iPhone 17 vs Samsung Galaxy S26: hoe groot zijn de (prijs)verschillen?

Samsung heeft op woensdag 25 februari de Galaxy S26 gepresenteerd – tijd om te kijken hoe groot de (prijs)verschillen zijn met de iPhone 17.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 17 vs Samsung Galaxy S26

De nieuwe Samsung Galaxy S26 komt op de markt voor een adviesprijs van 999 euro. Dat is meer dan wat je momenteel voor de iPhone 17 betaalt (€ 866,-). Reden genoeg om de toestellen met elkaar te vergelijken!

Behuizing

Het eerste wat opvalt aan deze twee toestellen is dat ze allebei precies even lang zijn, namelijk 149,6 mm. Ook de breedte is nagenoeg gelijk (iPhone 71,5 mm, Galaxy 71,7 mm) en verder is de iPhone net ietsje dikker (8 mm ten opzichte van 7,2 mm). Beide toestellen hebben een aluminium frame, en een voor- en achterkant van glas.

De iPhone is wel wat beter waterafstotend: 6 meter gedurende 30 minuten ten opzichte van 1,5 meter gedurende 30 minuten. Verder is de iPhone verkrijgbaar in de kleuren Lavendel, Saliegroen, Nevelblauw, Wit en Zwart. De Samsung is er in de kleuren Cobalt Violet, Black, Sky Blue, White en op de website van Samsung ook nog in Pink Gold en Silver Shadow.

Scherm

Ook hebben beide toestellen een scherm van 6,3 inch met een verversingssnelheid van 120 Hz. Het scherm van de iPhone heeft wel een hogere resolutie: 1206 x 2622 pixels ten opzichte van 1080 x 2340 pixels. Ook ligt de maximale helderheid met 3000 nits net ietsje hoger (Samsung: 2600 nits). Bovendien is het scherm van de iPhone voorzien van een antireflectie-coating.

Camera

Bij de camera’s zien we wat meer verschillen. Zo heeft de Samsung drie camera’s en de iPhone maar twee. De hoofdcamera komt nog het meest overeen. Bij de iPhone is dat een 48-megapixel groothoekcamera met een diafragma van f/1.6, bij de Samsung een 50-megapixel groothoekcamera met een diafragma van f/1.8. De Galaxy heeft dus 2 extra megapixels, de iPhone laat net wat meer licht door.

Verder heeft de iPhone 17 een 48-megapixel ultragroothoekcamera en de Galaxy S26 een 12-megapixel ultragroothoekcamera. En dan heeft alleen de Samsung nog een 10-megapixelcamera met een 3x optische zoom. Een selfiecamera vinden we dan weer op allebei de smartphones. Bij de Samsung is dat een 12-megapixel groothoekcamera, bij de iPhone een 18-megapixel ultragroothoekcamera.

Prestaties

Het is geen verrassing dat het allebei razendsnelle smartphones zijn. Welk toestel echt beter presteert zal binnenkort wel blijken uit benchmarktests. De iPhone 17 draait in elk geval op een A19-chip, de S26 op een Snapdragon 8 Elite Gen 5. De Samsung heeft daarnaast wel meer werkgeheugen dan de iPhone: 12 GB ten opzichte van 8 GB. Verder heb je bij beide smartphones dezelfde keuze qua opslagruimte: 256 GB of 512 GB.

Batterij

Op papier heeft de Samsung de krachtigste batterij. Die heeft namelijk een capaciteit van 4300 mAh en die van de iPhone komt op 3692 mAh. Volgens Samsung is die batterij goed voor zo’n 30 uur video afspelen en dat is precies hetzelfde wat Apple aangeeft voor de batterij van de iPhone 17. De iPhone laadt overigens net wat sneller op dan de Samsung, vooral als je draadloos oplaadt.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Voordelen iPhone 17 Twee 48-megapixelcamera’s

Twee 48-megapixelcamera’s Hogere resolutie en maximale helderheid

Hogere resolutie en maximale helderheid Iets goedkoper Nadelen iPhone 17 Geen optische zoom

Geen optische zoom Minder werkgeheugen

Minder werkgeheugen Batterij met lagere capaciteit

Voordelen Galaxy S26 3x optische zoom

3x optische zoom Meer werkgeheugen

Meer werkgeheugen Batterij met hogere capaciteit Nadelen Galaxy S26 Één 50-megapixelcamera

Één 50-megapixelcamera Lagere resolutie en maximale helderheid

Lagere resolutie en maximale helderheid Iets duurder

Conclusie: iPhone 17 vs Samsung Galaxy S26

De Apple iPhone 17 en de Samsung Galaxy S26 zijn qua specificaties best aan elkaar gewaagd, met een paar duidelijke verschillen. De toestellen zijn zo’n beetje even groot en hebben ook dezelfde batterijduur. Verder hebben beide smartphones hun eigen voordelen. Zo heeft de Samsung meer werkgeheugen en een camera met 3x optische zoom. De iPhone heeft daarentegen twee camera’s met hoge resolutie en een scherm met een hogere maximale helderheid en een hogere resolutie. Het ligt er maar aan wat je belangrijker vindt.

iPhone 17 kopen?

Ben je van plan om een iPhone 17 aan te schaffen? Houd dan in elk geval de onderstaande deals in de gaten. Je weet dan zeker dat je niet teveel betaalt!