Deze iPhones moet je in 2025 (absoluut) níét meer halen

Ben je van plan om binnenkort een nieuwe iPhone te kopen? Let dan op, want deze iPhones moet je in 2025 absoluut niet meer halen!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuwe iPhone halen

Is jouw iPhone aan vervanging toe? En ben je van plan om een nieuwe iPhone te kopen? In dat geval heb je in 2025 de keuze uit ontzettend veel iPhones. Apple verkoopt alleen de nieuwste modellen, daar kun je de iPhone 15, iPhone 16e, iPhone 16 (Plus) en de iPhone 16 Pro (Max) halen. Deze toestellen hebben vaak een relatief hoge prijs, maar bij andere aanbieders kun je in 2025 ook eerdere iPhones halen.

Je moet goed opletten als je voor een iPhone uit een eerder jaar kiest, omdat niet alle toestellen ondersteuning hebben voor de nieuwste software-update. Apple brengt de nieuwe generatie van iOS ieder jaar pas uit in september, waar een aantal oudere iPhones geen ondersteuning meer voor heeft. Controleer daarom van tevoren goed of de iPhone die je wilt kopen nog wel werkt met de volgende softwareversie, omdat dit vaak (nog) niet wordt aangegeven.

Deze iPhones vallen af

Apple heeft iOS 26 inmiddels aangekondigd, dat de grootste software-update in jaren is voor de iPhone. We weten niet alleen welke nieuwe functies naar het besturingssysteem komen, maar ook welke iPhones ondersteuning hebben voor de nieuwe generatie van iOS. Heb je een iPhone 11 of nieuwer? In dat geval kun je in september updaten naar iOS 26. Het is af te raden om in 2025 iPhones ouder dan de iPhone 11 te halen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Helaas hebben niet alle iPhones met iOS 18 ondersteuning voor iOS 26. De iPhone XS, iPhone XS Max en de iPhone XR werken vanaf september niet meer met de nieuwste softwareversie. Deze iPhones blijven steken op iOS 18, dus pas daarbij goed op als je een nieuwe smartphone gaat halen in 2025. Op dit moment zijn de iPhone XS, iPhone XS Max en de iPhone XR nog up-to-date, maar dat is vanaf september niet meer het geval.

Beste iPhones van 2025

Wil je geld besparen en niet één van de nieuwste iPhones halen in 2025? Zorg er dan voor dat je een iPhone 11 of nieuwer aanschaft. De software op de iPhone XS, iPhone XS Max en de iPhone XR is vanaf september verouderd. Deze toestellen krijgen overigens wel nog updates om de beveiliging op orde te houden. Nieuwe functies komen niet meer naar deze iPhones, daarvoor heb je een nieuwer model nodig.

De iPhone 11 heeft ondersteuning voor in ieder geval iOS 26, maar het is goed mogelijk dat deze iPhone vanaf volgend jaar geen nieuwe functies meer krijgt. Wil je er zeker van zijn dat de iPhone nog jarenlang meegaat? Kies dan voor een iPhone 14 of nieuwer, zodat je de komende jaren nog kunt bijwerken naar de nieuwste softwareversie. Wil je meer weten over de iPhones die je in 2025 kunt halen? Bekijk dan hier ons koopadvies én de beste iPhone-deals: