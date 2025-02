Wanneer is het een goed moment om een iPhone te kopen? Je bent een dief van je eigen portemonnee als je hier niet even over nadenkt. Geen nood: wij helpen je!

Koopadvies: is dit een goed moment om een iPhone te kopen?

Wil je een nieuwe iPhone kopen? Dan is moet je je eerst afvragen of het wel een goed moment is. Apple brengt immers elk jaar een nieuwe iPhone uit. Daarnaast komen ze zo nu en dan ook nog eens met een nieuwe budget-iPhone. Maar is het dan verstandig om nu een nieuwe iPhone te kopen? Om eerlijk te zijn: dat ligt eraan welke iPhone je wilt hebben.

Als je een iPhone wilt met de beste camera en meeste functies, dan moet je nu bij de iPhone 16 Pro of iPhone 16 Pro Max zijn. Deze iPhones zijn beide in september van 2024 verschenen, maar in september van dit jaar komen er wéér nieuwe iPhones aan.

Omdat de release van de iPhone 16-modellen al een paar maanden achter ons ligt, heb je wel als voordeel dat de iPhone 16 inmiddels wat goedkoper te vinden is. Wanneer de iPhone 17 verschijnt worden ze waarschijnlijk nog wat goedkoper, maar dat betekent wel dat je nu nog een half jaar moet wachten.

Lage prijzen voor iPhones

De geruchten zeggen wel dat de volgende generatie van de iPhone niet heel veel veranderingen met zich mee zal brengen. Daarnaast is het ook zo dat je huidige iPhone (als je die hebt) weer een stuk minder waard wordt. Wanneer je jouw oude iPhone doorverkoopt is dat toch iets om rekening mee te houden.

Bij voorgaande iPhones was er een trend te zien in de prijzen. Vaak betaal je het minst rond de eerste maanden van het jaar tot aan de zomermaanden. In de zomer zijn de prijzen over het algemeen het stabielst en het laagst. Het is daarom een goed moment om nu een iPhone te kopen. Maar je moet dan wel even goed rondshoppen, omdat de prijzen flink kunnen variëren.

Vaak zakt de prijs nog ietsjes meer rond augustus, maar dat is niet zo heel vreemd. In september komt er vrijwel zeker een nieuw iPhone-event. Vlak voor de lancering willen winkeliers af van hun voorraad, met prijsverlagingen als gevolg.

Nieuwe iPhone SE: nog even wachten

Een ander verhaal wordt het als je de nieuwe budget-iPhone wilt. Volgens geruchten komt er in het voorjaar van 2025 een nieuwe iPhone SE. Dezelfde geruchten zeggen ook dat de nieuwe budget-iPhone een nieuwe naam gaat krijgen: iPhone 16E.

Wil je dus een nieuwe budget-iPhone kopen? Dan zouden we nog even wachten. De volgende iPhone SE zit eraan te komen. En als je niet per se de nieuwste iPhone wilt is er ook goed nieuws, want dan is de verwachting dat de vorige iPhone SE (de 2022-versie) ook goedkoper wordt.