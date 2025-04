De tarieven van Trump lijken een flinke prijsverhoging te veroorzaken op veel producten, maar is het dan slim om nu een iPhone te kopen?

Moet je nu een iPhone kopen (of wachten vanwege de tarieven)?

Het rommelt al een behoorlijk tijd op de beurzen. Trump gooit de ene na de andere verhoging van de tarieven in het rond en het einde lijkt voorlopig niet in zicht. Trump heeft (op het moment van schrijven) al tarieven van 54 procent gezet op geïmporteerde artikelen uit China.

Het vervelende is dat China een van de grootste leveranciers voor Apple is. Analisten denken dat dit tot een prijsstijging van 43 procent kan leiden voor Apple’s iPhone. Mogelijk heeft dat flink invloed op de prijs die je voor de iPhone gaat betalen.

Is het daarom slim om nu een iPhone te kopen? Waarschijnlijk wel. Als je nu op zoek bent naar een nieuwe iPhone en je hebt het geld ervoor liggen, dan is het geen slecht idee om daar niet te lang mee te wachten. Een iPhone 16 Pro kost op dit moment € 1.028,- en als de tarieven daadwerkelijk doorgaan wordt dat alleen maar meer.

Als Apple de tarieven helemaal gaat doorbereken naar de consument, dan zou je zelfs 43 procent meer gaan betalen. Een iPhone 16 Pro kost bij Apple momenteel 1229 euro. Als de prijs dan met 43 procent stijgt kom je tot een uiteindelijk bedrag van 1757,47 euro.

Waarschijnlijk zal Apple de prijsverhoging niet bij de iPhone 16-serie doorvoeren. Als er daadwerkelijk een prijsverhoging komt zal Apple dit waarschijnlijk pas bij de iPhone 17 gaan doen.

Trump-tarieven: veel zaken nog onbekend

Het is natuurlijk ook mogelijk dat Trump (op den duur) stopt met de tarieven. Een andere optie is dat Apple een of andere uitzondering weet te regelen. Maar niets is op dit moment zeker en je kunt er op dit moment niet vanuit gaan dat het gaat gebeuren. Het kan ook de andere kant op gaan waardoor de tarieven nog hoger worden en daarmee het kopen van een iPhone al helemaal geen optie meer is.

Apple heeft de afgelopen tijd al een gedeelte van hun productie verplaatst naar andere landen, zoals Vietnam, India, Thailand en meer. Maar deze locaties zijn ook door Trump op de tarievenlijst gezet.

Wat de tarieven voor invloed hebben op de prijzen en of je een nu een iPhone moet kopen blijft natuurlijk altijd een beetje giswerk. Maar een ding is vrijwel zeker: het lijkt er niet op dat de prijzen nog lang hetzelfde blijven.