iPhone 17 Pro Max vs Samsung Galaxy S25 Ultra: welke is beter?

Welke van de huidige topmodellen van Apple en Samsung is het beste: de iPhone 17 Pro Max of de Galaxy S25 Ultra? We leggen ze naast elkaar!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 17 Pro Max vs Galaxy S25 Ultra

Hoe presteert de nieuwe iPhone 17 Pro Max ten opzichte van de Samsung Galaxy S25 Ultra? We vergelijken deze twee vlaggenschepen van 2025! Daarbij moeten we wel opmerken dat de iPhone 17 Pro Max op het moment van schrijven nog geen maand beschikbaar is en de Samsung Galaxy S25 ultra al sinds begin 2025. Dat betekent dat de iPhone nog helemaal niet in prijs is gezakt en de Galaxy juist wel.

iPhone 17 Pro Max Samsung Galaxy S25 Ultra 6,9 inch Super Retina XDR OLED 6,9 inch Dynamic LTPO AMOLED 2X A19 Pro-chip Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB opslagruimte 256 GB, 512 GB, 1 TB opslagruimte 12 GB werkgeheugen 12 GB werkgeheugen (bij 1 TB opslag optie voor 16 GB werkgeheugen) Capaciteit batterij: 4823 mAh Capaciteit batterij: 5000 mAh Zilver, Kosmisch Oranje, Diepblauw Titanium-Zwart, -Blauw, -Roze en -Wit € 1.479,- Ca. 920 euro

Behuizing

De Galaxy is wat hoekiger dan de iPhone, maar afgezien daarvan hebben de toestellen een vergelijkbare grootte. De iPhone is met 163,4 x 78 x 8,8 mm ietsje groter dan de Galaxy: 162,8 x 77,6 x 8,2 mm. Hierdoor is de iPhone 17 Pro Max ook wat zwaarder dan de Galaxy S25 Ultra: 233 gram vs 218 gram. Verder is het frame van de iPhone gemaakt van aluminium en dat van de Galaxy van titanium.

Scherm

Beide toestellen hebben een scherm van 6,9 inch, waarbij de resolutie van de S25 Ultra wat hoger is dan die van de 17 Pro Max: 1440 x 3120 pixels ten opzichte van 1320 x 2868 pixels. De maximale helderheid is bij de iPhone net iets hoger: 3000 nits ten opzichte van 2600 nits. Het zijn zonder meer allebei prachtige schermen, die je ook allebei goed kunt aflezen in direct zonlicht. Temeer omdat beide schermen zijn voorzien van een antireflectiecoating.

Camera

De wat grotere verschillen vinden we bij de camera. De iPhone heeft een 48-megapixel groothoekcamera met een diafragma van f/1.8, de groothoekcamera van de Galaxy heeft maar liefst 200 megapixel met een diafragma van f/1.7. Dit betekent dat de Galaxy S25 Ultra meer details weergeeft en iets meer licht binnenlaat. Met beide camera’s maak je prachtige foto’s!

Daarnaast hebben beide toestellen ook een ultragroothoekcamera. Die op de iPhone heeft 48 megapixel en een diafragma van f/2.2, die op de Galaxy heeft 50 megapixel en een diafragma van f/1.9. Het kleine verschil in megapixels hier merk je in de praktijk niet, het feit dat de S25 Ultra wat meer licht binnenlaat mogelijk wel.

En dan hebben allebei de toptelefoons ook nog een zoomlens. De iPhone 17 Pro Max heeft er een van 48 megapixel en een diafragma van f/2.8, de Galaxy S25 Ultra een van 10 megapixel en een diafragma van f/2.4. Hier heeft de iPhone dus beduidend meer megapixels, maar de zoomlens laat wel wat minder licht binnen. Daarbij heeft de Galaxy een 5x optische zoom en kun je met de iPhone 17 Pro Max tot maar liefst 10x optisch inzoomen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Verder heeft de iPhone 17 Pro Max een LiDAR scanner (Light Detection And Ranging). Die meet de afstand tot het onderwerp, wat bijvoorbeeld resulteert in betere Portretfoto’s. De Samsung Galaxy S25 Ultra heeft zo’n scanner niet.

