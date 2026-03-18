iPhone 17e vs iPhone Air: dit is (niet) jouw beste keuze in 2026

Twijfel je of je beter de iPhone Air of de nieuwe iPhone 17e kunt kopen? We vergelijken deze twee iPhones met elkaar om je te helpen kiezen.

iPhone 17e vs iPhone Air

Kun je beter voor de goedkoopste of voor de dunste iPhone gaan? Deze vergelijking helpt je om te bepalen wat voor jou de beste keuze is!

iPhone 17e iPhone Air 6,1 inch Super Retina XDR OLED 6,5 inch Super Retina XDR OLED A19-chip A19 Pro-chip 256 GB of 512 GB opslagruimte 256 GB, 512 GB of 1 TB opslagruimte 8 GB werkgeheugen 12 GB werkgeheugen Tot 26 uur video afspelen Tot 27 uur video afspelen Wit, Zwart en Zachtroze Spacezwart, Wolkenwit, Lichtgoud en Hemelsblauw € 699,- € 895,-

Behuizing

De iPhone Air is uiteraard de dunste van de twee, maar er zijn nog een aantal verschillen in de behuizing. Om te beginnen heeft de Air een titanium frame en de iPhone 17e een aluminium frame. Verder is de Air met 156,2 x 74,7 x 5,6 mm ietsje groter (en dus dunner) dan de 17e (146,7 x 71,5 x 7,8 mm). Desondanks zijn ze ongeveer even zwaar: de Air weegt 165 g, de 17e weegt 169 g.

Een ander belangrijk verschil is dat er in de behuizing van de iPhone Air geen SIM-slot zit. Je kunt deze iPhone dus alleen gebruiken met een eSIM. Bij de iPhone 17e kun je kiezen of je een fysieke simkaart wilt gebruiken of niet. De 17e is verkrijgbaar in de kleuren Zwart, Wit en Zachtroze, de iPhone Air is er in Spacezwart, Wolkenwit, Lichtgoud en Hemelsblauw.

Scherm

Beide toestellen hebben een Super Retina XDR‑display, alleen is dat van de iPhone 17e 6,1 inch groot en dat van de iPhone Air 6,5 inch. Dat betekent dat de resolutie ook verschilt. Het scherm van de 17e heeft een resolutie van 1170 x 2532 pixels, dat van de Air 1260 x 2736 pixels. Verder heeft het scherm van de Air met maximaal 3000 nits een hogere helderheid dan de 17e (1200 nits). Beide schermen zijn voorzien van Ceramic Shield 2-glas en een antireflectie-coating.

Er is nog wel een opvallend verschil tussen de twee schermen. De iPhone Air heeft namelijk een scherm met een Dynamic Island en de iPhone 17e heeft boven in het scherm nog een ‘ouderwetse’ notch. Het een is niet per se beter dan het ander, het ligt er maar aan wat je mooier vindt.

Camera

De iPhones zijn allebei voorzien van een 48‑MP Fusion groothoekcamera. Deze camera’s presteren ook even goed, er zijn geen noemenswaardige verschillen. Die zijn er wel als we kijken naar de selfie-camera’s. De iPhone 17e heeft daar namelijk een 12-megapixel groothoekcamera en de iPhone Air een 18-megapixel ultragroothoekcamera. Met de Air krijg je dus vooral wat meer in beeld dan met de 17e.

Prestaties

Qua prestaties ligt de iPhone Air een beetje voor op de iPhone 17e, maar de verschillen zijn ook weer niet enorm. De 17e draait namelijk op een A19-chip met 8 GB werkgeheugen. De Air gaat daar met een A19 Pro-chip en 12 GB werkgeheugen weliswaar overheen, maar in de praktijk is het verschil niet zo groot. Dat wil zeggen: bij huis-tuin-en-keukengebruik zul je niet echt verschil merken. Voor de gemiddelde gebruiker zijn beide iPhones ruimschoots snel genoeg.

Beide iPhones zijn overigens verkrijgbaar met een opslagruimte van 256 GB of 512 GB. Alleen de Air is ook nog beschikbaar met 1 TB opslagruimte.

Batterij

De iPhone 17e heeft een batterij met een capaciteit van 4005 mAh. Dat is meer dan de batterij van de iPhone Air (3149 mAh). Toch heeft de Air een batterijduur die net ietsje langer is dan die van de 17e. Met de Air kijk je namelijk tot 27 uur naar video’s en met de 17e kom je tot 26 uur. Dat zijn allebei natuurlijk uitstekende scores.

Voordelen iPhone 17e Goedkoper

Goedkoper Net zo’n goede camera als de Air

Net zo’n goede camera als de Air Simkaartslot Nadelen iPhone 17e Minder helder scherm

Minder helder scherm Minder snelle processor en minder werkgeheugen

Minder snelle processor en minder werkgeheugen Maximaal 512 GB opslagruimte

Voordelen iPhone Air Helderder scherm

Helderder scherm Snellere processor en meer werkgeheugen

Snellere processor en meer werkgeheugen Optie 1 TB opslagruimte Nadelen iPhone Air Duurder

Duurder Camera is niet beter dan die van de 17e

Camera is niet beter dan die van de 17e Geen simkaartslot

Conclusie: iPhone 17e vs iPhone Air

De belangrijkste redenen om voor de Air te kiezen, zijn het grotere (en helderdere) scherm met Dynamic Island en het stijlvolle uiterlijk. Voor de camera hoef je het niet te doen. Voor de snellere processor, het extra werkgeheugen en de optie voor meer opslagruimte waarschijnlijk ook niet. Als je dat allemaal belangrijk vindt, kies je waarschijnlijk sowieso voor een iPhone 17 Pro (Max). Vind je de genoemde dingen allemaal niet belangrijk? Dan kun je op dit moment bijna 200 euro besparen door gewoon voor de iPhone 17e te kiezen. Die heeft voor de gemiddelde gebruiker alles te bieden wat belangrijk is: een snelle processor, goede camera en lange batterijduur.

iPhone 17e of iPhone Air kopen?

