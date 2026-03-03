iPhone 17 vs iPhone 17e: zo groot zijn de (prijs)verschillen

De iPhone 17e is door Apple gepresenteerd op maandag 2 maart – dit zijn de grootste (prijs)verschillen tussen de iPhone 17 en de iPhone 17e.

iPhone 17 vs iPhone 17e

De iPhone 17e is de nieuwste budget-iPhone die Apple heeft uitgebracht. Deze nieuwe iPhone is dus goedkoper dan de iPhone 17, maar hoe groot zijn de (prijs)verschillen nou werkelijk? We zetten ze voor je onder elkaar.

iPhone 17 iPhone 17e 6,3 inch Super Retina XDR OLED 6,1 inch Super Retina XDR OLED A19-chip A19-chip 256 GB of 512 GB opslagruimte 256 GB of 512 GB opslagruimte 8 GB werkgeheugen 8 GB werkgeheugen Tot 30 uur video afspelen Tot 26 uur video afspelen Lavendel, Saliegroen, Nevelblauw, Wit en Zwart Wit, Zwart en Zachtroze € 845,- vanaf 719 euro

Behuizing

Zowel de iPhone 17 als de iPhone 17e hebben een aluminium frame en een voor- en achterkant van glas. De iPhone 17 is alleen net ietsje groter en zwaarder dan de iPhone 17e, al scheelt het niet veel: 149,6 x 71,5 x 8 mm en 177 g ten opzichte van 146,7 x 71,5 x 7,8 mm en 169 g. Beide toestellen hebben een actieknop, maar een cameraregelaar vind je alleen terug op de iPhone 17.

Scherm

De iPhone 17 heeft met 6,3 inch ook een iets groter scherm van de iPhone 17e (6,1 inch). Daardoor heeft de iPhone 17 ook een hogere resolutie: 1206 x 2622 pixels ten opzichte van 1170 x 2532 pixels. Verder is de maximale helderheid van het iPhone 17-scherm met 3000 nits ook een heel stuk hoger dan die van de iPhone 17e (1200 nits).

Ook is het scherm van de iPhone 17 voorzien van ProMotion, een always-on functie en een Dynamic Island in plaats van een notch. Dat zijn allemaal dingen die op de iPhone 17e nog altijd ontbreken.

Camera

Beide iPhones hebben een 48-megapixel groothoekcamera, maar alleen de iPhone 17 heeft daarnaast ook nog een 48-megapixel ultragroothoekcamera. Daar kan de iPhone 17e dus niet aan tippen. Beide toestellen zijn voorzien van de nieuwste portretmodus met scherpstelling en diepteregeling, maar een macromodus ontbreekt op de iPhone 17e.

Wat betreft de selfiecamera: de iPhone 17 heeft een 18-megapixel ultragroothoekcamera met Middelpunt, de iPhone 17e moet het doen met een 12-megapixel groothoekcamera (zonder Middelpunt). Dual Capture ontbreekt ook op de iPhone 17e.

Prestaties

Beide iPhone 17-modellen presteren op een vergelijkbaar niveau. Ze draaien allebei op een A19-chip en hebben 8 GB werkgeheugen. Toch zit er nog een klein verschil in. De A19 in de iPhone 17 heeft namelijk een GPU met 5 cores, de A19 in de iPhone 17e heeft er een met maar 4 cores. Dit zorgt voor iets tragere grafische prestaties tijdens het gamen, maar de meeste mensen zullen niet echt een verschil merken. Tot slot heeft de iPhone 17e dezelfde C1X-modem als de iPhone Air. Deze is tot wel 2x sneller dan het C1-modem dat in de iPhone 16e zit.

Batterij

De batterij in de nieuwe iPhone 17e is met een capaciteit van 4005 mAh iets krachtiger dan die in de iPhone 17 (3692 mAh). Toch houdt de iPhone 17 het met 30 uur video afspelen net wat langer vol dan de iPhone 17e (maximaal 26 uur video afspelen).

Opladen gaat bij de iPhone 17 ook iets sneller: 50 procent in 20 minuten ten opzichte van 50 procent in 30 minuten. Daarbij laadt de iPhone 17 draadloos op met 25 watt en de iPhone 17e met 15 watt.

Voordelen iPhone 17 Betere camera’s

Betere camera’s Beter scherm met ProMotion

Beter scherm met ProMotion Langere batterijduur en sneller opladen Nadelen iPhone 17 Duurder

Duurder Niet verkrijgbaar in Zachtroze

voordelen iPhone 17e Goedkoper

Goedkoper Verkrijgbaar in Zachtroze Nadelen iPhone 17e Minder goede camera’s

Minder goede camera’s Minder goed scherm zonder ProMotion

Minder goed scherm zonder ProMotion Kortere batterijduur en langzamer opladen

Conclusie: iPhone 17 vs iPhone 17e

De iPhone 17 is op praktisch alle punten superieur aan de iPhone 17e. Zo heeft hij meer en betere camera’s, een beter scherm met Promotion, een langere batterijduur en het opladen gaat een stuk sneller. Dit wil overigens niet zeggen dat de iPhone 17e slecht presteert. De iPhone 17 presteert gewoon nog net wat beter. Het grootste pluspunt van de iPhone 17e is de iets lagere prijs. Alleen is wat ons betreft het verschil in prijs met de iPhone 17 op dit moment nog niet groot genoeg. Wil je op dit moment een nieuwe iPhone kopen, dan is de iPhone 17 de beste keuze. Kun je nog een tijdje wachten, dan is de iPhone 17e geen gekke keuze als de prijs wat is gezakt.

iPhone 17 of iPhone 17e kopen?

Ben je van plan om de nieuwe iPhone 17e aan te schaffen? Bestellen kan vanaf 4 maart om 15:15 uur, op 11 maart ligt het toestel in de winkel. Hieronder hebben we alvast links naar een aantal bekende webshops neergezet.

