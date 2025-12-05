Deze iPhone ziet er prachtig uit, maar levert je straks bijna niets meer op. Dit moet je weten voordat je naar de winkel rent voor de nieuwste toestellen!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Deze iPhone kun je beter laten liggen als je hem later wilt doorverkopen

De iPhone Air leek met zijn dunne, lichte ontwerp een interessante keuze. Toch moeten we je teleurstellen als je de dunste iPhone ooit hebt gekocht. Volgens een recent onderzoek is de doorverkoopwaarde van de iPhone Air in slechts tien weken al flink gedaald. Sterker nog: het is zelfs de sterkste daling van alle iPhones in jaren.

In een onderzoek van de website SellCell, is te zien dat de iPhone Air gemiddeld 44,3 procent in waarde is gedaald. Dit gebeurde al vrij vlot na de lancering. Sommige varianten werden zelfs nóg iets minder waard. De iPhone Air met de meeste opslag (1TB) raakte zelfs tot tot 47,7 procent van zijn waarde kwijt. Als je de iPhone later wilt doorverkopen is dat natuurlijk geen goed nieuws.

Natuurlijk is het normaal dat iPhones aan waarde verliezen naarmate ze ouder worden. Maar andere toestellen raken hun waarde een stuk minder snel kwijt dan de iPhone Air. Ter vergelijking, de standaard iPhone 17-serie verloor ‘slechts’ zo’n 34,6 procent over dezelfde periode, en eerdere iPhones deden het gemiddeld zelfs nog wat beter. Ook had het instapmodel van de iPhone 17 Pro Max slechts een waardevermindering van 26,1 procent.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Maar… stiekem kan het ook goed nieuws zijn. Als je op zoek bent naar de iPhone Air, betekent dat je hem straks op de tweedehandse markt vrij goedkoop op de kop kunt tikken. De prijzen zijn op dit moment nog steeds wat aan de hoge kant, maar als je nog even geduld hebt zullen ze ongetwijfeld nog gaan zakken. Houd dan in ieder geval onze iPhone Air refurbished prijsvergelijker in de gaten. Dan betaal je zeker niet teveel!

iPhone 17 Pro Max behoudt zijn waarde het best

Als je nu op zoek bent naar een nieuwe iPhone, en hem later wilt doorverkopen als het weer tijd wordt voor een andere, dan is de iPhone 17 Pro Max een goede koop. En met een abonnement ben je vaak nog wat goedkoper uit ook nog. Bekijk hieronder waar hij het goedkoopst is!