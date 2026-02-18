Deze iPhone én iPad kun je beter niet meer kopen (om deze reden)

Er is een nog niet zo oude iPhone en ook een iPad die je momenteel toch maar beter niet meer kunt kopen – en daar is een goede reden voor!

Lees verder na de advertentie.

Deze iPhone en iPad moet je niet meer kopen

Ben je van plan om binnenkort een nieuwe iPhone of iPad aan te schaffen? Houd er dan rekening mee dat er twee modellen zijn die je momenteel beter niet meer kunt kopen. Het gaat om de iPhone 16e en de iPad Air 2025. We zullen je uitleggen waarom dit zo is.

Mark Gurman van Bloomberg plaatse onlangs een bericht op X waarin hij aangaf dat medewerkers van Apple Stores zien dat de voorraad van de iPhone 16e en de iPad Air 2025 vrijwel op is. Als dat klopt, betekent het twee dingen. Het is moeilijker geworden om deze Apple-apparaten nog aan te schaffen en het suggereert dat de directe opvolgers er nu echt bijna aankomen. Redenen om de iPhone 16e en iPad Air 2025 nu niet te kopen.

Apple retail employees say that inventory of the iPhone 16e has basically dried out and the iPad Air is seeing shortages as well. I’ve been expecting new versions of both (iPhone 17e and M4 iPad Air) in the coming weeks. https://t.co/yOPuN4QAzM — Mark Gurman (@markgurman) February 12, 2026

iPhone 17e en iPad Air 2026

Het bericht volgt op een eerder bericht van Gurman. Dat ging over de plannen van Apple voor de volgende releases, waaronder de iPhone 17e en de iPad Air 2026. Volgens dat bericht wordt de iPhone 17e net zo duur als de iPhone 16e bij release (719 euro). Maar dan wel met nieuwe chips en MagSafe-ondersteuning. Je kunt dus beter niet de iPhone 16e kopen, maar beter even wachten op de iPhone 17e. De nieuwe iPad Air zou volgens Gurman worden uitgerust met de A18-chip en Apple Intelligence, waardoor dit ook een veel betere keuze is dan de iPad Air 2025.

Het lijkt erop dat de iPhone 17e grotendeels hetzelfde ontwerp krijgt als de iPhone 16e. We verwachten onder andere ook hetzelfde 6,1-inch 60 Hz-scherm. Volgens sommige geruchten krijgt de iPhone 17e dezelfde notch in het scherm als het huidige model. Andere geruchten gaan uit van een Dynamic Island. Een pluspunt is dat de snelheid van draadloos opladen mogelijk wordt verhoogd van 15 W naar 25 W.

