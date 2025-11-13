De iPhone 17 Pro Max is het nieuwste topmodel van Apple. Maar hoe groot zijn de verschillen met de iPhone 15 Pro Max nou echt?

Koopadvies: iPhone 17 Pro Max vs iPhone 15 Pro Max

De iPhone 17 Pro Max en de iPhone 15 Pro Max zijn beide prima iPhones. De iPhone 15 Pro Max is de goedkoopste van de twee en is tegenwoordig te krijgen voor zo’n € 1.119,-. Bij de iPhone 17 Pro Max krijg je meer functies, maar dan moet je wel wat dieper in je buidel graaien. Dit toestel is te koop vanaf € 1.414,99.

Dat maakt de keuze tussen beide toestellen toch wat lastiger. In dit koopadvies zetten we de verschillen tussen de iPhone 17 Pro Max en de 15 Pro Max voor je op een rij.

iPhone 17 Pro Max vs iPhone 15 Pro Max: dit is hetzelfde…

Om te beginnen hebben beide toestellen veel overeenkomsten. Zo hebben ze beide een Super Retina scherm met ondersteuning voor ProMotion, een always on-scherm en Dynamic Island. .

Beide toestellen hebben een Ceramic Shield aan de voorkant, maar de iPhone 17 Pro Max heeft een iets verbeterde versie aan de voorkant en een Ceramic Shield aan de achterkant.

Zowel de iPhone 17 Pro Max als de 15 Pro Max hebben ondersteuning voor Apple Intelligence. Daarnaast hebben ze alletwee de functie SOS-noodmelding en Ongeluk­detectie aan boord. Verder zijn de toestellen beschikbaar met 256 GB, 512 GB en 1 TB opslag. De iPhone 17 Pro Max is er ook nog in een versie met 2 TB opslag.

… en dit is er anders

Tussen beide toestellen zijn ook wat verschillen. Maar heel groot zijn deze verschillen niet. Zo is de iPhone 17 Pro Max iets groter (6,9 inch). De iPhone 15 Pro Max is 6,7 inch. Verder bestaat de behuizing van de iPhone 15 Pro Max uit titanium en die van de 17 Pro Max uit aluminium.

De iPhone 17 Pro Max heeft een Cameraregelaar voor snellere toegang tot je fotocamera en de zoomfunctie. Ook is de batterijduur wat beter bij de iPhone 17 Pro Max. Volgens de specificaties van Apple kun je tot 37 uur video afspelen. Bij de iPhone 15 Pro Max is dat wat minder: 29 uur.

De belangrijkste verschillen tussen beide toestellen zitten in de camera. Zo heeft de iPhone 17 Pro Max een 48MP hoofdcamera, met een 48MP Ultragroothoek en 48MP Telelens. De iPhone 15 Pro Max heeft ook een 48MP hoofdcamera, maar de overige camera’s zijn 12MP.

Ook de selfiecamera is een stuk beter geworden. De iPhone 17 Pro Max heeft namelijk een 48MP camera aan de voorkant met ondersteuning voor Middelpunt. De selfiecamera bij de iPhone 15 Pro Max is nog steeds 12MP.

Ook is de zoom beter, want de iPhone 17 Pro Max kan 8 keer inzoomen. De iPhone 15 Pro Max moet het met vijf keer inzoomen doen. Ook is de iPhone 17 Pro Max iets sneller. Hij heeft onder de motorkap een A19 Pro-chip, tegenover de A17 Pro-chip in de 15 Pro Max.

Bij het draadloos opladen zit er ook een klein verschil. De 15 Pro Max kan draadloos opladen met MagSafe tot 15 W met een adapter van 20 W of meer. De 17 Pro Max kan draadloos opladen met MagSafe tot 25 W met adapter van 30 W of meer.

De iPhone 17 Pro Max is ook wat beter in het opnemen van video. Zo kan hij 4K-video opnemen in Dolby Vision met tot 120 bps (met de hoofdcamera). De 15 Pro Max kan 4K-video opnemen in Dolby Vision met tot 60 bps.

Daarnaast kan de iPhone 17 Pro Max Dual Capture gebruiken. Dan kun je met het maken van een video ook meteen een selfievideo maken (tot 4K Dolby Vision met 30 bps).

Beide toestellen hebben daarnaast de optie om een Slo‑mo‑video in 1080p te maken (met maximaal 240 bps). De iPhone 17 Pro Max kan dat ook zelfs in 4K Dolby Vision met maximaal 120 bps.

Ook kun je de iPhone 17 Pro Max nog wat sneller opladen dan de iPhone 15 Pro Max. Maar daarvoor heb je wel een speciale adapter van 40 W of meer nodig in combinatie met een USB‑C-oplaadkabel. Op dit moment is deze adapter nog niet in Nederland te koop.

iPhone 17 Pro Max specificaties Algemeen Algemeen Algemeen 163 x 77.6 x 8.25 mm 227 gram Display Display 6.9 inch Super Retina (OLED) scherm 120 Hz Camera Camera 48 MP 48 MP 48 MP camera’s 24 MP selfiecamera Performance Performance Apple A19 Pro 12 GB werkgeheugen Batterij Batterij Snelladen Bekijk alle Apple iPhone 17 Pro Max specificaties

iPhone 15 Pro Max specificaties Algemeen Algemeen Algemeen 160.7 x 77.6 x 7.9 mm 240 gram Display Display 6.7 inch Super Retina (OLED) scherm 60 Hz Camera Camera 48 MP 12 MP 12 MP camera’s 12 MP selfiecamera Performance Performance Apple A17 8 GB werkgeheugen Batterij Batterij 4852 mAh Snelladen Updates Updates iOS 17 t/m iOS 22 (verwacht) Beveiligingsupdates tot 2030 (verwacht) Bekijk alle Apple iPhone 15 Pro Max specificaties

Koopadvies iPhone 17 Pro Max vs iPhone 15 Pro Max

Als je genoeg budget hebt en maximale prestaties van je iPhone wilt, dan is de iPhone 17 Pro Max de logische aankoop. Ook als je graag foto’s maakt of regelmatig een selfie neemt, is de nieuwste iPhone de betere koop.

Ben je op zoek bent naar een topklasse smartphone, maar wil je echt niet teveel uitgeven? Dan is de iPhone 15 Pro Max een goed alternatief. Grote verschillen met de iPhone 17 Pro Max zijn er niet en de 15 Pro Max heeft de belangrijkste functies aan boord. Houd er wel rekening mee dat je met de 15 Pro Max waarschijnlijk wel iets minder lang iOS-ondersteuning krijgt van Apple. Maar je kunt met dit toestel nog zeker jaren vooruit.

