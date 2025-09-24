Nieuw! iPhone 17 met tot €337 voordeel

Bekijk actie

iPhone 17 vs Samsung Galaxy S25: welke is de beste keuze?
Maurice Snijders
24 september 2025, 15:28
4 min leestijd
iPhone 17 vs Samsung Galaxy S25: welke is de beste keuze?

Benieuwd hoe goed de iPhone 17 is ten opzichte van de Samsung Galaxy S25? We vergelijken de toestellen zodat je ziet welke de beste keuze is.

Lees verder na de advertentie.

Snelnavigatie

Behuizing Scherm Camera Prestaties Batterij Voor- en nadelen Conclusie

iPhone 17 vs Samsung Galaxy S25

De Samsung Galaxy S25 is al sinds begin dit jaar op de markt, de iPhone 17 pas sinds half september. Dat betekent dat de Samsung inmiddels al behoorlijk in prijs is gezakt en de iPhone 17 nog maar nauwelijks. Desondanks leggen we beide toestellen naast elkaar om te kijken welke de beste keuze is.

iPhone 17Samsung Galaxy S25
6,3 inch Super Retina XDR OLED6,2 inch Dynamic LTPO AMOLED
A19-chipQualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite

256 GB, 512 GB opslagruimte		128 GB, 256 GB, 512 GB opslagruimte

8 GB werkgeheugen		12 GB werkgeheugen

Tot 30 uur video afspelen		Tot 29 uur video afspelen
Lavendel, Saliegroen, Nevelblauw, Wit, ZwartZilver, Donkerblauw, Lichtblauw, Mintgroen
€ 969,-ca. 570 euro
Samsung Galaxy s25

Behuizing

De behuizing van de beide toestellen is niet zo verschillend. Ze hebben allebei een aluminium frame met een voor- en achterkant van glas. De iPhone 17 is wel een paar millimeter groter: 149,6 x 71,5 x 8 mm ten opzichte van 146,9 x 70,5 x 7,2 mm. Een logisch gevolg daarvan is dat het gewicht ook wat hoger ligt: 177 gram ten opzichte van 162 gram. Het scherm van de iPhone 17 is dan ook 0,1 inch groter dan dat van de Samsung Galaxy S25.

Samsung Galaxy s25

Scherm

Het scherm van de Samsung is 6,2 inch en dat van de iPhone 17 is 6,3 inch. Beide schermen hebben een vernieuwingsfrequentie van 120 Hz. Het scherm van de iPhone 17 heeft wel een hogere maximale helderheid: 3000 nits ten opzichte van 2700 nits bij de Samsung. Ook de resolutie van de iPhone is met 1206 x 2622 pixels hoger dan die van de S25 (1080 x 2340 pixels), wat resulteert in een hogere pixeldichtheid: de iPhone haalt 460 pixels per inch (ppi), de Samsung komt tot 416 ppi. Hoewel het allebei goede schermen zijn, scoort de iPhone 17 op dit punt net iets beter.

Camera

Bij de camera zijn de verschillen wat groter. Om te beginnen heeft de Samsung drie camera’s op de achterkant en de iPhone maar twee. De drie camera’s op de Samsung zijn: een 50-megapixel groothoekcamera, een 12-megapixel ultragroothoekcamera en een 10-megapixel zoomcamera (3x zoom). De twee camera’s op de iPhone zijn: een 48-megapixel groothoekcamera en een 48-megapixel ultragroothoekcamera. Ondanks het ontbreken van een zoomcamera heeft de iPhone 17 een 2x optische zoom. Welke camera beter is, hangt dus ook af van wat je het meest gebruikt en het belangrijkst vindt.

De selfiecamera van de iPhone 17 is wel duidelijk een stapje beter. Dat is een 18-megapixel ultragroothoekcamera met Center stage (een functie die helpt om jou automatisch in het midden van het beeld te houden). De Samsung Galaxy S25 moet het doen met een 12-megapixel groothoekcamera. Vanwege de ultragroothoek krijg je met de iPhone ook gemakkelijker meer mensen tegelijkertijd in beeld.

Samsung Galaxy s25

Prestaties

De Samsung heeft een octacore processor en met 12 GB meer werkgeheugen dan de iPhone (hexacore processor en 8 GB werkgeheugen). Op papier presteert de S25 dan ook beter dan de iPhone 17, maar in de praktijk is er niet veel merkbaar verschil. Dat is vrijwel altijd zo en het komt doordat bij Apple de hard- en software beter op elkaar zijn afgestemd. In de praktijk zijn het allebei snelle smartphones die meer dan geschikt zijn voor huis-tuin-en-keukengebruik.

