Een budget-iPhone kiezen was in 2026 nog nooit zo lastig. De iPhone 17e is gloednieuw, maar de iPhone 16 is misschien tóch beter.

iPhone 17e vs iPhone 16: welke moet je kiezen om geld te besparen in 2026?

Wie in 2026 een recente iPhone wil kopen zonder meteen de hoofdprijs te moeten betalen, komt al snel uit bij twee opties uit. Dit zijn de Apple iPhone 17e en de Apple iPhone 16.

De iPhone 17e is Apple’s meest recente budgetmodel, terwijl de iPhone 16 de standaard-iPhone uit 2025 is. Maar welke van de twee is nu eigenlijk de slimste keuze als je wat geld wilt besparen?

Voor- en nadelen van de iPhone 17e en iPhone 16

De iPhone 17e verscheen in het voorjaar van 2026 en is de directe opvolger van de iPhone 16e. Apple positioneert de 17e als de goedkoopste nieuwe iPhone van dit moment. Het toestel heeft een 6,1-inch OLED-scherm en draait op de nieuwe A19-chip, die ook in de duurdere iPhone 17 zit.

Apple heeft de iPhone 17e nog wel een paar kleine upgrades gegeven in vergelijking met de iPhone 16e. Zo heeft de iPhone 17e ondersteuning voor MagSafe en standaard meer opslag. De basisversie begint namelijk met 256 GB, terwijl het vorige model begon bij 128 GB.

De verschillen met de iPhone 16 zijn niet enorm, maar ze zijn er wel. De iPhone 16 heeft een tweede lens (een groothoeklens) die de 17e niet heeft. Daar staat tegenover dat de iPhone 16 nog een A18-chip heeft. De chip in de iPhone 17e is dus iets nieuwer. Verder beschikt de iPhone 16 over een Dynamic Island. De iPhone 17e heeft nog steeds een notch. De iPhone 16 beschikt standaard over 128 GB opslag.

Huidige prijzen

Oorspronkelijk betaalde je voor de iPhone 16 zo’n 869 euro. Maar omdat deze iPhone alweer een tijdje op de markt is, vind je dit toestel vaak met flinke korting in de winkels en bij de providers.

Voor een iPhone 17e betaal je nu € 699,-. De iPhone 16 is inmiddels te koop vanaf € 661,-.

Hardware iPhone 16 iPhone 17e Chip A18-chip A19-chip Design voorkant Dynamic Island Klassieke notch Schermhelderheid Tot 2000 nits Tot 1200 nits Camera achter Dubbele camera (hoofdcamera + ultragroothoek) Enkele 48-megapixelcamera Schermbescherming Ceramic Shield Ceramic Shield 2 Opslag (basismodel) 128 GB 256 GB Prijs € 661,- € 699,-.

Conclusie iPhone 17e vs iPhone 16

Wil je simpelweg een goedkope, recente iPhone? Dan is de iPhone 16 de logische keuze. Hij is vaak net wat goedkoper te vinden dan de iPhone 17e én hij heeft een betere camera.

Maar als je even kunt wachten, dan zullen de prijzen van de iPhone 17e ook langzaam zakken. En met zijn betere chip en meer opslag is de iPhone 17e toch nét wat toekomstbestendiger dan de iPhone 16. Het ontbreken van het Dynamic Island en de ultragroothoek moet je dan maar op de koop toe nemen.