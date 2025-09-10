iPhone 17 Pro vs 17 Pro Max: dit zijn de belangrijkste verschillen

De iPhone 17 Pro en de 17 Pro Max zijn op 9 september gepresenteerd en dit zijn de grootste verschillen tussen de twee modellen.

iPhone 17 Pro vs 17 Pro Max

Apple heeft de iPhone 17-serie gepresenteerd op 9 september 2025. Zoals elk jaar is het de vraag wat precies de verschillen zijn tussen de nieuwe Pro-modellen. We zetten ze voor je op een rij.

Schermgrootte

Uiteraard heeft de iPhone 17 Pro Max een groter scherm dan de iPhone 17 Pro. De Pro heeft een 6,3-inch scherm met een resolutie van 2622 x 1206 pixels. Het scherm van de Pro Max meet 6,9 inch en heeft een resolutie van 2868 x 1320 pixels.

Geen nieuwe camera-features

Tot nog toe onderscheidt Apple zijn Pro-modellen meestal door middel van speciale camera-features. Het Pro Max-model kreeg een nieuwe camerafunctie vaak al een jaar eerder dan zijn kleinere broertje. Zo heeft de iPhone 15 Pro Max een 5x optische zoom en het kleinere Pro-model een 3x zoom. Bij de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max is dit echter niet meer het geval. Beide toestellen hebben dezelfde camerafuncties.

Langere batterijduur

De iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max zijn dit jaar nog dikker geworden om plaats te bieden aan een grotere batterij. Was de iPhone 16 Pro (Max) nog 8,25 mm dik, de iPhone 17 Pro (Max) is meer liefst 8,75 mm dik! Dit betekent dat zowel de iPhone 17 Pro als de iPhone 17 Pro Max een grotere batterij hebben.

Een volle batterij is bij de iPhone 16 Pro goed voor 27 uur video afspelen en bij de iPhone 16 Pro Max voor 33 uur video afspelen. Met de iPhone 17 Pro kun je 31 uur video afspelen en met de iPhone 17 Pro Max maar liefst 37 uur. Beide iPhone 17 Pro-modellen gaan dus 4 uur langer mee, maar de iPhone 17 Pro haalt nog steeds niet de 33 uur van de iPhone 16 Pro Max.

Meer opslagruimte

Een ander verschil tussen de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max is dat je bij de laatste de mogelijkheid hebt om voor nog meer opslagruimte te kiezen. Dit zijn de opties die beide modellen hebben:

256 GB

512 GB

1 TB

Kies je voor de iPhone 17 Pro Max, dan heb je ook de mogelijkheid om voor 2 TB te kiezen. Daar betaal je dan ook 2479 euro voor en dat is momenteel de duurste iPhone-versie die je kunt kopen.

iPhone 17 Pro of iPhone 17 Pro Max kopen?

Wil je de iPhone 17 Pro (Max) aanschaffen, dan raden we je aan om een pre-order te plaatsen. Dat kan vanaf vrijdag 12 september om 14.00 uur. Je krijgt het toestel dan geleverd op vrijdag 19 september. Op dat moment verschijnen de nieuwe iPhones ook in de winkel. Toch raden we aan om ze te bestellen, want zeker in het begin is de vraag hoog en de voorraad beperkt!

