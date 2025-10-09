Apple Watch Series 11 vs Ultra 3: welke smartwatch past beter bij je?

Ben je van plan om een nieuwe Apple Watch te kopen maar twijfel je tussen de Series 11 en de Ultra 3? Deze vergelijking helpt je met kiezen!

Apple Watch Series 11 vs Ultra 3

In september heeft Apple drie nieuwe Apple Watches op de markt gebracht: de Apple Watch Series 11, de Apple Watch Ultra 3 en de Apple Watch SE 3. Laatstgenoemde is een budgetoptie, de andere twee zijn de huidige toptoestellen. Wil je zo’n toptoestel, dan is het dus zaak om ze te vergelijken en zo te bepalen welke het beste bij je past. Die vergelijking hebben wij al voor je gemaakt!

De prijzen van de toestellen lopen wel behoorlijk uiteen:

Apple Watch Prijs bij Apple Beste deal Series 11 aluminium 449 € 448,95 Ultra 3 899 € 889,-

Behuizing

Het eerste waar je natuurlijk naar kijkt, is welke van de twee Apple Watches je het mooist vindt. Heb je een duidelijke voorkeur, dan is dat mogelijk al reden genoeg om voor die Apple Watch te gaan. Het zijn immers allebei toptoestellen, dus je kunt je er geen buil aan vallen. Wil je er mee gaan duiken, kies dan voor de Ultra 3. Daarmee kun je namelijk tot 100 meter mee onder water, met de Series 11 maar tot 50 meter.

Houd er rekening mee dat de Apple Watch Ultra 3 groter (49 mm) en zwaarder is dan de Series 11: 49 x 44 x 12 mm en 61,8 g ten opzichte van 46 x 39 x 9,7 mm en 29,7 g (42 mm) of 36,9 g (46 mm). De Apple Watch Series 11 heeft een aluminium frame, maar je kunt ook kiezen voor een titanium frame. Dat zorgt voor wat extra gewicht: 34,6 g (42 mm) of 43,1 g (46 mm). Het zorgt ook voor een flink hogere prijs: 799 euro.

Bij de Series 11 heb je ook meer keuze als het gaat om de kleuren. Er is Roségoudkleurig aluminium, Zilverkleurig aluminium, Spacegrijs aluminium, Gitzwart aluminium, Naturel titanium, Goudkleurig titanium en Leisteen titanium. Bij de Ultra 3 kun je kiezen uit Naturel titanium en Zwart titanium.

Scherm

De behuizing van de Ultra 3 is een behoorlijk stuk groter dan die van de Series 11. Het scherm is ook groter, maar het verschil is hier veel kleiner: 1,98 inch ten opzichte van 1,96 inch. Hierdoor is er ook een verschil in resolutie. De Ultra 3 heeft een schermresolutie van 514 x 422 pixels, de Series 11 komt op 496 x 416 pixels. Voor de rest is er alleen een verschil in de maximale helderheid van de schermen. De Ultra 3 is met 3000 nits beter af te lezen in direct zonlicht dan de Series 11 met 2000 nits.

Prestaties

Op dit punt zijn er eigenlijk geen verschillen tussen beide toestellen. Ze draaien namelijk allebei op een S10-chip en zijn daardoor ook allebei razendsnel. Ze hebben overigens ook allebei 64 GB aan opslagruimte.

Sensoren

Voor het overgrote deel hebben beide modellen dezelfde sensoren. De dieptemeter is op de Series 11 wel beperkt tot 6 meter. Op de Ultra 3 ligt de beperking op maar liefst 40 meter. De Series 11 is dan ook alleen geschikt om mee te zwemmen en snorkelen, maar met de Ultra 3 kun je ook dragen tijdens duiken en extreme watersporten.

Iets wat exclusief voor de Ultra 3 is, is SOS-noodmelding via satelliet. In de praktijk mis je dat waarschijnlijk alleen wanneer je naar gebieden gaat waar geen wifi of mobiele verbinding is. Ook heeft de Ultra 3 dual‑frequency gps, wat nauwkeuriger is dan de gps op de Series 11.

Batterij

Naast de behuizing is dit een van de grootste verschillen tussen deze twee Apple Watches. De batterijduur van de Ultra 3 bedraagt namelijk maar liefst 42 uur. Dat is fors meer dan de batterijduur van de Series 11, die op 24 uur komt. In de energiebesparingsmodus is de batterijduur respectievelijk 72 uur en 38 uur. In de praktijk is een batterijduur van 24 uur voor de meeste mensen meer dan voldoende. Een langere batterijduur heb je eigenlijk alleen echt nodig wanneer je je langere tijd in een gebied bevindt waar je je Apple Watch niet kunt opladen.

Conclusie: Apple Watch Series 11 vs Ultra 3

Beide Apple Watches zijn zonder meer top. De belangrijkste vraag is welke watch je mooier vindt en hoeveel geld je wilt uitgeven. De aluminiumversie van de Apple Watch Series 11 is in elk geval het goedkoopst. Qua prestaties zijn de toestellen aan elkaar gewaagd. De Ultra 3 heeft alleen een veel langere batterijduur en een aantal extra functies, zoals SOS-noodmelding via satelliet, dual‑frequency gps en een veel betere waterdichtheid. De vraag is of je meerprijs die daar bij hoort de moeite waard vindt.

Apple Watch Series 11 of Ultra 3 kopen?

