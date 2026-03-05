iPhone 17e vs Google Pixel 10a: verschillen zijn groter dan je denkt

Nu de iPhone 17e is gepresenteerd, rijst de vraag hoe de budgettelefoon van Apple presteert ten opzichte van de Pixel 10a. Een vergelijking!

iPhone 17e vs Google Pixel 10a

De nieuwe iPhone 17e is qua prijs (719 euro voor 256 GB) min of meer een directe concurrent voor de Google Pixel 10a (549 euro voor 128 GB, 649 euro voor 256 GB). Tijd om deze toestellen eens met elkaar te vergelijken.

Behuizing

De iPhone 17e is iets kleiner en lichter dan de Pixel 10a: 146,7 x 71,5 x 7,8 mm en 169 g ten opzichte van 153,9 x 73 x 9 mm en 183 g. Verder hebben ze allebei een aluminium frame en een glazen voorkant. De achterkant van de 17e is ook van glas, die van de Pixel 10a is van plastic. Dit maakt de behuizing van de iPhone 17e iets meer solide.

De nieuwe iPhone is verkrijgbaar in de kleuren Zwart, Wit en Zachtroze, de Pixel 10a kun je kopen in de kleuren Lavendel, Bes, Mist en Obsidiaan.

Scherm

Het scherm van de Pixel 10a is met 6,3 inch ook net wat groter dat dat van de iPhone 17e (6,1 inch). Daarnaast heeft het scherm ook een hogere helderheid: maximaal 3000 nits ten opzichte van maximaal 1200 nits. Het scherm van de iPhone is wel weer voorzien van een anti-reflectiecoating, iets wat op de Pixel 10a ontbreekt. De iPhone heeft ook nog een hogere resolutie (1170 x 2532 pixels) dan de Pixel (1080 x 2424 pixels).

Camera

De hoofdcamera van beide toestellen zijn vergelijkbaar. Dat zijn 48-megapixel groothoekcamera’s. De Pixel heeft daarnaast nog een 13-megapixel ultragroothoekcamera, die op de iPhone helemaal ontbreekt.

De selfiecamera op de iPhone is een 12-megapixel groothoekcamera, die op de Pixel 10a is een 13-megapixel ultragroothoekcamera. Hoewel het allemaal geen slechte camera’s zijn, is de Pixel op dit gebied dus net wat verder ontwikkeld.

Prestaties

De iPhone draait op een A19-chip, de Pixel op een Tensor G4. We weten niet precies hoe groot het verschil is, maar de A19 is in elk geval wel een stukje krachtiger. Verder hebben beide toestellen 8 GB aan werkgeheugen. Over het geheel genomen presteert de iPhone 17 wel wat beter dan de Google Pixel 10a. Overigens heeft de Pixel 10a minder maximale opslagruimte. Bij Google kun je kiezen uit 128 GB en 256 GB, bij Apple uit 256 GB en 512 GB.

Batterij

Op papier zit hier redelijk wat verschil in. De iPhone heeft een batterij met een capaciteit van 4005 mAh, de Pixel 10a heeft er een van 5100 mAh. Met laatstgenoemde kun je zo’n 30 uur video kijken. De iPhone 17e haalt dat niet helemaal, maar komt nog wel tot 26 uur video kijken. Op beide toestellen is de batterijduur dus wel in orde.

Conclusie: iPhone 17e vs Google Pixel 10a

De iPhone 17e en de Pixel 10a zijn zeker aan elkaar gewaagd. De verschillen tussen de toestellen zijn niet erg groot. De Pixel heeft een iets betere camera, de iPhone heeft een hogere schermresolutie. De iPhone heeft wel een glazen achterkant, de Pixel niet. De Pixel heeft een hogere maximale helderheid van het scherm, de iPhone heeft een optie voor meer opslagruimte. Voor dit geld zijn beide toestellen een prima koop en heel geschikt voor alledaags gebruik. Welke het beste bij je past, ligt voornamelijk aan welke plus- en minpunten je belangrijker vindt.

