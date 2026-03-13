iPhone 17 Pro Max vs Samsung Galaxy S26 Ultra: zo groot zijn de verschillen

Samsung heeft op 25 februari de Galaxy S26 Ultra uitgebracht, het meest luxe model van de S26-serie die concurreert met de iPhone 17 Pro Max.

iPhone 17 Pro Max vs Samsung Galaxy S26 Ultra

Twijfel je nog tussen de huidige toptoestellen van Apple en Samsung? In deze vergelijking kijken we hoe de smartphones zich tot elkaar verhouden en helpen we je om de juiste keuze te maken.

Apple iPhone 17 Pro Max Samsung Galaxy S26 Ultra 6,9 inch Super Retina XDR OLED 6,9 inch Dynamic LTPO AMOLED A19 Pro-chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB opslagruimte 256 GB, 512 GB, 1 TB opslagruimte 12 GB werkgeheugen 12 GB werkgeheugen (16 GB bij 1 TB) Capaciteit batterij: 4823 mAh Capaciteit batterij: 5000 mAh Zilver, Kosmisch Oranje, Diepblauw Cobalt Violet, Black, Sky Blue, White, (Pink Gold, Silver Shadow) € 1.355,- 1249 euro

Behuizing

Zowel de iPhone 17 Pro Max als de Samsung Galaxy S26 Ultra zijn gemaakt van aluminium en glas, en ze zijn ook ongeveer even groot. De iPhone meet 163,4 x 78 x 8,8 mm en weeg 233 g, de Galaxy komt op 163,6 x 78,1 x 7,9 mm en 214 g. Ook zijn ze allebei waterbestendig: de iPhone kan 6 meter onder water voor 30 minuten, de Galaxy 1,5 meter voor 30 minuten.

De iPhone 17 Pro Max is verkrijgbaar in de kleuren Kosmisch Oranje, Diepblauw en Zilver. De Samsung Galaxy S26 Ultra is er in Cobalt Violet, Black, Sky Blue, White, en exclusief op de website van Samsung ook in Pink Gold en Silver Shadow.

Scherm

Ook hebben allebei de toestellen een 6,9-inch scherm met een verversingssnelheid van 120 Hz. De resolutie van het iPhone-scherm bedraagt 1320 x 2868 pixels, die van het Galaxy-scherm komt op 1440 x 3120 pixels. De maximale helderheid van het scherm is bij de iPhone 17 Pro Max maximaal 3000 nits, bij de Galaxy S26 Ultra is dat maximaal 2600 nits. Beide schermen zijn voorzien van een antireflectie-coating.

Camera

De iPhone 17 Pro Max heeft drie 48-megapixelcamera’s (groothoek, ultragroothoek en zoom) aan de achterkant. De Galaxy S26 Ultra heeft maar liefst vijf camera’s aan de achterkant: een 200-megapixel groothoekcamera, een 50-megapixel ultragroothoekcamera, een 10-megapixel zoomcamera (3x optische zoom), een 50-megapixel zoomcamera (5x optische zoom) en een macrolens. De Galaxy is wat dat betreft dus een stuk uitgebreider.

Aan de voorkant heeft de iPhone juist een betere camera, namelijk een 18-megapixel ultragroothoekcamera. De Galaxy heeft daar een 12-megapixel groothoekcamera. Met de iPhone leg je dus een groter gebied vast, maar beide selfiecamera’s zijn uitstekend geschikt om mee te videobellen.

Prestaties

De chips die in deze smartphones zitten, zijn allebei razendsnel. De Snapdragon is misschien iets sneller dan de A19 Pro, maar over het algemeen zul je geen verschil merken. De A19 Pro is dan weer energiezuiniger, wat je ook wel terugziet in de batterijduur.

Qua werkgeheugen is er ook weinig verschil. Bij beide toestellen krijg je standaard 12 GB. Kies je de S26 Ultra met 1 TB opslagruimte, dan krijg je 16 GB werkgeheugen. De iPhone 17 Pro Max is ook verkrijgbaar met 2 TB opslagruimte.

Batterij

Op papier is de batterij van de Samsung Galaxy S26 Ultra iets krachtiger (5000 mAh) dan die van de iPhone 17 Pro Max (4823 mAh). De Samsung zou met een volle batterij goed zijn voor 31 uur video kijken. De iPhone houdt het met 37 uur video kijken dus nog maar liefst zes uur langer vol.

Voordelen iPhone 17 Pro Max Langere batterijduur

Langere batterijduur Betere frontcamera

Betere frontcamera 2 TB opslagruimte mogelijk Nadelen iPhone 17 Pro Max Iets duurder

Iets duurder Minder uitgebreide camera’s

Minder uitgebreide camera’s Iets minder snelle processor

Voordelen Samsung Galaxy S26 Ultra Iets goedkoper

Iets goedkoper Uitgebreidere camera’s

Uitgebreidere camera’s Snellere processor Nadelen Samsung Galaxy S26 Ultra Kortere batterijduur

Kortere batterijduur Minder goede frontcamera

Minder goede frontcamera Maximaal 1 TB opslagruimte

Conclusie: iPhone 17 Pro Max vs Samsung Galaxy S26 Ultra

De iPhone 17 pro Max en de Samsung Galaxy S26 Ultra zijn allebei razendsnelle toptoestellen. Er zijn eigenlijk maar een paar echte verschillen: de S26 heeft uitgebreidere camera’s, de 17 Pro Max heeft een langere batterijduur. De S26 is iets goedkoper, bij de 17 Pro Max kun je voor 2 TB opslagruimte kiezen als je dat wilt. Wat voor jou de beste keuze is, hangt dus af welke van deze dingen jij belangrijker vindt. En aangezien het allebei toptoestellen zijn, kun je niet echt een verkeerde keuze maken.