Batterij

Wat we bij de prestaties zeiden, geldt ook voor de batterij. Hoewel de Samsung een batterij heeft met een hogere capaciteit (4000 mAh) dan de iPhone (3692 mAh), is de batterijduur van de iPhone 17 toch iets langer. Je haalt er namelijk 30 uur video afspelen mee, terwijl de Samsung het na 29 uur voor gezien houdt. In de praktijk kom je echter met beide toestellen zonder problemen de dag door.

Voordelen iPhone 17

  • Twee 48-megapixelcamera’s
  • Beter scherm
  • Betere frontcamera

Nadelen iPhone 17

  • Vooralsnog een stuk duurder
  • Geen zoomcamera
  • Iets groter en zwaarder dan de S25

Voordelen Samsung Galaxy S25

  • Flink stuk goedkoper
  • 2x zoomcamera
  • Iets kleiner en lichter dan de iPhone 17

Nadelen Samsung Galaxy S25

  • Ultragroothoekcamera is maar 12 MP
  • Minder goed scherm
  • Frontcamera maar 12 megapixel
conclusie 17 s25

Conclusie: iPhone 17 vs Samsung Galaxy S25

De iPhone 17 en de Samsung Galaxy S25 zijn allebei uitstekende smartphones voor alledaags gebruik. Wil je graag geld besparen, dan is op dit moment de S25 de beste keuze. Dat neemt niet weg dat de iPhone 17 op een aantal punten wel beter scoort dan de Samsung. Een 48-megapixel groothoek- en een 48-megapixel ultragroothoekcamera zijn in de praktijk erg bruikbaar, en je hebt nog steeds een 2x zoom tot je beschikking. Daarbij krijg je een beter scherm met hogere resolutie dat in direct zonlicht nog net iets beter is af te lezen en een selfie-camera die toch wel een stukje beter en praktischer is. Ook is de batterijduur nog net ietsje beter.

De vraag is of dit het prijsverschil rechtvaardigt. Op dit moment waarschijnlijk niet, tenzij je de genoemde pluspunten van de iPhone 17 echt heel belangrijk vindt. Aangezien de iPhone 17 nog niet zo lang in de winkel ligt, is het prijsverschil met de S25 momenteel zo groot. Over een tijdje zal het verschil ongetwijfeld minder groot worden.

iPhone 17 kopen?

Als je van plan bent om (eventueel op termijn) de iPhone 17 aan te schaffen, houd dan de onderstaande deals in de gaten. Dan weet je zeker dat je niet teveel betaalt!

Apple iPhone 17 deals

Abonnement Los toestel

Apple iPhone 17

20000 min of 20000 sms

20000MB (5G)

2 jaar

€ 34,50 p/m

Eenmalig toestel € 248,00

Gemiddeld p/m: € 45,03

Bekijk bij Mobiel.nl
Hollandsnieuwe

Apple iPhone 17

120 min of 120 sms

4000MB (5G)

2 jaar

€ 36,50 p/m

Eenmalig toestel € 252,00

Gemiddeld p/m: € 47,20

Bekijk bij Mobiel.nl
Odido

Apple iPhone 17

150 min en onbeperkt sms

6000MB (5G)

2 jaar

€ 37,50 p/m

Eenmalig toestel € 262,00

Gemiddeld p/m: € 48,62

Bekijk bij Belsimpel
Vodafone
Vergelijk alle Apple iPhone 17 abonnementen

Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
iPhone iPhone Apple iPhone 17

Bekijk ook

iPhone 13 vs iPhone 17: nu is het écht tijd om over te stappen

iPhone 13 vs iPhone 17: nu is het écht tijd om over te stappen

22 september 2025

Welke iPhone heeft de beste camera? Dit zijn de 4 beste opties

Welke iPhone heeft de beste camera? Dit zijn de 4 beste opties

19 september 2025

Heb je deze oude iPhone nog? Dan moet je écht overstappen naar de iPhone 17

Heb je deze oude iPhone nog? Dan moet je écht overstappen naar de iPhone 17

11 september 2025

iPhone 17 vs iPhone 16: zoveel beter is de gloednieuwe iPhone 17

iPhone 17 vs iPhone 16: zoveel beter is de gloednieuwe iPhone 17

11 september 2025

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Apple iPhone 17
Apple iPhone 17

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Audio/TV
Prijsvergelijker
Verkopen
Over ons Contact Adverteren