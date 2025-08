iPhone kopen zonder abonnement? Zo scoor je de beste deal

Ben je van plan om een iPhone te kopen zonder abonnement? Wij zetten alle voor- en nadelen én de laagste prijzen voor je onder elkaar!

Waarom een iPhone zonder abonnement kopen?

Ga je binnenkort een nieuwe iPhone kopen? In dat geval heb je de keuze tussen het aanschaffen van een los toestel of het afsluiten van een nieuw abonnement. Het kopen van een iPhone zonder abonnement heeft zowel voor- als nadelen. Als je ervoor kiest om een iPhone zonder abonnement te halen heb je hoge eenmalige kosten en loop je eventuele bundelkorting mis. Daar krijg je wel veel vrijheid en lagere maandelijkse kosten voor terug.

Zo bepaal je bij een los toestel zelf bij welke provider je een abonnement kiest, zodat je sneller kunt profiteren van verschillende aanbiedingen. Je krijgt bovendien geen BKR-registratie, dat je doorgaans wél krijgt als je een iPhone met abonnement kiest. Kies je voor een nieuwe iPhone? Dan kun je de vorige iPhone gemakkelijk doorverkopen, omdat deze simlockvrij is. Het is daarom slim om voor een los toestel te kiezen als je tevreden bent met je sim only-abonnement, regelmatig wilt wisselen van provider, je de iPhone in één keer kunt betalen en een BKR-registratie wilt voorkomen.

iPhone 16 Pro (Max).

Wil je jouw maandlasten laag en overzichtelijk houden? Ook dan is een iPhone zonder abonnement een goede optie, want je betaalt de iPhone in één keer. Zo betaal je maandelijks alleen nog voor een – relatief goedkoop – abonnement. Bovendien hoef je na twee jaar geen nieuwe iPhone uit te kiezen, dat bij een vast abonnement vaak wel moet. Een los toestel is zo meestal goedkoper op de lange termijn. Benieuwd wat de laagste prijzen zijn? Bekijk in onze prijsvergelijker de laagste prijzen voor het kopen van een iPhone zonder abonnement!

iPhone zonder abonnement: zo scoor je de beste aanbieding

Bij het kopen van een iPhone zonder abonnement heb je de keuze uit ontzettend veel toestellen. Het is daarbij afhankelijk van je eigen voorkeur welke iPhone het beste bij je past. Zo betaal je voor de nieuwste iPhones logischerwijs meer, terwijl een eerder model mogelijk al aan je eisen voldoet. Deze iPhones hebben op dit moment de beste deals:

1. iPhone 16

De nieuwste iPhone is inmiddels flink in prijs gedaald! Voor de iPhone 16 zonder abonnement betaal je nu nog € 759,99. Dat is een groot verschil met de adviesprijs van Apple, want daar betaal je maar liefst 969 euro voor de iPhone 16. De telefoon heeft een A18-chip met ondersteuning voor Apple Intelligence, actieknop én cameraregelaar en een vernieuwd camera-eiland. Je haalt de iPhone 16 nu het voordeligst bij Bol:

2. iPhone 16e

Vind je de iPhone 16 nog te duur? Dan is de iPhone 16e een goede deal. Je betaalt voor de nieuwste iPhone zonder abonnement nog maar € 589,-. Voor deze prijs krijg je de snelle A18-chip met ondersteuning voor Apple Intelligence, Face ID en een 6,1-inch display. De telefoon is daarnaast voorzien van een 48-megapixelcamera en usb-c-poort. De iPhone 16e is nu het goedkoopst bij Phonemarket, bekijk de deal hier:

3. iPhone 15

Ben je op zoek naar een telefoon met een betere camera, maar wil je niet de hoofdprijs betalen? De iPhone 15 is in dat geval de beste deal. Je haalt de iPhone 15 zonder abonnement al voor € 678,50 in huis. Het toestel beschikt over het Dynamic Island, de A16 Bionic-chip en een usb-c-poort. Waar de iPhone 16e slechts één camera aan de achterzijde heeft, krijg je bij de iPhone 15 een 48- én 12-megapixelcamera. De telefoon is nu het goedkoopst te krijgen bij Bol:

iPhone zonder abonnement prijzen

Een iPhone zonder abonnement is op de lange termijn vaak voordeliger, omdat je lagere maandlasten houdt. Door het toestel in één keer te betalen voorkom je dat je jarenlang doet over het terugbetalen van je nieuwe iPhone. Bovendien zijn nieuwe iPhones regelmatig afgeprijsd, waardoor je de toestellen veel voordeliger in huis kunt halen. Dit zijn de laagste prijzen van de nieuwste iPhones:

Nieuw of refurbished iPhone: wat is de beste keuze?

