Als je op zoek bent naar een kleine Apple Watch dan heb je een aantal mogelijkheden. Maar wat is de kleinste Apple Watch die je kunt kopen?

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit is de kleinste Apple Watch die je nu nog kunt kopen

Ben je op zoek naar een kleine Apple Watch? Dan heb je de keuze uit verschillende modellen. Vrijwel elke variant van de Apple Watch heeft een grote en een kleine versie te koop. Kies je voor een kleine versie van de smartwatch, dan heb je meteen een extra voordeel te pakken: vaak is de prijs dan ook wat lager.

De Apple Watch Series 10 is verkrijgbaar in 42 mm en 46 mm. Maar deze Apple Watch is niet de allerkleinste Apple-smartwatch die je nu nog kunt kopen. Die eer heeft de Apple Watch SE 2022. Die is namelijk te koop in een 44 mm-uitvoering én een versie van 40 mm.

Dat maakt de Apple Watch SE 2 (40 mm) de kleinste smartwatch van Apple die je nog in de winkels kunt kopen. Voor de Apple Watch SE 2022 betaal je nu zo’n € 226,95. Let dan wel op dat je de juiste grootte kiest. Check het Apple Watch SE 2022-prijsoverzicht om alle prijzen te zien.

Dit is de Apple Watch SE 2022 in het kort

De Apple Watch SE 2022 is de perfecte smartwatch voor iedereen die op zoek is naar een Apple horloge, maar niet de hoofdprijs wilt betalen. Alle essentiële functies zijn op deze smartwatch aanwezig: van het ontvangen van notificaties en uitgebreide gezondheids- en fitnessfuncties tot nauwkeurige hartslagmonitoring.

Daarnaast introduceert deze opvolger van de Apple Watch SE 2020 ook nieuwe veiligheidsfeatures zoals Crashdetectie, die automatisch hulpdiensten kan inschakelen bij een ernstig ongeval.

Op het eerste gezicht lijkt de Apple Watch SE 2022 veel op zijn voorganger uit 2020, maar schijn bedriegt. Hij heeft namelijk een S8-chip, dit is dezelfde chip als in de Apple Watch Series 8.

In vergelijking met de meest recente smartwatch (de Apple Watch Series 10) mis je wel een paar kleine functies, zoals een always-on scherm en het maken van een ECG (hartfilmpje).

Daarnaast heb je geen temperatuursensor die kan helpen bij het bijhouden van je cyclus en je algemene gezondheid. Verder ondersteunt de Series 10 snelladen, waardoor de batterij sneller kan worden opgeladen in vergelijking met de SE 2022.