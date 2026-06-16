iPhone 17 Pro vs Xiaomi 17T Pro: dit toestel is (geen) goede keuze

Xiaomi heeft eind mei de 17T Pro uitgebracht – in dit artikel lees je hoe goed dit toestel presteert ten opzichte van de iPhone 17 Pro.

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iPhone 17 Pro vs Xiaomi 17T Pro

Xiaomi geeft voor de 17T Pro een adviesprijs op van 899,90 euro. Daarmee is hij wel een stuk goedkoper dan de iPhone 17 Pro, die je momenteel voor € 1.195,- koopt. Maar hoe brengen de toestellen het ervan af in een directe vergelijking?

iPhone 17 Pro Xiaomi 17T Pro 6,3 inch Super Retina XDR OLED 6,83 inch AMOLED A19 Pro-chip Mediatek Dimensity 9500 Max. 1 TB opslagruimte Max. 1 TB opslagruimte 12 GB werkgeheugen 12 GB werkgeheugen 3988 mAh 7000 mAh Zilver, Kosmisch Oranje en Diepblauw Deep Blue, Deep Violet en Black € 1.195,- 899,90 euro

Behuizing

De behuizing van beide toestellen is gemaakt van aluminium en glas. De Xiaomi 17T Pro is met 150 x 71,9 x 8,8 mm wel iets langer en smaller dan de iPhone 17 Pro (162,2 x 77,5 x 8,3 mm). Het gewicht van de telefoons is heel vergelijkbaar. De Xiaomi komt op 219 g en de iPhone op 206 g. Ze zijn ook allebei waterdicht. De iPhone overleeft 30 minuten op een diepte van 6 meter onder water, de Xiaomi overleeft dezelfde duur op maximaal 1,5 meter onder water.

Scherm

Het scherm van de Xiaomi is met 6,83 inch iets groter dan dat van de iPhone (6,3 inch). Daardoor is de resolutie van de 17T Pro met 1280 x 2772 pixels ook iets hoger dan die van de 17 Pro (1206 x 2622 pixels). De pixeldichtheid is desondanks ietsje hoger op de iPhone (460 ppi ten opzichte van 447 ppi). De Xiaomi heeft met 3500 nits dan weer een iets hogere maximale helderheid can de iPhone (3000 nits). Maar alleen het scherm van de iPhone 17 Pro is voorzien van een antireflectie-coating. Het betekent in elk geval dat beide schermen goed afleesbaar zijn in direct zonlicht.

Camera

De iPhone 17 Pro heeft drie 48-megapixelcamera’s aan de achterkant. De Xiaomi 17T Pro heeft een 50MP-groothoekcamera, een 50MP-zoomcamera en een 12MP-ultragroothoekcamera. Daarbij heeft de iPhone een iets groter diafragma, waardoor er net wat meer licht op de sensor valt. De Xiaomi heeft met 5x een iets grotere optische zoom dan de iPhone (4x), maar alleen de iPhone is voorzien van een LiDAR scanner.

Bij de Selfie-camera zien we een vergelijkbaar beeld. De Xiaomi heeft er een van 32 megapixel, die van de iPhone blijft steken op 18 megapixel. Maar ook hier is het diafragma van de iPhone-camera wat groter dan dat van de Xiaomi-camera. In de praktijk maak je met beide toestellen uitstekende foto’s en selfies.

Prestaties

Het is lastig om de Apple A19 Pro van de iPhone en de Mediatek Dimensity 9500 van de Xiaomi goed te vergelijken. We kunnen wel zeggen dat de A19 Pro beter is in single-core prestaties en energie-efficiëntie, de Mediatek in multicore prestaties. Over het algemeen zijn single-core prestaties voor smartphones het belangrijkst. Daarbij hebben beide toestellen 12 GB werkgeheugen, wat in de praktijk betekent dat het allebei razendsnelle smartphones zijn.

Batterij

Op papier zien we hier een behoorlijk verschil. De iPhone heeft namelijk een batterij met een capaciteit van 3988 mAh. Dat is niet slecht, maar de Xiaomi gaat hier met 7000 mAh toch wel flink overheen. In de praktijk zien we echter een ander beeld, mede dankzij de energiezuinige A19 Pro-chip van de iPhone. Met de Xiaomi 17T Pro haal je namelijk bijna 31 uur video kijken, maar de iPhone 17 Pro doet daar met 33 uur nog net een schepje bovenop.

Wat betreft oplaadsnelheid wint Xiaomi wel ruimschoots: de 17T Pro ondersteunt namelijk 100 W snelladen, waarmee hij in minder dan 50 minuten volledig is opgeladen. De iPhone 17 Pro laadt op tot 50 procent in ongeveer 20 tot 30 minuten met een krachtige adapter.

Voor- en nadelen

Voordelen iPhone 17 Pro Snelle en energiezuinige processor

Snelle en energiezuinige processor Betere camera’s en iets betere batterijduur

Betere camera’s en iets betere batterijduur Sterke integratie met andere Apple-producten Nadelen iPhone 17 Pro Flink duurder

Flink duurder Opladen duurt langer

Voordelen Xiaomi 17T Pro Een stuk goedkoper

Een stuk goedkoper Opladen gaat veel sneller Nadelen Xiaomi 17T Pro Iets minder snelle processor

Iets minder snelle processor iets mindere camera’s en batterijduur

iets mindere camera’s en batterijduur Geen integratie met andere Apple-producten

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Conclusie: iPhone 17 Pro vs Xiaomi 17T Pro

De iPhone 17 Pro scoort op meerdere punten net iets beter dan de Xiaomi 17T Pro, maar daar betaal je dus ook meer geld voor. De Xiaomi komt echter wel aardig in de buurt, wat betekent dat beide toestellen een goede keuze zijn. De camera’s van de Xiaomi zijn wel ietsje minder, net als de batterijduur en de waterbestendigheid. Opladen doet de Xiaomi wel een heel stuk sneller, maar de vraag is of je dat heel erg belangrijk vindt. Wil je graag geld besparen en vind je het niet erg als jouw smartphone niet op iOS draait? Dan is de Xiaomi 17T Pro geen slechte keuze. In elk ander geval raden we juist de iPhone 17 Pro aan.

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