Een refurbished iPhone is een gebruikte iPhone, waarvan de nodige onderdelen zijn gerepareerd of vervangen. De telefoon is bovendien getest én wordt geleverd met garantie. Op die manier voelt een refurbished iPhone niet alleen als nieuw, maar krijg je ook de voordelen van een nieuwe iPhone zonder abonnement. Daarnaast zijn refurbished toestellen vaak veel goedkoper, waardoor je al snel geld bespaart bij de aanschaf van je nieuwe telefoon.

Let bij de aanschaf wel op zaken als de prijs en de staat van de iPhone. In sommige gevallen zijn refurbished toestellen niet goedkoper, omdat het om een model met veel meer opslagruimte gaat. Bovendien kunnen refurbished iPhones gebruikssporen hebben, dus controleer de staat van de behuizing goed. Hetzelfde geldt voor de accu van de iPhone: bekijk voor aanschaf of deze is vervangen en wat de batterijconditie is. Refurbished is de goede optie voor jou als je minder wilt betalen, een duurzame iPhone wilt of een ouder model zoekt dat niet meer verkrijgbaar is. Bekijk de laagste prijzen voor refurbished iPhones in bovenstaande prijsvergelijker!

iPhone zonder abonnement combineren met sim only

Het is vaak voordelig om bij een losse iPhone een sim only-abonnement af te sluiten. Bij een sim only-abonnement krijg je – zoals de naam al doet vermoeden – enkel een simkaart met abonnement. Je betaalt zo maandelijks alleen voor het abonnement, de nieuwe iPhone heb je al afbetaald. Bij sim only heb je veel meer vrijheid, zo kun je vaak elke maand opzeggen of overstappen naar een goedkopere provider. Je zit dus niet vast aan een abonnement van één of twee jaar.

Bij een sim only-abonnement bepaal je zelf de grootte van je databundel. Zo betaal je niet te veel, maar kies je de databundel die precies bij je verbruik past. Groot voordeel van sim only zijn de deals die veel providers aanbieden. Zo krijg je gratis oortjes, cashback of een jaar lang korting bij je sim only-abonnement. Je haalt zo een iPhone zonder abonnement, maar krijgt toch voordelen met sim only. Check hier de beste sim only-deals:

Is een iPhone zonder abonnement goedkoper? Ja, een iPhone zonder abonnement is meestal goedkoper op de lange termijn. Vaak zijn losse toestellen in de aanbieding, waarmee je al snel veel geld bespaart. Daarnaast vermijd je rente en verborgen kosten, die verstopt zitten in de maandprijs van een abonnement. Kan ik een iPhone zonder abonnement gebruiken met elk sim only-abonnement? Ja, je kunt een iPhone zonder abonnement gebruiken met elk sim only-abonnement. Zorg ervoor dat je iPhone simlockvrij is, dat is het geval bij vrijwel alle iPhones uit 2017 of later. Welke iPhone is het beste om los te kopen in 2025? De beste iPhone om zonder abonnement te kopen in 2025 is de iPhone 16 Pro. Dit is Apple’s geavanceerdste smartphone van het moment, met een A18 Pro-chip, twee 48-megapixelcamera’s en een cameraregelaar. Vind je deze iPhone te duur? Dan is de iPhone 16 ook een goede keuze, met een actieknop én cameraregelaar, A18-chip en één 48-megapixelcamera. Ondersteunen alle losse iPhones e-sim? Nee, niet alle losse iPhones ondersteunen e-sim. Om een digitale simkaart te gebruiken heb je een iPhone XS of nieuwer nodig. Dat betekent dat de iPhone X, iPhone 8 en ouder niet werken met e-sim. Vanaf de iPhone 13 kun je twee digitale simkaarten tegelijk gebruiken, dat wordt dual e-sim genoemd.