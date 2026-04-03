iPhone 17e vs iPhone SE 2022: zo groot zijn de (prijs)verschillen

De iPhone 17e is alweer de tweede opvolger van de iPhone SE 2022 – we vergelijken de twee toestellen om te zien hoe groot de verschillen zijn.

iPhone 17e vs iPhone SE 2022

Het mag duidelijk zijn dat de iPhone 17e een stuk beter is dan de iPhone SE 2022. Hij is met een prijs van € 655,- dan ook ongeveer twee keer zo duur als de iPhone SE 2022 (€ 338,15). Of die meerprijs de moeite waard is, lees je in dit artikel.

iPhone 17e iPhone SE 2022 6,1 inch Super Retina XDR OLED 4,7 inch Retina IPS LCD A19-chip A15 Bionic-chip 256 GB of 512 GB opslagruimte 64 GB, 128 GB of 256 GB 8 GB werkgeheugen 4 GB werkgeheugen Tot 26 uur video afspelen Tot 15 uur video afspelen Wit, Zwart en Zachtroze Rood, Wit en Zwart € 655,- € 338,15

Behuizing

Beide toestellen hebben een aluminium frame, en een voor- en achterkant van glas. Daar houden de overeenkomsten al zo’n beetje op. De iPhone 17e is met 146,7 x 71,5 x 7,8 mm en 169 g namelijk een stuk groter en zwaarder dan de iPhone SE 2022 (138,4 x 67,3 x 7,3 mm en 144 g). Verder heeft de iPhone 17e een actieknop, die bij de iPhone SE 2022 ontbreekt.

De SE heeft ook nog een traditionele ’thuisknop’ met Touch ID. De 17e werkt uiteraard met Face ID. De iPhone 17e is verder een stuk beter bestand tegen water dan de iPhone SE 2022. De 17e overleeft namelijk 6 meter onder water gedurende 30 minuten. De SE 2022 redt die 30 minuten alleen als hij niet verder dan 1 meter onder water belandt.

Scherm

De schermen van de toestellen zijn behoorlijk verschillend. Het scherm van de iPhone 17e is met 6,1 inch niet alleen flink groter dan dat van de iPhone SE 2022 (4,7 inch), maar ook veel beter. Het is namelijk een Super Retina XDR OLED-scherm en dat betekent meer contrast, dieper zwart en een hogere helderheid. Die helderheid is met maximaal 1200 nits zelfs bijna dubbel zo hoog als die van de iPhone SE 2022 (625 nits).

Verder is de schermresolutie van de iPhone 17e ook een stuk hoger dan die van de iPhone SE 2022: 1170 x 2532 pixels ten opzichte van 750 x 1334 pixels. Bovendien is het scherm van de 17e voorzien van een antireflectie-coating en dat van de SE 2022 niet. Al met al is het scherm van de 17e veel scherper en helderder, en is het ook veel beter af te lezen in direct zonlicht.

Camera

Beide iPhones hebben maar één camera aan de achterkant en dat is ook gelijk weer de enige overeenkomst. Bij de iPhone 17e gaat het om een groothoekcamera met 48 megapixel, de iPhone SE 2022 moet het nog doen met een versie van 12 megapixel. Dat is min of meer dezelfde die de 17e aan de voorkant heeft, waar de SE een 7-megapixelcamera heeft. Wil je graag goede foto’s maken? Dan moet je zonder meer voor de iPhone 17e gaan en niet voor de iPhone SE 2022.

Prestaties

Ook hier zijn de verschillen nogal enorm. Zo draait de 17e op een snelle A19-chip en moet de SE 2022 het doen met een relatief oude A15 Bionic-chip. Daarbij heeft de 17e met 8 GB dubbel zoveel werkgeheugen als de SE (4 GB). Een groot verschil, dat je in de praktijk ook wel duidelijk merkt. Ook heeft de 17e ondersteuning voor Apple Intelligence, iets wat bij de SE ontbreekt.

Bovendien krijg je bij de iPhone 17e standaard 256 GB opslagruimte en kun je kiezen voor 512 GB als je meer wilt. Bij de SE 2022 krijg je standaard slechts 64 GB opslagruimte, wat tegenwoordig echt te weinig is. Je kunt wel kiezen voor 128 GB of 256 GB, maar daar betaal je dan weer extra voor.

Batterij

Qua batterij zijn er ook weer grote verschillen. De batterij in de iPhone SE 2022 heeft een capaciteit van 2018 mAh, maar die van de iPhone 17e is met 4005 mAh bijna twee keer zo krachtig. Dat zien we ook terug in de batterijduur. Met de 17e haal je tot 26 uur video afspelen, de SE 2022 geeft het na 15 uur al op. Voor de meeste mensen is dit een duidelijke reden om voor de iPhone 17e te kiezen.

Voordelen iPhone 17e Veel sneller en standaard meer opslagruimte

Veel sneller en standaard meer opslagruimte Betere camera

Betere camera Langere batterijduur Nadelen iPhone 17e Duurder

Voordelen iPhone SE 2022 Goedkoper Nadelen iPhone SE 2022 Veel langzamer en standaard te weinig opslagruimte

Veel langzamer en standaard te weinig opslagruimte Verouderde camera

Verouderde camera Matige batterijduur

Conclusie: iPhone 17e vs iPhone SE 2022

Hier kunnen we redelijk kort over zijn: de iPhone 17e is op alle fronten superieur aan de iPhone SE 2022 en de verschillen zijn groot. Zo groot dat we niet aanraden om überhaupt nog voor de SE te kiezen. Het enige voordeel is dat de SE wat goedkoper is, maar dat weegt niet op tegen alle nadelen vergeleken met de iPhone 17e. Wil je toch graag wat geld besparen? Dan zou je voor de iPhone 16e kunnen kiezen, want die verschilt veel minder van de iPhone 17e. De iPhone 16e is niet veel goedkoper dan de iPhone 17e, maar je zou eventueel voor een refurbished model kunnen kiezen.

