie gaan gebruiken.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dat is niet de enige wijziging die KPN doorvoert bij de abonnementen, want de provider kan voortaan jaarlijks een extra prijsverhoging hanteren. Op dit moment kan KPN eens per jaar de abonnementsprijzen verhogen, dat is met de jaarlijkse inflatiecorrectie in juli. In de nieuwe algemene voorwaarden noemt KPN een extra prijsverhoging van 5 procent of maximaal drie euro per maand. Dit staat los van de inflatiecorrectie, dus KPN kan vanaf 1 juni 2026 vaker de abonnementsprijzen verhogen.

Voor- en nadelen

Verder beschrijft KPN in de aangepaste algemene voorwaarden duidelijker wat de aansprakelijkheid van de provider is bij storingen. De momenten waarop KPN de inflatiecorrectie toepast blijven wél gelijk: voor vaste abonnementen is dat op 1 juli, mobiele abonnementen volgen op 1 oktober. Daarnaast hebben klanten minder lang de tijd om apparaten van KPN in te leveren na het beëindigen van een abonnement. Nu moet dat gebeuren binnen drie maanden, vanaf 1 juni is dat nog maar één maand.

De nieuwe algemene voorwaarden hebben dus voor- en nadelen. KPN heeft de algemene voorwaarden duidelijker geformuleerd, maar klanten krijgen mogelijk wel te maken met meer prijsverhogingen. Dat begint voor een aantal gebruikers al volgende maand, als ze meer gaan betalen voor de extra mobiele dienst van KPN. Ben jij het niet eens met deze voorwaarden? Dan heb je tot 1 juni 2026 om je abonnement bij KPN op te zeggen zonder extra kosten.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Genoeg alternatieven

Nederlandse wetgeving stelt dat klanten bij nadelige wijzigingen hun abonnement mogen opzeggen zonder extra kosten. Als je het niet eens bent met de aangepaste algemene voorwaarden kun je jouw abonnement bij KPN nu stopzetten, zonder een afkoopsom bij de resterende maanden te betalen. Doorgaans betaal je een bepaald bedrag als je een meerjarig contract vroegtijdig stopzet, maar dat is door de nieuwe algemene voorwaarden tijdelijk niet het geval.

Heb je de algemene voorwaarden van KPN doorgelezen en ben je benieuwd naar alternatieven voor je abonnement? Je kunt tot 1 juni 2026 zonder extra kosten wijzigingen aanbrengen in je abonnement. Heb je een mobiel abonnement van KPN, check dan onze vergelijker voor de beste sim only-aanbiedingen. Hier vind je de actuele acties voor Vodafone, hollandsnieuwe, Ben en alle andere providers.

Dit zijn je alternatieven voor internet en tv:

Aanbieding bij Ziggo: gratis PlayStation 5 of Nintendo Switch 2

Tijdelijk sluit je bij Ziggo een nieuw internet en tv-pakket af en kies je uit verschillende welkomscadeaus. Zo kan je gaan voor een gratis PlayStation 5 (t.w.v. 600 euro) of een Nintendo Switch 2 van 489 euro. Geen gamingconsole nodig? Dan heb je ook de mogelijkheid om voor korting te kiezen, waarbij je het eerste jaar de helft van de prijs betaalt.

Het goedkoopste pakket (100 Mbit/s met TV Start) komt hierdoor op gemiddeld 40,13 euro per maand uit. Waar je ook voor kiest, je krijgt voor zes maanden lang gratis een streamingdienst naar keuze. Tot je opties behoren Disney Plus, HBO Max en Videoland.

Aanbieding bij hollandsnieuwe: 1 jaar voor 1 euro per dag (én 5 jaar prijsgarantie)

hollandsnieuwe heeft sinds kort ook internet en tv-abonnementen. Om dit te vieren betaal je het eerste jaar slechts 1 euro per dag (30 euro per maand). Daarbij heb je de keuze tussen 100 Mbit/s en 1Gbit/s. Gemiddeld komt je prijs voor 100 Mbit/s op 37,50 euro per maand. Liever 1 Gbit/s, dan betaal je 42,50 euro per maand.

Aanbieding bij Odido: gratis Sonos-soundbar (én eerste jaar voor 30 euro)

Ook bij Odido ben je aan het goede adres voor een internet en tv-abonnement. Daar krijg je op het moment een gratis Sonos Ray-soundbar (t.w.v. 229 euro) als je een tweejarig-pakket afsluit. Bovendien betaal je ook hier het eerste jaar slechts 30 euro per maand. Zou je gaan voor 100 Mbit/s, dan betaal je door deze actie gemiddeld 40,50 euro per maand.

Toch zelf vergelijken?

Wil je liever alle prijzen zelf vergelijken, bijvoorbeeld omdat je een hogere internetsnelheid nodig hebt? We hebben hieronder een aantal handige artikelen voor je op een rij gezet met nog veel meer info, zodat je een goed overwogen keuze kan maken. Bovendien hebben we een fijne prijsvergelijker, waar je met de filters jouw wensen aangeeft. Vervolgens staat de laagste prijs direct bovenaan.