Tot slot hebben beide toptoestellen natuurlijk ook een selfiecamera. De Galaxy heeft daar een 12-megapixel groothoekcamera, de iPhone een 18-megapixel ultragroothoekcamera met Center Stage. De selfiecamera van de iPhone is daardoor in de praktijk een stukje praktischer.

Prestaties

Twee totaal verschillende chips zijn altijd lastig om te vergelijken. Op papier komt het erop neer dat de Apple A19 Pro sneller is in single-core taken en de Snapdragon 8 Elite sneller in multi-core taken. In de praktijk merk je verschil pas wanneer je veeleisende taken uitvoert. Bij huis-tuin-en-keukengebruik merk je dat niet. Je merkt dan vooral dat beide toestellen razendsnel zijn.

Hetzelfde geldt voor de hoeveelheid werkgeheugen. Beide toestellen hebben 12 GB werkgeheugen en dat is al meer dan ruim voldoende voor de meeste mensen. Daarbij kun je zelfs voor 16 GB kiezen als je een Galaxy S25 Ultra met 1 TB opslagruimte koopt. Dat kan bij de iPhone 17 Pro Max niet, die heeft altijd 12 GB werkgeheugen. Je hebt daar wel weer de optie om voor nog meer opslagruimte te kiezen, namelijk 2 TB.

Batterij

De capaciteit van de batterijen zijn redelijk vergelijkbaar. De Samsung heeft er een van 5000 mAh. De batterij van de iPhone 17 Pro Max die we hier kunnen kopen, heeft 4823 mAh. De versie met eSIM-only die je in het buitenland kunt kopen, heeft een batterij van 5088 mAh. Met de Galaxy S25 Ultra haal je op papier zo’n 31 uur video kijken, met de iPhone 17 Pro Max zo’n 37 uur. Hoewel hier een redelijk verschil in zit, is de batterijduur van beide toestellen gewoon erg goed. Moet je echt een keer heel lang door, dan kom je met de iPhone dus wel net een stukje verder.

Voor- en nadelen

Voordelen iPhone 17 Pro Max 10x optische zoom

10x optische zoom Langere batterijduur

Langere batterijduur LiDAR scanner Nadelen iPhone 17 Pro Max Voorlopig een stuk duurder

Voorlopig een stuk duurder 48MP-groothoekcamera (en geen 200MP)

48MP-groothoekcamera (en geen 200MP) Lagere schermresolutie

Voordelen Galaxy S25 Ultra Een stuk goedkoper

Een stuk goedkoper 200MP-groothoekcamera

200MP-groothoekcamera Hogere schermresolutie Nadelen Galaxy S25 Ultra 5x optische zoom (geen 10x)

5x optische zoom (geen 10x) Minder lange batterijduur

Minder lange batterijduur Geen LiDAR scanner

Conclusie: iPhone 17 Pro Max vs Galaxy S25 Ultra

De belangrijkste verschillen tussen de iPhone 17 Pro Max en de Samsung Galaxy S25 Ultra vinden we bij de camera’s en de batterijduur. Wat betreft de camera’s ligt het er maar aan wat je belangrijker vindt. Heb je liever een groothoekcamera met 200 megapixel, of wil je liever 10x optisch kunnen inzoomen? Kun je niet zonder een LiDAR scanner, of vind je een betere selfiecamera juist belangrijker? Qua batterijduur kom je met de iPhone 17 Pro Max verder dan met de S25 Ultra. Maar ook hier is het afhankelijk van hoe belangrijk je dat vindt. Je komt met beide toestellen meer dan gemakkelijk de dag door. Verder kan het nog zijn dat je extra veel werkgeheugen belangrijk vindt, of dat je graag 2 TB aan opslagruimte wilt.

iPhone 17 Pro Max kopen?

Heb je je keuze gemaakt en wil je de beste iPhone van dit moment aanschaffen? Kijk dan zeker naar de onderstaande deals. Je weet dan zeker dat je niet teveel betaalt!