Deze iPhones moet je in 2026 (absoluut) níét meer halen

Ben je van plan om binnenkort een nieuwe iPhone te kopen? Let dan op, want deze iPhones moet je in 2026 absoluut niet meer halen!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuwe iPhone halen

Is jouw iPhone aan vervanging toe? En ben je van plan om een nieuwe iPhone te kopen? In dat geval heb je in 2026 de keuze uit ontzettend veel iPhones. Apple verkoopt alleen de nieuwste modellen, daar kun je de iPhone 16, iPhone 17e, iPhone 17, iPhone Air en de iPhone 17 Pro (Max) halen. Deze toestellen hebben vaak een relatief hoge prijs, maar bij andere aanbieders kun je in 2026 ook oudere iPhones halen.

Je moet goed opletten als je voor een iPhone uit een eerder jaar kiest, omdat niet alle toestellen ondersteuning hebben voor de nieuwste software-update. Apple brengt de nieuwe generatie van iOS ieder jaar pas uit in september, waar een aantal oudere iPhones geen ondersteuning meer voor heeft. Controleer daarom van tevoren goed of de iPhone die je wilt kopen nog wel werkt met de volgende softwareversie, omdat dit vaak (nog) niet wordt aangegeven.

Deze iPhones vallen af

Apple heeft iOS 26 inmiddels uitgebracht, de grootste software-update in jaren voor de iPhone. Heb je een iPhone 11 of nieuwer? In dat geval wordt iOS 26 gewoon ondersteund. Het is af te raden om in 2026 iPhones ouder dan de iPhone 11 te halen. Deze toestellen werken niet met iOS 26 en missen daardoor veel nieuwe functies. Ze krijgen de komende jaren wel nog beveiligingsupdates, maar daar blijft het ook bij. In september 2026 verschijnt iOS 27, dan vallen er waarschijnlijk ook weer iPhones af.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Niet alle iPhones met iOS 18 hebben ondersteuning voor iOS 26. De iPhone XS, iPhone XS Max en de iPhone XR werken niet meer met de nieuwste softwareversie. Deze iPhones blijven steken op iOS 18, dus pas daarbij goed op als je een nieuwe smartphone gaat halen in 2026. Kies in ieder geval voor een iPhone 11 of nieuwer als je aan de slag wilt met alle functies van iOS 26.

Beste iPhones van 2026

Wil je geld besparen en niet één van de nieuwste iPhones halen in 2026? Zorg er dan voor dat je een iPhone 11 of nieuwer aanschaft. De software op de iPhone XS, iPhone XS Max en de iPhone XR is inmiddels verouderd. Met de aanstaande release van iOS 27 is het zelfs slim om voor een iPhone 12 of nieuwer te kiezen, zodat je de grootste software-update van 2026 ook krijgt op je volgende iPhone.

De iPhone 11 ondersteunt in ieder geval iOS 26, maar het is goed mogelijk dat deze iPhone vanaf september geen nieuwe functies meer krijgt. Wil je er zeker van zijn dat de iPhone nog jarenlang meegaat én werkt met Apple Intelligence? Kies dan voor een iPhone 16 of nieuwer, zodat je de komende jaren nog kunt bijwerken naar de nieuwste softwareversies en aan de slag kunt met Apple Intelligence.

iPhone 16 met abonnement bij webshops

iPhone 16 Pro met abonnement bij webshops

Phone 17 met abonnement bij webshops

iPhone 17 Pro met abonnement bij webshops

iPhone 17 Pro Max met abonnement bij webshops

iPhone Air met abonnement bij webshops