Welke iPhone heeft de beste camera én batterij? Dit is (niet) je beste keuze

Welke iPhone kies je als je graag zowel de beste camera als de beste batterij wilt? We laten je zien wat je het beste wel en niet kunt doen.

Veel mensen kiezen een iPhone op basis van wat ze belangrijk vinden en dat is natuurlijk geen slecht idee. Maar welke iPhone moet je kiezen als je graag de beste camera en de beste batterij wilt? En welke kun je dan toch maar beter niet kiezen? We laten het je zien.

1. iPhone 17 Pro Max

De winnaar zal niet echt een verrassing zijn. De Pro Max is namelijk altijd het beste toestel van Apple, en dat geldt zeker ook voor de camera en de batterij. De meest recente Pro Max is de iPhone 17 Pro Max en dat is dan ook je beste keuze.

Je krijgt bij de iPhone 17 Pro Max maar liefst drie 48-megapixelcamera’s en je kunt tot wel 8x inzoomen zonder kwaliteitsverlies. Een betere camera vind je simpelweg niet op een iPhone. Daarbij heeft de iPhone 17 Pro Max een batterij met een capaciteit van 4823 mAh. Dat is goed voor een batterijduur van maar liefst 37 uur video afspelen. Dat is met afstand de beste batterijduur die je momenteel op een iPhone kunt vinden.

2. iPhone 16 Pro Max

Nu je weet waarom de nummer 1 voor de hand liggend is, begrijp je dat de iPhone 16 Pro Max op nummer 2 staat. Voordat de iPhone 17 Pro Max er was, was de 16 Pro Max namelijk de beste iPhone qua camera en batterij. Ten opzichte van de 17 Pro Max moet je dus wel wat concessies doen.

Zo heeft de 16 Pro Max maar twee 48-megapixelcamera’s en kun je tot 5x inzoomen zonder kwaliteitsverlies. Er is wel een derde camera, maar die heeft maar 12 megapixel. Daarnaast heeft de iPhone 16 Pro Max een batterij met een capaciteit van 4685 mAh en dat is niet eens zoveel minder dan die van de 17 Pro Max. Je kunt er in elk geval tot 33 uur video mee afspelen.

3. Deze beter niet: iPhone 15

De iPhone 15 is zeker geen slechte iPhone, maar vergeleken bij de iPhone 16 Pro Max en de iPhone 17 Pro Max presteert de 15 stukken minder goed als het gaat om de camera en de batterij. Bovendien ondersteunt deze iPhone geen Apple Intelligence.

Om te beginnen heeft de 15 maar twee camera’s in plaats van drie: één 48-megapixelcamera en één 12-megapixelcamera. Inzoomen zonder kwaliteitsverlies is met deze iPhone überhaupt niet mogelijk. Daarbij krijg je een batterij met een capaciteit van 3349 mAh, wat natuurlijk fors minder is dan de batterij van de iPhone 16 Pro Max (laat staan die van de iPhone 17 Pro Max). Video afspelen houdt de iPhone 15 dan ook maar 20 uur vol.

Conclusie: welke iPhone heeft de beste camera én batterij?

De iPhone 17 Pro Max en de iPhone 16 Pro Max zijn hier de overduidelijke winnaars. Ze hebben veruit de beste camera’s en ook veruit de langste batterijduur van alle huidige iPhones. De iPhone 15 raden we niet aan omdat die wat ons betreft de ondergrens markeert van iPhones met een écht goede camera en batterijduur. De iPhone 16 scoort ook minder goed dan de twee winnaars, maar toch ook beter dan de iPhone 15. Alle iPhones ouder dan de iPhone 15 raden we in dit geval dus helemaal niet aan.

iPhone 17 Pro Max of iPhone 16 Pro Max kopen?

