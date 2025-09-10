iPhone Air vs iPhone 17 Pro: dit zijn de verschillen tussen de toestellen

Op het iPhone 17-event van 9 september heeft Apple onder meer de iPhone Air en de iPhone 17 Pro gepresenteerd. Dit zijn de verschillen!

iPhone Air vs iPhone 17 Pro

De iPhone Air en de iPhone 17 Pro lijken meer op elkaar dan we van tevoren verwachtten, maar er zijn ook zeker duidelijke verschillen.

iPhone Air iPhone 17 Pro 6,5 inch Super Retina XDR OLED 6,3 inch Super Retina XDR OLED A19 Pro-chip A19 Pro-chip Max. 1 TB opslagruimte Max. 1 TB opslagruimte 12 GB werkgeheugen 12 GB werkgeheugen 3149 mAh 3988 mAh Spacezwart, Wolkenwit, Lichtgoud en Hemelsblauw Zilver, Kosmisch Oranje en Diepblauw 1129 euro 1329 euro

Behuizing

De iPhone Air is met 5,6 mm de dunste iPhone ooit! Heel veel dunner dan de 8,8 mm van de iPhone 17 Pro. De volledige afmetingen: 156,2 x 74,7 x 5,6 mm (Air) en 150 x 71,9 x 8,8 mm (17 Pro). De dunste iPhone ooit is met 165 g logischerwijs ook een stuk lichter dan de iPhone 17 Pro (206 g).

De Air heeft een titanium frame met aan beide zijden Ceramic Shield-glas. De 17 Pro heeft een aluminium frame met een glazen voorkant en een achterkant van zowel aluminium als glas.

Scherm

Afgezien van het formaat zijn er nauwelijks verschillen tussen de schermen van beide iPhones. Het scherm van de iPhone Air is 6,5 inch en heeft een resolutie van 1260 x 2736 pixels, dat van de iPhone 17 Pro is 6,3 inch met een resolutie van 1206 x 2622 pixels. Dit betekent voor beide toestellen een pixeldichtheid van 460 ppi.

Camera

Een van de grootste verschillen tussen de iPhone Air en de iPhone 17 Pro is uiteraard de camera. De nieuwe dunne iPhone heeft een 48-megapixel fusion-camera aan de achterkant. De 17 Pro heeft een 48-megapixel groothoekcamera en daarnaast ook nog een 48 megapixel tele-, een 48-megapixel ultragroothoekcamera en een LiDAR-scanner. Dat is dus flink uitgebreider dan op de Air. Aan de voorkant hebben allebei de iPhones een 18-megapixelcamera.

Prestaties

Zowel de iPhone Air als de iPhone 17 Pro draait op een razendsnelle A19 Pro-chip die op allebei de iPhones wordt ondersteund door maar liefst 12 GB werkgeheugen. Dat is meer dan ruim voldoende voor de ondersteuning van Apple Intelligence. De Pro heeft daarnaast nog een nieuwe Vapor Chamber die ervoor zorgt dat het toestel niet te warm wordt.

Batterij

Bij de batterij zien we weer een wat groter verschil. Aangezien de iPhone Air zo dun is, past er ook alleen een dunne batterij in (die wel weer ietsje langer is dan die van de iPhone 17 Pro). Ook ontbreekt er in de Air een SIM-slot, waardoor de batterij toch wat extra ruimte heeft (de iPhone Air werkt alleen met een eSIM). Volgens Apple is de batterij van de Air voldoende voor 27 uur video afspelen en houdt de 17 Pro dit 31 uur vol.

Voordelen iPhone Air Heel erg dun (voor wie dat graag wil)

Heel erg dun (voor wie dat graag wil) Groter scherm

Groter scherm Zo’n 200 euro goedkoper Nadelen iPhone Air Iets kortere batterijduur

Iets kortere batterijduur Slechts één camera aan de achterkant

Slechts één camera aan de achterkant Geen vapor chamber

Voordelen iPhone 17 Pro Veel meer camera-opties

Veel meer camera-opties Iets langere batterijduur

Iets langere batterijduur Vapor chamber Nadelen iPhone 17 Pro Zo’n 200 euro duurder

Zo’n 200 euro duurder Kleiner scherm

Kleiner scherm Een stuk dikker

Conclusie: iPhone Air vs iPhone 17 Pro

De iPhone 17 Pro ligt vooral voor op de iPhone Air als je kijkt naar de camera’s. De Pro heeft met drie 48-megapixelcamera’s vele meer mogelijkheden. Ook qua batterijduur wint de Pro, maar het verschil is niet heel schokkend. Verder zijn er ook best veel overeenkomsten, zoals dezelfde processor en dezelfde hoeveelheid werkgeheugen, al moet de Air het zonder nieuwe Vapor Chamber doen. Ben je gecharmeerd van de ultradunne iPhone? Dan ben je met de iPhone Air zo’n 200 euro goedkoper uit en hoef je dus alleen maar concessies te doen wat betreft de camera, de batterijduur en de vapor chamber. Wil je de beste camera? Dan betaal je 200 euro meer en ga je voor de iPhone 17 Pro!

iPhone Air of iPhone 17 Pro kopen?

Wil je de iPhone Air of iPhone 17 Pro aanschaffen? Dan raden we je aan om een pre-order te doen, omdat zeker in het begin de vraag groot is en het aanbod beperkt. Bestellen kan vanaf vrijdag 12 september om 14.00 uur. Je ontvangt het toestel dan op vrijdag 19 september.

