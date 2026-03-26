iPhone 17e vs Samsung Galaxy A57: deze is het beste om geld te besparen

Samsung heeft op 25 maart de Galaxy A57 gepresenteerd, die qua specificaties in de buurt komt van de iPhone 17e – tijd voor een vergelijking!

iPhone 17e vs Samsung Galaxy A57

De nieuwe Samsung Galaxy A57 heeft een adviesprijs gekregen van 529 euro. De telefoon is daarmee goedkoper dan de iPhone 17e, waar je momenteel € 679,- voor betaalt. In deze vergelijking kijken we of die meerprijs de moeite waard is.

iPhone 17e Galaxy A57 6,1 inch Super Retina XDR OLED 6,7 inch Super AMOLED+ A19-chip Exynos 1680 256 GB of 512 GB opslagruimte 128 GB, 256 GB of 512 GB 8 GB werkgeheugen 8 GB werkgeheugen (beperkt 12 GB) 4005 mAh 5000 mAh Wit, Zwart en Zachtroze Lilac, Icyblue, Gray en Navy € 679,- 529 euro

Behuizing

Beide toestellen hebben een aluminium frame en een glazen voor- en achterkant. De afmetingen van de iPhone 17e bedragen 146,7 x 71,5 x 7,8 mm, die van de Galaxy A47 zijn 161,5 x 76,8 x 6,9 mm. De Samsung is dus wat groter en dunner, maar ook ietsje zwaarder, al scheelt het niet veel: 179 g ten opzichte van 169 g.

De iPhone 17e kan tot 6 meter onder water gedurende 30 minuten, bij de Galaxy A57 is dat 1,5 meter gedurende 30 minuten. Beide toestellen zijn verder voorzien van een simkaartslot.

Scherm

Het scherm van de Samsung is met 6,7 inch toch wel een stukje groter dan dat van de iPhone (6,1 inch). De schermresoluties zijn ook verschillend. Die van de Samsung is 1080 x 2340 pixels, die van de iPhone 1170 x 2532 pixels. Dit betekent dat het beeld van de iPhone 17e scherper is; die heeft immers een kleiner scherm en toch een hogere resolutie.

Het scherm van de Samsung heeft wel een hogere maximale helderheid. Die bedraagt namelijk 1900 nits, ten opzichte van 1200 nits op de iPhone. Het scherm van de iPhone heeft dan wel een weer een antireflectie-coating, wat op de Galaxy A57 ontbreekt.

Camera

Bij de camera zien we de grootste verschillen tussen beide toestellen. De iPhone 17e heeft namelijk ‘maar’ één camera: een 48-megapixel groothoekcamera met een diafragma van f/1.6. De Galaxy A57 heeft op die plek een 50-megapixel groothoekcamera met een diafragma van f/1.8. Dus net iets meer megapixels voor de Samsung, maar een iets groter diafragma dat meer licht binnenlaat voor de iPhone.

De Samsung Galaxy A57 heeft daarnaast nog een 12-megapixel ultragroothoekcamera en een 5-megapixel macrocamera. Die ontbreken op de iPhone. Aan de voorkant hebben beide smartphones een 12-megapixel groothoekcamera. Alleen is ook hier het diafragma van de iPhone groter dan dat van de Samsung: f/1.9 ten opzichte van f/2.2. Dat is dus een voordeel bij slechtere lichtomstandigheden.

Prestaties

Hoewel het lastig is om de verschillende chips te vergelijken, kunnen we wel met zekerheid zeggen dat de A19 van de iPhone 17e een stuk sneller is dan de Exynos 1680 van de Galaxy A57. In de praktijk merk je dit verschil vooral wanneer je bijvoorbeeld zwaardere games speelt. Bij gemiddeld gebruik valt het het waarschijnlijk een heel stuk minder op.

De basis uitvoeringen van beide toestellen worden geleverd met 8 GB werkgeheugen. Bij de iPhone geldt dit voor beide uitvoeringen (256 GB en 512 GB), bij de Galaxy voor 128 GB. Kies je bij de Samsung voor 256 GB opslagruimte, dan heb je de keuze uit 8 GB of 12 GB werkgeheugen. Ga je voor 512 GB opslag, dan krijg je automatisch 12 GB werkgeheugen.

Batterij

Hier ligt de Samsung op papier een stuk voor op de Apple. Er zit namelijk een batterij in met een capaciteit van 5000 mAh. De iPhone 17e moet het doen met een batterij van 4005 mAh. Samsung geeft aan dat de Galaxy A57 tot wel 52 uur meegaat op een volle batterij, maar het blijft onduidelijk hoe de smartphone gedurende die tijd wordt gebruikt. Met de iPhone 17e kun je in elk geval tot 26 uur video kijken, wat zeker geen slechte score is. Het blijft vooralsnog dus lastig om de batterijduur van beide toestellen goed te vergelijken.

Voordelen iPhone 17e Snellere processor

Hogere schermresolutie Camera's met groter diafragma Nadelen iPhone 17e Duurder

Voordelen Galaxy A57 Goedkoper

Meer camera's Helderder scherm Nadelen Galaxy A57 Langzamere processor

Conclusie: iPhone 17e vs Samsung Galaxy A57

Wil je graag geld besparen? Dan ben je op dit moment met de Samsung Galaxy A57 goedkoper uit. Je krijgt dan bovendien meer camera’s en een helderder scherm. Maar je krijgt ook een langzamere processor, een lagere schermresolutie en camera’s met een kleiner diafragma (die dus iets slechter presteren bij minder goede lichtomstandigheden). Vind je die dingen belangrijker, dan kun je dus beter iets meer betalen en voor de iPhone 17e kiezen. De batterijduur is momenteel wat lastig te vergelijken, maar je kunt er wel van uitgaan dat die op beide toestellen helemaal prima is. Dat is dus niet echt een reden om voor de een of de ander te kiezen.

