iPhone 17 vs iPhone 15: om deze redenen kun je beter upgraden

De iPhone 15 is zeker geen slechte smartphone, maar de iPhone 17 is op veel punten superieur – wij laten zien waarom je beter kunt upgraden.

iPhone 17 vs iPhone 15

De iPhone 17 heeft uiteraard heel wat meer te bieden dan de iPhone 15. Toch is die laatste ook nog altijd een solide smartphone, die je refurbished al kunt vinden voor minder dan 500 euro. Om te zien of upgraden echt de moeite waard is, vergelijken we beide iPhones op papier en in de praktijk. Zo weet je snel wat voor jou de beste keuze is!

iPhone 17 iPhone 15 6,3 inch Super Retina XDR OLED 6,1 inch Super Retina XDR OLED A19-chip A16 Bionic-chip 256 GB of 512 GB opslagruimte 128 GB, 256 GB of 512 GB opslagruimte 8 GB werkgeheugen 6 GB werkgeheugen Tot 30 uur video afspelen Tot 20 uur video afspelen Lavendel, Saliegroen, Nevelblauw, Wit en Zwart Zwart, Blauw, Groen, Geel en Roze € 968,- € 619,-

Behuizing

De iPhone 17 is iets groter en zwaarder dan de iPhone 15. Hij meet namelijk 149,6 x 71,5 x 8 mm en weegt 177 g. Bij de iPhone 15 is het 147,6 x 71,6 x 7,8 mm en 171 g. Beide toestellen hebben een aluminium frame en een glazen voor- en achterkant. Het glas van de iPhone 17 is wel van het sterkere Ceramic Shield 2.

Scherm

Niet alleen de behuizing van de iPhone 17 is iets groter, ook het scherm: 6,3 inch ten opzichte van 6,1 inch. Dit scherm heeft met 3000 nits ook een hogere maximale helderheid dan het scherm van de iPhone 15 (2000 nits), wat je vooral merkt wanneer je het scherm bekijkt in direct zonlicht. Daarbij heeft het scherm van de iPhone 17 ook nog een antireflectiecoating. Verder is het scherm van de 17 voorzien van ProMotion en de functie always-on. Dit heeft de iPhone 15 niet. Het scherm van de iPhone 17 is dankzij deze pluspunten toch wel een heel stuk beter dan dat van de iPhone 15.

Camera

De camera van de iPhone 17 is verbeterd ten opzichte van die van zijn voorganger. De iPhone 17 heeft een 48-MP Dual Fusion-camerasysteem, dat bestaat uit een 48‑MP Fusion Hoofdcamera en een 48‑MP Fusion Ultragroothoek. De iPhone 15 heeft een 48-MP groothoekcamera en een 12-MP ultragroothoek. Vind je een goede camera belangrijk, dan is de iPhone 17 duidelijk de beste keuze.

Prestaties

Ook op dit punt wint de iPhone 17 met gemak van de iPhone 15. De iPhone 15 draait nog op een A16 Bionic-chip en de iPhone 17 ligt met de A19-chip een grote stap voor. De A19 is namelijk een flink stuk sneller en bovendien energiezuiniger dan de A16 Bionic-chip.

Daar komt bij dat de iPhone 17 met 8 GB werkgeheugen ook heel wat sneller is dan de iPhone 15 met 6 GB werkgeheugen. Het betekent ook dat de iPhone 17 ondersteuning heeft voor Apple Intelligence en de iPhone 15 niet.

Batterij

De iPhone 17 heeft weliswaar een batterij met een grotere capaciteit dan de iPhone 15, maar het verschil is niet enorm: 3692 mAh ten opzichte van 3349 mAh. Toch heeft de iPhone 17 een beduidend langere batterijduur: 30 uur video afspelen, waar de iPhone 15 het na 20 uur al opgeeft. Dit komt mede door de energiezuinigere processor van de iPhone 17.

Voordelen iPhone 17 Beter scherm met always-on

Beter scherm met always-on Langere batterijduur

Langere batterijduur Ondersteuning voor Apple Intelligence

Ondersteuning voor Apple Intelligence Betere camera

Betere camera Je krijgt langer software-updates Nadelen iPhone 17 Duurder

Duurder Stukje groter (wat je misschien liever niet wilt)

Voordelen iPhone 15 Goedkoper

Goedkoper Je kunt voor 128 GB kiezen (als je dat zou willen) Nadelen iPhone 15 Minder goed scherm

Minder goed scherm Kortere batterijduur

Kortere batterijduur Geen ondersteuning voor Apple Intelligence

Geen ondersteuning voor Apple Intelligence Minder goede camera

Minder goede camera Je krijgt minder lang software-updates

Conclusie: iPhone 17 vs iPhone 15

Het is natuurlijk geen verrassing dat de iPhone 17 beter uit de bus komt dan de iPhone 15. Maar is het verschil zo groot dat je moet overstappen? Dat is heel persoonlijk. Het is mogelijk dat je prima kunt leven met een minder snelle iPhone, met een minder goed scherm, een minder goede camera en een kortere batterijduur. Misschien kun je op dit moment ook nog prima zonder Apple Intelligence, al is de kans groot dat je dit in de nabije toekomst toch steeds meer gaat missen. Het hoeft niet op stel en sprong, maar wil je voorbereid zijn op de toekomst, dan is het wel aan te raden om over te stappen naar de iPhone 17. De snellere processor en het extra werkgeheugen zorgen sowieso al voor een betere iPhone-ervaring, en daar komen Apple Intelligence, een betere camera, een beter scherm, een langere batterijduur en langere software-updates nog eens bij.

iPhone 17 kopen?

