iPhone 17 Pro vs iPhone 15 Pro: is het al tijd om over te stappen?

Heb je een iPhone 15 Pro en twijfel je of je moet overstappen naar de iPhone 17 Pro? Om je daarmee te helpen, vergelijken we deze toestellen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 17 Pro vs iPhone 15 Pro

De iPhone 17 Pro kwam in september 2025 op de markt. Deze iPhone heeft meer functies dan de iPhone 15 Pro uit 2023, maar is ook zo’n 100 euro duurder. Voor de iPhone 17 Pro betaal je momenteel € 1.228,-, de iPhone 15 Pro kost nog zo’n € 1.099,-. We leggen de toestellen naast elkaar.

iPhone 17 Pro iPhone 15 Pro 6,3 inch Super Retina XDR OLED 6,1 inch Super Retina XDR OLED A19 Pro-chip A17 Pro-chip 256 GB, 512 GB of 1 TB opslagruimte 138 GB, 256 GB, 512 GB of 1 TB opslagruimte 12 GB werkgeheugen 8 GB werkgeheugen Tot 31 uur video afspelen Tot 23 uur video afspelen Kosmisch Oranje, Diepblauw en Zilver Naturel Titanium, Blauw Titanium, Wit Titanium en Zwart Titanium € 1.228,- € 1.099,-

Behuizing

De iPhone 17 Pro is gemaakt van aluminium en niet van titanium zoals de iPhone 15 Pro. Daarbij is de iPhone 17 Pro groter en zwaarder dan de 15 Pro: 150 x 71,9 x 8,8 mm en maar liefst 206 g, ten opzichte van 146,6 x 70,6 x 8,3 mm en 187 g. Heb je een voorkeur voor kleiner en lichter, dan is de iPhone 15 Pro dus de betere keuze.

Scherm

Niet alleen de behuizing van de iPhone 17 Pro is groter dan die van de 15 Pro. Hetzelfde geldt voor het scherm: 6,3 inch ten opzichte van 6,1 inch. Dit resulteert ook in een hogere resolutie: 1206 x 2622 pixels ten opzichte van 1179 x 2556 pixels. Het scherm van de iPhone 17 Pro heeft verder een hogere maximale helderheid van 3000 nits en is voorzien van een antireflectiecoating. De 15 Pro moet het doen met maximaal 2000 nits en zonder coating. Gebruik je je iPhone veel buiten in direct zonlicht, dan is het scherm van de iPhone 17 Pro in elk geval beter leesbaar.

Camera

De hoofdcamera’s (groothoek) van beide iPhones zijn met 48 megapixel en een diafragma van f/1.8 vrijwel identiek. Daarnaast heeft de iPhone 17 Pro een ultragroothoekcamera 48 megapixel en een zoomlens van 48 megapixel met een 4x optische zoom. De ultragrootboekcamera van de iPhone 15 Pro blijft steken op 12 megapixel, net als de zoomlens met een 3x optische zoom. Vind je goede camera’s belangrijk, dan scoort de iPhone 17 Pro toch wel een flink stuk beter.

Prestaties

Ook qua prestaties komt de iPhone 17 Pro duidelijk als winnaar uit de bus. Hij heeft namelijk een A19 Pro-chip met 12 GB werkgeheugen. De iPhone 15 Pro ligt daar met een A17 Pro-chip en 8 GB werkgeheugen toch een behoorlijk stuk achter. Beide toestellen ondersteunen weliswaar Apple Intelligence, maar de iPhone 17 Pro is wel beduidend sneller dan de iPhone 15 Pro.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Batterij

De iPhone 17 Pro heeft een batterij met een capaciteit van 3998 mAh. Een flink stuk meer dan de batterij van de iPhone 15 Pro (3274 mAh). Dat zien we dan ook terug in de batterijduur. Hoewel die bij beide iPhones uitstekend is, steekt die van de iPhone 17 Pro er met kop en schouders bovenuit. Daarmee kijk je namelijk tot 31 uur video. Met de iPhone 15 Pro kom je tot 23 uur video kijken.

Voordelen iPhone 17 Pro Hogere prestaties

Hogere prestaties Betere camera’s

Betere camera’s Langere batterijduur Nadelen iPhone 17 Pro Duurder

Duurder Relatief groot en zwaar

Voordelen iPhone 15 Pro Goedkoper

Goedkoper Kleiner en lichter Nadelen iPhone 15 Pro Minder snel

Minder snel Minder goede camera’s

Minder goede camera’s Kortere batterijduur

Conclusie: iPhone 17 Pro vs iPhone 15 Pro

Heb je een iPhone 15 Pro? Dan is het niet noodzakelijk om snel over te stappen naar de iPhone 17 Pro. De 15 Pro is namelijk helemaal geen slechte iPhone, de 17 Pro is alleen nóg een stukje beter als het gaat om snelheid, camera’s en batterijduur. Beide toestellen hebben ondersteuning voor Apple Intelligence en zijn dus prima op de toekomst voorbereid. Bovendien krijgt de iPhone 15 Pro nog zeker een jaar of vier updates van Apple. Heb je een oudere iPhone en twijfel je of je moet overstappen naar de iPhone 15 Pro of de iPhone 17 Pro? In dat geval raden we de iPhone 17 Pro aan. Je betaalt weliswaar zo’n 100 euro meer, maar je krijgt er meer snelheid, betere camera’s en een langere batterijduur voor terug. Plus je krijgt nog zeker twee jaar langer updates van Apple, wat betekent dat je er ook langer mee door kunt.

iPhone 17 Pro kopen?

Ben je van plan om een iPhone 17 Pro aan te schaffen? Houd dan zeker de onderstaande deals in de gaten, dan weet je zeker dat je niet teveel betaalt!